Un outil pour mesurer régulièrement la réconciliation avec les Autochtones

Le pays dispose désormais d’un « baromètre » de la réconciliation avec les Autochtones, qui a été dévoilé cette semaine. Malgré plusieurs points de convergence entre Autochtones et non-Autochtones, les questions de la reconnaissance des torts, du respect mutuel et de l’égalité figurent parmi les éléments à améliorer.

Au bout du fil, l’un des chercheurs qui a piloté la recherche n’y va pas par quatre chemins pour décrire les constats observés. Ça se résume en une courte phase : Peut mieux faire , confie Ry Moran, un Métis de la communauté de la Rivière Rouge.

Le Baromètre canadien de la réconciliation, qui vise à mesurer les progrès sur le chemin de la réconciliation est issu de sondages et de discussions réalisés auprès de 1119 Autochtones et 2106 non-Autochtones au Canada dans la première moitié de l’année 2021.

Parmi les 13 indicateurs que compte le Baromètre  (Nouvelle fenêtre) , c’est notamment au niveau du respect mutuel qu’il y aura un gros travail à faire. Seulement 42 % des répondants autochtones ont indiqué penser que les relations entre les deux groupes étaient empreintes de respect mutuel, tandis que 33 % pensent le contraire. Du côté des non-Autochtones, ils sont 45 % à penser que le respect est là.

« Le respect mutuel est à la base de la réconciliation. Or, en ce moment, les Autochtones n’ont pas une grande confiance envers les institutions et les Canadiens eux-mêmes. C’est un des aspects où il y a un gros travail à faire. » — Une citation de Ry Moran, un des auteurs de l'étude

Par ailleurs, seulement 33 % des Autochtones pensent que les responsables du tort qui leur a été fait ont répondu de façon appropriée, c'est-à-dire en montrant du remords ou en s’excusant. Certains Canadiens ont tendance à croire que puisque des excuses ont été faites, il faut passer à autre chose, mais les excuses ce n’est que le début du processus , souligne M. Moran qui a travaillé au sein de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada (CVRC).

Ry Moran est actuellement adjoint au fonds pour la réconciliation de la bibliothèque de l'Université Victoria en Colombie-Britannique. Photo : Nardella Photography

À ce sujet, il souligne que parmi les 94 appels à l’action issus de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada CVRC , l’un des principaux – la création d’un Conseil national de la réconciliation – n’est toujours pas mis en œuvre, six ans plus tard.

Parmi la douzaine d'universitaires du Manitoba et de Colombie-Britannique qui ont contribué au Baromètre, la moitié sont Autochtones. Voici quelques-uns des autres faits saillants de leurs recherches.

Visions divergentes

Même si la question des torts causés aux Autochtones a été fréquemment abordée ces dernières années, il existe encore des décalages de perception dans la population canadienne.

Ainsi, 75 % des Autochtones (contre 57 % des allochtones) s'entendent pour dire que les gouvernements ont causé du tort aux Autochtones de façon intentionnelle, systématique et sur une longue période.

C’est dans les Prairies que les avis sont les plus divergents entre les deux groupes, tandis que c’est au Québec que l’écart de perception est le plus faible. Cette tendance différente au Québec peut s’expliquer par le fait que les Autochtones interrogés y étaient plus riches que les répondants des autres régions , notent les auteurs qui précisent qu’il semble y avoir un lien entre le niveau de revenu et le degré de responsabilité imputé aux différents paliers de gouvernement.

Le Canada compte 139 établissements reconnus par le gouvernement fédéral comme ayant appartenu au système de pensionnats. Photo : Reuters / Jennifer Gauthier

Les constats sont similaires concernant les effets délétères des pensionnats autochtones sur les enfants. En tout, 82 % des Autochtones (et 61 % des non-Autochtones) interrogés souscrivent à cette formulation. Là encore, c’est dans les Prairies qu’on note le plus de divergences de vues, et au Québec que les deux groupes se rejoignent le plus sur cet enjeu. Néanmoins, la majorité des deux groupes s'entendent pour dire que les effets des pensionnats continuent de se faire sentir actuellement.

Améliorations possibles

L’indicateur numéro 5 vise à mesurer l’engagement des répondants vis-à-vis des enjeux autochtones, que ce soit à travers le soutien à des causes, la recherche d’information ou la participation à des événements culturels. À cette question, 67 % des Autochtones et 34 % des non-Autochtones affirment s'engager.

« La solution ce n’est pas de tous aller à un pow-wow mais de bien comprendre que les peuples autochtones ont le droit de voir leur culture largement reflétée à travers le Canada. Cela inclut une présence dans toutes les formes de médias, dans nos espaces publics et nos histoires. » — Une citation de Ry Moran, un des auteurs de l'étude

Encore récemment au Canada, plusieurs leaders ont déploré dans les médias l’impossibilité de pouvoir discuter de nation à nation avec les différents paliers de gouvernement. Ces constatations se retrouvent au sein du Baromètre, où seulement 26 % des répondants autochtones pensent que les discussions de nation à nation sont la norme au pays. C’est dans les Prairies et en Ontario que le problème semble le plus criant.

Du côté de l'égalité des individus, il semble aussi y avoir un important fossé à combler. Ainsi, seulement 24 % des répondants autochtones pensent être traités de façon égalitaire, contre 57 % qui pensent être désavantagés principalement au niveau économique, en matière de santé mentale et d’emploi. Concernant le racisme systémique, les trois domaines où les Autochtones ressentent le plus d'abus sont la justice, la protection de l’enfance et les médias.

Des milliers de personnes se sont rassemblés le 2 juin 2021 à Trois-Rivières afin de demander justice pour Joyce Echaquan, morte à l'hôpital. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Parmi les secteurs favorisant l’émergence de leaders autochtones, seul celui des arts se distingue réellement positivement, devant ceux des sports et de l’éducation. De manière générale, à peine 27 % des répondants autochtones (et 25 % des non-Autochtones) pensent que le système, tous secteurs confondus, favorise l’émergence de leaders issus des communautés. Ce constat est le plus criant en région Atlantique.