Lac-Barrière et ses problèmes financiers : le colonialisme en cause, selon le chef

L’autonomie financière n’est pas quelque chose qui existe vraiment à Barrière. Cette communauté de 700 membres située entre Val-d’Or et Mont-Laurier gère ses finances avec l’aide de l’entreprise comptable MNP depuis novembre 2018. Avant ça, Barrière a été sous tutelle durant 12 ans. Une situation qui perdure et qui met en évidence, selon le chef actuel, les conséquences du colonialisme sur la communauté.

Comment en est-on arrivé là?

Deux versions s’opposent dans ce dossier. D’un côté, le chef Tony Wawatie assure que la politique coloniale du gouvernement est en partie responsable des déboires financiers de la communauté. Ottawa, selon lui, essaie de la faire entrer dans un carcan financier qui est loin de ses coutumes et de sa manière de fonctionner.

Le chef Tony Wawatie croit que le colonialisme a une forte incidence sur les finances de Lac-Barrière. Photo : Gracieuseté : Tony Wawatie

La Loi sur les Indiens n’existe que pour nous contrôler et nous priver de pouvoir. Toutes ces choses ont été faites pour nous rabaisser. En plus, le gouvernement a tenté de mettre fin à notre mode de gouvernance traditionnel pour faire passer la Loi sur les Indiens (voir encadré en bas de page) , dit le chef.

Il explique qu’il n’y a pas de mode d’emploi sur la manière dont la communauté devrait se gérer elle-même au lieu de se faire gérer par les fonctionnaires d’Ottawa .

De l’autre côté, le gouvernement évoque de gros problèmes de gestion et de leadership, voire un manque de bonne volonté de la part de la communauté à mettre de l’ordre dans ses comptes.

Tutelle et cogestion

Quoi qu’il en soit, la communauté est actuellement conseillée par l’entreprise comptable MNP, et ce, depuis 2018. Dans le jargon, MNP est le cogestionnaire de la communauté. Ultimement, l’entreprise doit l’aider à consolider ses états financiers et effacer sa dette.

La communauté a été mise sous tutelle au début des années 2000, ce qu'elle a encore du mal à accepter. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

La communauté a intégré un programme créé par MNP qui lui permet, entre autres, de disposer de formations en comptabilité et gestion.

Le chef Tony Wawatie a lui-même suivi l’une de ces formations, mais il déplore le fait que les formateurs changent tout le temps et qu’il n’y a pas de véritable suivi de la part de MNP.

Le chef explique que les services de MNP coûtent 274 000 $ par an à la communauté qui a elle-même choisi de faire affaire avec cette entreprise. Mais il faut noter que Services aux Autochtones Canada (SAC) verse un montant substantiel à Lac-Rapide pour rémunérer le cabinet comptable.

La crise du logement pèse très lourd sur le moral des membres de la communauté. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le ministère détaille que depuis 2018, il a payé plus de 1,5 million $ dans l’embauche d’une ressource externe, ainsi que 1,3 million $ pour appuyer le renforcement des capacités en gestion de Lac-Barrière.

Au Québec, trois autres communautés sont en cogestion : Matimekush-Lac John, Manawan et Nutashkuan.

Dans ce contexte, MNP n’aurait-elle pas intérêt à rester le cogestionnaire de la communauté pour continuer à engranger des profits? Pas selon Caroline Garon, la directrice générale au bureau régional de la ville de Québec de Services aux Autochtones Canada SAC .

La communauté était autrefois dirigée par des chefs héréditaires. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Dans notre contrat, on leur demande de faire du renforcement de capacité [en gestion]. Le mandat est d’aider la communauté à prendre en charge ses services, et on s’assure que c’est ce qui arrive. On veut qu’à moyen et long terme, la communauté prenne en charge 100 % de ses services , dit-elle.

Le problème, pour cette communauté, c’est que cette cogestion la prive de son autonomie. Du moins financière. Ça me dépasse. On ne sait même plus pourquoi on a un cogestionnaire maintenant , dit le chef Wawatie.

Un long historique de désaccords avec le gouvernement

Il faut dire que la situation financière de la communauté inquiète le gouvernement depuis longtemps. En 2006, face à une gestion qu’il jugeait mauvaise, le gouvernement du Canada a imposé une tutelle – terme que refuse d’utiliser le gouvernement actuel, qui préfère parler de séquestre-administrateur – à Lac-Barrière. Cette mise sous tutelle a duré 12 ans.

