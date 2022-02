Un joueur de hockey junior suspendu au Manitoba pour une allégation de racisme

L'incident s'est produit, samedi dernier, juste au moment où la sirène retentissait pour mettre fin au match entre les Kings de Dauphin et les Wolverines de Waywayseecappo.

Les Kings avaient marqué avec moins de 30 secondes à jouer pour l'emporter 3-2. Alors qu'ils célébraient près de leur gardien de but et que certains joueurs des Wolverines rejoignaient leur banc, un joueur des Kings a levé son bâton et mimé ce qui semblait être un tir à l'arc.

Il s'agirait du défenseur de 20 ans Klim Georgiev. Ce dernier s'est immédiatement vu infliger une pénalité pour inconduite grossière, soit une suspension minimale d'un match, selon le règlement de la Ligue de hockey junior du Manitoba (MJHL).

Lorsqu'il a été contacté par CBC News lundi, un porte-parole de la Ligue de hockey junior du Manitoba MJHL a refusé de fournir plus de détails. Dans un courriel, il a précisé que par respect pour le processus en cours, veuillez pour le moment vous référer au communiqué et aux informations publiés hier soir par la Ligue de hockey junior du Manitoba MJHL .

Réponse à l'équipe adverse?

Selon certains messages postés sur les réseaux sociaux, Georgiev n'aurait fait que répondre ainsi à un geste similaire effectué par un joueur adverse, lorsque l'équipe des Wolverines avait égalisé plus tôt dans le match.

Personne chez les Wolverines de Waywayseecappo n'était disposé à commenter l'affaire lundi. L'entraîneur-chef Doug Hedley et Morley Watson, président du conseil d'administration de l'équipe ont déclaré que par souci d'équité envers l'enquête en cours et le joueur impliqué, il était prématuré de le faire.

Les Kings Dauphin ont également publié un message sur les réseaux sociaux dimanche, affirmant qu'ils examinaient avec la Ligue de hockey junior du Manitoba MJHL les actions de l'un de nos joueurs , mais que nous devons tous nous rappeler que ce sont de jeunes hommes qui apprennent encore .

Le message a qualifié l'affaire d'opportunité pour le club de hockey d'éduquer toutes les personnes impliquées .

Un tweet qui passe mal

Le message a suscité des réactions mitigées de Hockey Indigenous, une organisation à but non lucratif qui fait la promotion du hockey autochtone en Amérique du Nord.

Outre le fait que le nom de la communauté de Waywayseecappo avait été tronqué dans le tweet des Kings, l'organisation autochtone a également critiqué le commentaire selon lequel l'incident était une opportunité d'apprentissage , affirmant qu' en 2022, il n'est pas nécessaire d'apprendre à ne pas être raciste. Être raciste est un choix .

Dans un autre tweet, Hockey Indigenous a qualifié l'incident de raciste , blessant et plus que dégoûtant .

La vedette métisse de hockey Brigette Lacquette, originaire de Dauphin, s'est elle aussi impliquée dans le débat.

« Nous ne pouvons plus balayer un comportement comme celui-ci sous le tapis. » — Une citation de Brigette Lacquette

Peu importe si c'est pour se venger de l'autre équipe, c'est raciste a ajouté la médaillée d'argent aux Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang.

Le mois dernier, la Ligue américaine de hockey a suspendu l'attaquant de San Jose, Barracuda Krystof Hrabik, pour 30 matchs après un geste à caractère racial envers l'ailier gauche des Tucson Roadrunners, Boko Imama.

Quelques jours plus tard, la East Coast Hockey League a suspendu le défenseur des Icemen de Jacksonville, Jacob Panetta, pour un geste apparemment raciste envers son adversaire et compatriote canadien Jordan Subban des Stingrays de Caroline du Sud. Les Icemen deJacksonville se sont ensuite séparés de Panetta, qui en était à sa deuxième saison avec l'équipe.

Environ un mois avant ces incidents, une enquête avait été lancée par Hockey P.E.I. après qu'un gardien de but de 16 ans de la Nouvelle-Écosse ait été victime de propos racistes à Charlottetown à cause de la couleur de sa peau.

Avec les informations de Darren Bernhardt, CBC News