Hémodialyse et Autochtones : une initiative pour contrer un drame humain méconnu

Le chef porte-parole de ce projet, Jean-Charles Piétacho, souhaite que les Innus et les Naskapis profitent directement des cinq appareils qui seraient installés aux Galeries Montagnaises, en territoire innu.

Selon les chefs, autant les quatre appareils de l’hôpital de Sept-Îles que les cinq destinés aux Galeries Montagnaises, un centre commercial, devraient être utilisés à leur plein potentiel pour répondre aux besoins des patients qui souffrent d'insuffisance rénale.

Les quatre appareils de l'Hôpital de Sept-Îles sont en place depuis 12 ans, alors qu’il y a une hausse significative de la maladie dans les communautés Innu et chez les Naskapie, précise Jean-Charles Piétacho.

Le néphrologue qui supervise l’utilisation des appareils situés à l’hôpital de Sept-Îles, le Dr Robert Charbonneau du CHU de Québec-Université Laval, a également accepté de superviser l’utilisation des cinq appareils supplémentaires.

Les Autochtones doivent s'impliquer autant qu'être consultés dans les solutions, soutient le chef Piétacho.

Par ailleurs, la colonisation et les injustices sociales ont engendré des mauvaises habitudes de vie desquelles il faut se sortir, explique le porte-parole du projet.

Un lieu pour les appareils et un médecin disponible

« Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSSCN) accepte de financer les cinq appareils supplémentaires, ce n’est pas un problème d’argent nous a-t-on dit dès le départ » — Une citation de Chef Jean-Charles Piétacho du Conseil des Innu de Ekuanitshit

Il y avait deux obstacles : un espace pour les cinq appareils et la disponibilité d’un médecin spécialiste , dit-il.

Les chefs Mark, McKenzie et moi-même, avons donc trouvé un lieu et conclu une entente avec le médecin spécialiste avant d’aviser les responsables du CISSSCN qui ont accepté cette proposition , affirme le chef Piétacho.

Toutefois, le CISSSCN a, par la suite, parlé de l'obligation de maintenir la liste d’attentes en hémodialyse d’une manière unilatérale, c’est-à-dire comme elle se présente aujourd’hui.

Pour nous, c’est inacceptable puisque la maladie affecte davantage les Autochtones et que les cas sont également à la hausse, affirme le chef Piétacho. Par ailleurs nos effort en vue d’augmenter le nombre d’appareils à Sept-Îles remontent au mois d’avril 2015 , ajoute-t-il.

Les patients autochtones sont moins susceptibles de recevoir une transplantation rénale et ont un taux de survie inférieur comparativement aux autres Canadiens qui souffrent d'insuffisance rénale, selon une étude de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).

Des question légitimes surgissent

Pouvons-nous trouver une solution au bénéfice des malades? , demande le chef Piétacho.

Les actions concrètes proposées visent à améliorer la qualité de vie des gens atteints de cette maladie chronique et qui sont aussi dans l’obligation de s'exiler en milieu urbain pour la majorité d'entre eux.

C'est d'ailleurs la situation que vit la femme du chef Piétacho, Béatrice Michel. Espaces autochtones l'a rencontrée à Québec, là où elle reçoit ses traitements, à 1100 kilomètres de sa communauté.

Béatrice Michel, connue sous le nom de Béa par ses proches, ses amis et sa nation, est une femme innue à la fois forte et tendre.

La maladie, nous savons qu’elle est là, mais on ne la voit pas. L'aînée défend la cause, pas que la sienne, surtout pas, celle de ses semblables et en tout temps.

Elle se berce. Elle arrive tout juste d’une séance d'hémodialyse. Un traitement qui est d'une durée de trois heures et demie , dit-elle. C’est douloureux pour le dos, les jambes. On est fatigué après, ajoute-elle. Puis, toujours dans son rôle d'aînée, elle est à l'écoute, elle aussi. Elle transmet ses connaissances. Elle parle en innu. Tout en douceur. Comme elle.

Béatrice Michel, connue sous le nom de Béa, en traitement de dyalise à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec Photo : Facebook de Jean-Charles Piétacho / Jean-Charles Piétacho

Cela fait un an et demi que nous sommes ici, mon mari et moi , dit-elle toujours dans sa langue, l’innu. À Noël, j'ai reçu un congé de quatre jours. On m'a donné un liquide spécial à boire puisque j'allais manquer une journée de dialyse , précise-t-elle. Toujours en innu, elle raconte qu'elle doit recevoir trois soins de dialyse par semaine. Les mardi, jeudi et samedi.