La communauté de Lac-Rapide s'est parfois retrouvée en conflit ouvert avec les gouvernements. Photo : Facebook, Cheyanne Rice-Jerome

La dette de la communauté était l’une des raisons invoquées pour la tutelle. Le ministère indique qu’ en 2002-2003, la communauté avait accumulé un déficit budgétaire équivalant à plus de 8 % de ses revenus annuels totaux , ce qui est au-dessus des seuils d’acceptabilité des ententes de financement .

L’analyse des états financiers vérifiés de 2004-2005 démontrait un déficit cumulé de plus de 2 millions de dollars , précise encore le ministère. Impossible d’en connaître le détail, car la Loi sur la transparence financière des Premières Nations n’était pas encore en vigueur à l’époque.

Le territoire des Anichinabés de Mitchikanibikok Inik s'étend sur 10 000 km2, pourtant, leur communauté ne fait que 0,30 km2. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Mais un document de la Cour fédérale de 2009 illustre la problématique : « les calculs démontrent que la bande avait une dette d’environ 208 683 $, ou 2,52 % en date du 31 mars 2000 […]. La situation a continué à se détériorer, à un point tel qu’à la fin de l’année financière au cours de laquelle le séquestre‑administrateur a été nommé, le déficit s’élevait à 1 672 287 $ ou 32,07 %. Même d’après les calculs de la communauté, […] le déficit était de 1 505 703 $ ou de 28,87 %.

Lac-Rapide ou Lac-Barrière? Lac-Rapide désigne la communauté au sens du lieu physique régulé par le gouvernement fédéral. Lac-Barrière désigne la communauté au sens d'appartenance à un groupe social constitué. Les Anichinabés de Lac-Barrière ont par ailleurs été déplacés à Lac-Rapide. Le conseil de bande se présente d'ailleurs comme représentant les Algonquins de Lac-Barrière (Algonquins Barriere Lake, désignés par l'acronyme ABL).

Des raisons supplémentaires avaient motivé le gouvernement à imposer une tutelle. D’autres manquements à l’entente de financement avaient été aussi identifiés, notamment, plusieurs créanciers de la communauté étaient impayés et certains d’entre eux avaient tenté de saisir les comptes bancaires de la bande , explique Nicolas Moquin, chargé des communications à Services aux Autochtones Canada SAC .

Si la tutelle a duré si longtemps, c’est aussi, qu' en 2018 […] les conditions pour mettre fin à l’intervention n’ont pas été satisfaites, notamment la production d’états financiers vérifiés, l’obtention d’une marge de crédit, et la mise en place de politiques internes .

Une pilule dure à avaler

Cette mise sous tutelle n’a jamais été digérée par le conseil de bande. En 2017, le chef de l’époque, Casey Ratt, expliquait devant un comité permanent des Affaires autochtones et du Nord que le séquestre-administrateur contrôle tous les aspects des programmes et des services de la collectivité. Il n’y a aucune obligation de rendre des comptes à notre peuple. Le Canada a pratiquement rendu inutile notre système de gouvernance, étant donné que le séquestre-administrateur prend bon nombre de décisions sans nous consulter .

L'ancien chef, Casey Ratt, a encore des responsabilités au sein du conseil de bande. Lui aussi plaide pour la construction de logements supplémentaires. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le séquestre-administrateur était à l’époque l’entreprise Lemieux Nolet, qui recevait, selon l’ancien chef Ratt, 550 000 $ [par an] pour administrer notre pauvreté .

En entrevue, Caroline Garon explique que le but de la mise sous tutelle était de permettre aux membres de continuer à bénéficier des services qui sont sous la responsabilité de Services aux Autochtones Canada SAC .

Il appartient au gouvernement de s’assurer que les services qu’il offre à la communauté sont donc bien livrés. S’il y a une communauté qui ne livre pas des services comme elle devrait, le ministère a des options pour intervenir , détaille la directrice générale au bureau régional de la ville de Québec de Services aux Autochtones Canada SAC .

Faute de moyens, aucune maison n'a été construite dans la communauté depuis de nombreuses années. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Selon le chef Wawatie, si Lac-Barrière a pu sortir de la tutelle, c'est parce que la communauté avait décidé de poursuivre le gouvernement en 2016.

Le gouvernement dit plutôt que c’est à la suite de négociations que la communauté a accepté l’imposition d’un cogestionnaire.