Apprendre à coder tout en s’éduquant aux réalités autochtones et à la musique

Dévoilé mardi, le volet canadien de ce programme élaboré par Amazon permet aux jeunes de s’initier à certaines techniques de réalisation musicale. Ils pourront ensuite remixer des chansons des trois artistes autochtones (Samian, Jayli Wolf et Dakota Bear) et courir la chance de gagner l’une des deux bourses de 5000 $.

Joint au téléphone, Samian salue l’initiative. Savoir coder, c’est avoir des outils qui pourront servir dans plusieurs types de carrière , lance-t-il, avant d’ajouter que l’apprentissage réalisé dans le cadre d’ateliers musicaux permettra en outre d'accrocher les jeunes .

Le rappeur Samian Photo : Pamplemousse média

Le programme d’une douzaine d’heures (traduit en français, en inuktitut et en ojibwé) permet d'appréhender certains concepts musicaux comme le tempo, ainsi que les techniques de codage sur la plateforme EarSketch. Mais il laisse aussi une large place à l’éducation sur le racisme, en décortiquant notamment les textes de certaines chansons des artistes participants.

« Ça peut être difficile pour un jeune de se faire remplir la tête d’informations cinq heures par jour. Là, c’est une façon différente d'apprendre et ça permet aussi d’ouvrir un dialogue entre élèves et professeurs. » — Une citation de Samian

Les élèves qui participeront au programme aborderont notamment le concept des 4 R (respect, rapport, réciprocité, responsabilité), un cadre visant à décoloniser et à "indigéniser" le système éducatif , mentionne la documentation jointe au programme.

Ta Voix est Puissante initiera plus de 1000 élèves du secondaire aux bases du codage tout en participant à des discussions au sujet de l’expérience des Premières Nations, des Inuit et des Métis au Canada, notamment les pensionnats, la rafle des années 1960 et les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation , ajoutent dans un communiqué de presse les concepteurs du programme.

Tous les professeurs intéressés par l’idée peuvent inscrire leur classe. Les gagnants seront connus en juin 2022. Un enseignant recevra un prix de 1000 $, tandis que deux élèves (un Autochtone et un non-Autochtone) obtiendront chacun une bourse de 5000 $.