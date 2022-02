Deux athlètes autochtones repartent de Pékin avec une médaille

Les hockeyeuses métisses Jamie Lee Rattray et Jocelyne Larocque, deux des trois athlètes autochtones présents aux Jeux olympiques, repartent de Pékin avec une médaille d’or autour du cou.

Avec 5 buts et 4 passes en 7 matchs, Jamie Lee Rattray, née à Kanata, en Ontario, figure en 9e position des joueuses les plus prolifiques durant le tournoi. Elle a notamment marqué le but gagnant contre les Américaines au tour préliminaire.

Jocelyne Laroque, défenseure de l'équipe nationale de hockey Photo : Gracieuseté

De son côté, Jocelyne Larocque, originaire de Sainte-Anne, au Manitoba, a été créditée de deux passes. Il s’agit de la troisième médaille olympique pour la défenseure de 33 ans qui a été nommée l'athlète féminine de la décennie par le Manitoba Aboriginal Sports and Recreation Council, en 2021.

L’autre athlète autochtone présent aux Jeux olympiques, le snowboardeur Liam Gill, a terminé en 23e position sur 25 après deux chutes en demi-lune.

Ce Déné de 18 ans avait été appelé à la dernière minute pour remplacer son idole Derek Livingston, blessé lors d’une descente d'entraînement.

Le planchiste Liam Gill Photo : Facebook

Ce fut une expérience incroyable , a-t-il déclaré aux médias. Je suis tombé dans les deux manches, mais je suis très heureux d'être ici [...] et j'espère que, dans quatre ans, je pourrai revenir plus fort , a-t-il dit à l'issue de la compétition.

Même s’il est né à Calgary, les membres de sa communauté, la Première Nation de Liidlii Koe, n’ont pas manqué de le féliciter via les réseaux sociaux.