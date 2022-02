Coupes forestières : rencontre entre les Atikamekw et le ministre des Forêts

L’enjeu des coupes forestières sur le Nitaskinan (territoire ancestral atikamekw) a été au cœur d’une rencontre attendue entre le Conseil des Atikamekw de Manawan, le Conseil de la Nation atikamekw (CNA) et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec jeudi. Une rencontre d’autant plus importante qu’une deuxième famille de Manawan a demandé à une compagnie forestière de cesser ses coupes sur son territoire.

Les chefs de Manawan et de la Nation atikamekw ainsi que les deux chefs de territoire présents ont proposé au ministre Pierre Dufour la mise en place d’un comité de travail afin de trouver un terrain d’entente visant à respecter le mode de vie Atikamekw Nehirowisiw dans l’aménagement et la gestion territoriale , selon le CNA.

Ce comité de travail pourra se pencher rapidement sur les préoccupations de chacun et arriver à des propositions et des recommandations très rapidement avec des échéanciers très serrés , a indiqué le grand chef de la Nation atikamekw, Constant Awashish.

Il a considéré cette rencontre fructueuse , mais dit tout de même attendre désormais les actions concrètes.

Selon le cabinet du ministre Dufour, la discussion fut très cordiale et constructive .

Lors de cette rencontre, le ministre a eu l’occasion d’échanger avec les leaders de la Nation atikamekw sur leurs préoccupations quant aux activités de récolte forestière, a écrit le cabinet du ministre.

Cette rencontre survient après le moratoire imposé par Manawan et une grogne de plus en plus présente de familles qui réclament la fin des coupes et exigent que des compagnies forestières sortent leurs machines.

Il y a bientôt un an, le Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM) avait demandé au gouvernement québécois d’imposer un moratoire sur les coupes forestières.

Les chefs de territoire de la communauté le réclamaient, las de voir leur territoire et ce qui y vit être détruits sans recevoir, disent-ils, une compensation décente. Depuis, rien n’a évolué dans le dossier et Manawan a imposé le moratoire en novembre 2021.

Puis mi-janvier, le CDAM a adopté un règlement administratif permettant la mise en œuvre du moratoire. Selon le document, toute personne ou compagnie forestière qui accède sans droit ni autorisation de Manawan sur son territoire traditionnel pour faire de l’exploitation forestière pourra être expulsée par la police, recevoir une amende allant jusqu’à 50 000 $ par jour ou encore être sanctionnée par une action en justice.

Sortir une autre compagnie

Pendant que les discussions politiques avaient lieu jeudi, sur le terrain, une deuxième famille a demandé à une compagnie forestière de cesser les coupes et de sortir les machines, comme l’avait fait la famille Echaquan au début du mois.

Des coupes ont eu lieu dans un endroit protégé et la compagnie savait qu’il ne fallait pas aller dans cet endroit , a dénoncé le chef de territoire Henri Dubé.

Selon la famille Dubé, Scierie St-Michel a fait un chemin d’au moins 3 kilomètres dans une érablière, que la famille considère comme une zone protégée. Ils ont brisé l’entente et ce n’est pas la première fois , a assuré Henri Dubé.

L’entente d’harmonisation est signée normalement entre un chef de territoire qui surveille et autorise l’accès aux ressources sur son territoire ancestral familial, et le gouvernement. Elle comprend ce qui est autorisé par la famille en termes de coupes forestières.

Une vingtaine de membres de la communauté, dont la famille Dubé, sont allés à la rencontre des employés de la Scierie St-Michel jeudi pour leur remettre une lettre exigeant la fin des coupes. Photo : Gracieuseté : Sylva Ottawa

Une vingtaine de personnes -dont la famille- s’est rendue jeudi au camp forestier pour demander à la compagnie d’arrêter les coupes et de sortir les machines. Elle l’a autorisé néanmoins à récolter le bois déjà coupé.

Je veux qu’ils arrêtent de couper immédiatement, car ça travaille jour et nuit. En trois jours, tout un terrain peut être coupé complètement! , a expliqué Henri Dubé.

Une lettre a été remise à l’ingénieur sur place expliquant les raisons de leur exigence. De plus, l’avocat de la famille a envoyé une mise en demeure à la compagnie.

Or, vendredi, les machines continuaient de ronronner.

Tant que l’État ne nous dit pas d’arrêter, on continue , a indiqué le président-directeur général de Scierie St-Michel, Jean-François Champoux.

Il a réfuté l’idée que l’entente d’harmonisation n’ait pas été respectée dans ce cas, car selon lui, le chemin était prévu, contrairement à ce qu’affirme la famille Dubé.

Tout a été entendu avec la communauté de Manawan, je ne sais pas où l’information ne s’est pas rendue , a poursuivi Mr Champoux. On est un client de l’État. Tant qu’il ne nous dit pas qu’on n’a pas respecté l’entente, on continue. On n’est pas là pour dire si (les Atikamekw) ont raison ou tort, mais on a un engagement contractuel avec le gouvernement et on le respecte.

Selon lui, les relations sont excellentes avec la communauté et les chefs de territoire. Jean-François Champoux a même assuré respecter les revendications des Atikamekw.

Selon lui, une discussion doit se tenir avec le gouvernement du Québec, c’est le discours de nation à nation qui n’est pas fait .

Mr Champoux dit désormais attendre les résultats du comité de travail proposé par les Atikamekw au ministre Pierre Dufour.

Frédéric Flamand, membre de la famille Dubé, a constaté que les opérations se poursuivent malgré leur demande. Photo : Gracieuseté: Frédéric Flamand

Mais Annette Dubé-Vollant, la sœur d’Henri Dubé, dit avoir atteint l’écoeurantite .

On veut l’arrêt des travaux pour regarder une autre vision , une autre manière de faire. Elle a rappelé que les compensations proposées lors des ententes d’harmonisation sont ridicules comparé à ce que gagnent gouvernement et forestières. Ceux qui bénéficient de tout ça, ce n’est pas la famille .

On espère très fort que d’autres familles vont suivre le mouvement , a-t-elle précisé, demandant aussi l’appui du Conseil des Atikamekw de Manawan et du CNA.

La famille Dubé n’a pas eu de retour de Scierie St-Michel. Mr Champoux a affirmé avoir discuté avec le chef de Manawan Paul-Émile Ottawa.