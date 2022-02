Plus de possibilités d’accoucher à la maison pour les femmes cries

Un plus grand nombre de femmes cries du nord du Québec pourront accoucher dans leur communauté – comme c'était le cas avant l'arrivée des Européens – grâce à l’augmentation des services de sages-femmes sur le territoire.

En novembre, une nouvelle maison de naissance temporaire à Chisasibi a accueilli son premier bébé.

Et maintenant, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) est en train de créer un programme d'éducation sur le territoire pour former des sages-femmes cries.

L'arrivée d'une nouvelle vie fait partie intégrante de la santé communautaire – et par santé, j'entends les quatre aspects de la santé : spirituel, mental, émotionnel et physique , indique Jasmine Chatelain, sage-femme agréée et agente de planification, de programmation et de recherche au Programme de formation des sages-femmes du Conseil Cri de la santé d'Eeyou Istchee.

Le programme n'a pas encore de nom officiel, mais le Conseil de santé travaille depuis 2004 pour ramener les accouchements sur le territoire.

Et entre 2019 et 2021, plus de 57 bébés cris sont nés sur le territoire avec l'aide de sages-femmes.

Actuellement, il n'y a pas de sage-femme crie, et Mme Chatelain dit que le Conseil cri de la santé espère qu'une formation particulière changera cela.

Notre programme consiste à apprendre par la pratique , poursuit Mme Chatelain, ajoutant que les stagiaires seront jumelées avec une sage-femme expérimentée.

« Dès qu'une étudiante commence son programme, elle est liée à une sage-femme ou à un gardien du savoir. » — Une citation de Jasmine Chatelain, sage-femme agréée

Il y a présentement deux façons de devenir une sage-femme au Québec : par un programme universitaire de quatre ans, ou par un programme comme celui que le Conseil Cri de la santé est en train de créer. La Loi sur les sages-femmes du Québec donne aux communautés autochtones le pouvoir de former leurs propres sages-femmes.

La reconstitution d'une naissance dans la communauté de Chisasibi en 2016, avec les gardiennes du savoir Martha Tapiatic Pachano, à gauche, et Jane Matthew, à droite. Photo : Gracieuseté : CCSSSBJ/T.Philiptchenko

Quitter sa famille pour aller à l'école dans le Sud est un énorme obstacle pour de nombreuses Cries qui veulent devenir sages-femmes, insiste Mme Chatelain.

Les programmes d'éducation dans le Sud ne sont pas structurés de manière à correspondre à la façon dont les Cris apprennent et enseignent , mentionne Mme Chatelain. Le programme cri est construit autour des méthodes d'apprentissage autochtones et dans le but de réduire les obstacles, explique-t-elle.

« Ainsi, au lieu d'essayer de mettre une cheville carrée dans un trou rond, au lieu d'essayer de forcer les Cris à s'adapter à une façon différente de faire les choses, nous aimerions aider les gens à apprendre de la façon dont ils apprennent, et là où ils vivent. » — Une citation de Jasmine Chatelain, sage-femme agréée

Un programme cri calqué sur celui du Nunavik

Le programme d'enseignement en cri s'inspire du programme d'enseignement Inuulitsiviup Nutarataatitsijingita Ilisarningata Aulagusinga (INIA) de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN). L'INIA a été le tout premier programme de formation de sages-femmes au Canada – il a été lancé en 1986.

Aujourd'hui au Nunavik, il y a 10 sages-femmes inuit et 15 étudiantes sages-femmes, et plus de 92 % des bébés du Nunavik naissent sur le territoire.

Cayde Snowboy, un nouveau-né, dans les bras de sa grand-mère à Chisasibi en 2019. Photo : Gracieuseté : CCSSSBJ/Tatiana Philiptchenko

Ils ont de très, très bons résultats indique Mme Chatelain. Les statistiques concernant la mortalité, les complications et les grossesses prématurées sont meilleures que dans le Sud, d’après elle.

Les services de santé du Nunavik partagent également leurs connaissances et mettent à la disposition du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James CCSSSBJ une grande partie du matériel pédagogique de l'INIA.

Nous sommes heureux de faire partie du processus avec eux , écrit dans un courriel Arian Navickas, qui travaille au soutien à la gestion des sages-femmes pour Inuulitsivik Maternities, au Nunavik.

Ouverture d'une maison de naissance temporaire à Chisasibi

Une autre option d'accouchement a été offerte aux parents cris à la fin de l'année dernière, avec l'ouverture d'une maison de naissance temporaire à Chisasibi, qui est la plus grande des communautés cries, avec une population de plus de 5000 habitants.

En 2022, la construction de maisons de naissance permanentes commencera à Chisasibi, ainsi que dans les centres régionaux de Mistissini et de Waskaganish, selon le site web du Conseil Cri de la santé.

La maison des naissances temporaire à Chisasibi offre des chambres avec un lit, une baignoire et un accès à la cuisine, le mot-clé étant "maison". Photo : Gracieuseté : CCSSSBJ/Marcel Grogorick

La maison temporaire de Chisasibi, qui est équipée d'un lit confortable, d'une baignoire et d'un accès à une cuisine, a pour but de mettre les futures mères à l'aise, selon Denise Perusse, coordinatrice des maisons de naissances pour le Conseil Cri de la santé.

L'idée est que lorsque vous venez ici, le mot-clé est "maison" , indique Mme Perusse.

« Vous avez l'impression que vous pouvez entrer. Vous pouvez enlever votre manteau, vous faire un café ou un thé et vous détendre. La pièce est faite pour être intime et relaxante. » — Une citation de Denise Perusse, coordinatrice des maisons de naissances pour le Conseil Cri de la santé

Pour le président du Conseil Cri de la santé, Bertie Wapachee, cela représente un véritable pas en avant pour la nation crie.

C'est extraordinaire de voir cela en place , se réjouit Bertie Wapachee dans un communiqué.

« Lorsque nous étendrons [les maisons de naissances], chaque jeune mère pourra bénéficier de ce service. C'est tout un accomplissement pour notre nation. » — Une citation de Bertie Wapachee, président du Conseil Cri de la santé

Mme Chatelain mentionne toutefois que les services de santé cris n'ont pas encore de date précise pour le début du programme d'éducation, mais le Conseil vise le mois de juin 2022.

Il faudra entre quatre ans et demi et cinq ans et demi à un étudiante crie pour devenir une sage-femme certifiée. Mais Mme Chatelain affirme que l'intérêt pour le programme est déjà énorme .

Et elle rappelle que le fait que des sages-femmes cries mettront au monde des bébés cris fera toute la différence du monde.

Cela aura un effet d'entraînement très positif dans toute la communauté, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer , conclut Mme Chatelain.

Eeyou Istchee a toujours eu des sages-femmes, et il est temps de rétablir cela.

D’après un texte de Betsy Longchap de CBC