Une bataille de longue haleine

Le chef Piétacho est impliqué depuis près de 10 ans dans la bataille pour un meilleur accès aux soins et donc conscient aussi du manque de ressources en hémodialyse à Sept-Îles pour les Innus et les Naskapis.

Béa est la quatrième de sa famille à devoir vivre avec les impacts de l'hémodialyse. Sa grande sœur et son jeune frère vivent aussi avec la maladie. Le plus jeune de mes frères est mort de la maladie , précise-t-elle. Béa parle des conséquences pour les malades et pour leurs proches.

Elle parle des Autochtones qui sont plusieurs à vivre avec cette maladie chronique. Puis elle raconte que son père souffrait lui aussi d'insuffisance rénale et qu’il a vécu sous dialyse.

« Les Autochtones qui nous verraient lors de nos traitements d'hémodyalise, aux Galeries Montagnaises, pourraient mieux comprendre. Prendre conscience de toute l'importance de prendre soin d’eux et de leurs enfants. De l’importance de toute l'intervention culturelle à offrir en héritage. » — Une citation de Béatrice Michel, de la communauté des Innus de Ekuanitshit

Le chef Piétacho devient celui qui soutient également. L’homme vit lui aussi loin de sa communauté. Il accompagne Béa. Il parle de ce qu’il vit au travers cet exil forcé. Il suggère à Béa de montrer le cathéter attaché sous sa clavicule droite.

Il met en perspective les différents enjeux de la maladie pour les Autochtones puisque le fait de s’exiler contribue à des morts chez les Autochtones.

Il y a des Autochtones qui cessent les traitements s’ils ne sont pas bien entourés. Dans une entrevue menée par L’actualité en novembre 2020, on apprenait qu’il y a des Atikamekw qui se laissent mourir pour éviter de déménager à Joliette pour des soins de dialyse.

« C’est compréhensible, estime Béa. Seule en appartement ou même pour mon mari et moi, de vivre en appartement, ce serait compliqué. Il y a le ménage, l’épicerie et les repas à préparer. Ce serait un ajout au stress et ce n’est pas bon. Ni pour mon mari, ni pour moi. » — Une citation de Béatrice Michel, de la communauté des Innu de Ekuanitshit

Nous ne sommes pas chez nous à Québec. Et nous sommes deux. Il y a ceux qui sont davantage isolés, seuls, ajoute-t-elle.

André Michel, un homme Innu de Ekuanitshit qui souffrait d'insuffisance rénale et qui est décédé en 2021 de complications liées à la maladie Photo : Facebook de Jean-Charles Piétacho / Jean-Charles Piétacho

Des morts sous silence et le rêve de André Michel

André Michel, le petit frère de Béa, a vécu la dernière année et demie de sa vie dépendant de l'hémodialyse à l'Hôtel-Dieu de Québec (CHU de Québec-Université Laval). Loin de Ekuanitshit. Loin de sa langue. De sa culture. Des siens.

Toutefois, il avait créé un lien de rapprochement avec les Autochtones vivant la même situation que lui.

André Michel portait le rêve d’une unité mobile. Le petit frère de Béa n'aura pas eu l’occasion de voir la mise en place d’un projet essentiel. Son rêve. Comme celui des cinq appareils installés aux Galeries Montagnaises. André Michel est décédé d'insuffisance rénale terminale en juin 2021.

Lors de son passage à l'hôpital de l’Hôtel Dieu de Québec, il réunissait à la cafétéria les Autochtones atteints de la maladie.

« Il savait combien il était important de rapatrier les Autochtones le plus près possible de leur lieu de résidence et d'offrir l'hémodialyse dans leur région d’origine » — Une citation de Chef Jean-Charles Piétacho du Conseil des Innu de Ekuanitshit

Durant cette même période et après une intervention coronarienne, Béa fut informée par le médecin traitant qu’elle allait vivre sous dialyse elle aussi . Béa comprend le rêve de son jeune frère. Elle s’imagine elle-même se rendre à Sept-Îles grâce au projet rêvé par celui-ci et ainsi vivre à deux heures du lieu où elle recevrait son traitement.

Dialyse, survie et coupure de la culture autochtone

Dépendante de la dialyse pour sa survie actuelle et en attente d’une greffe de rein, je m'imagine chez-moi tous les soirs, dans ma communauté, et j’ai très hâte, dit-elle.

Partir de Ekuanitshit pour me rendre à Sept-îles, soit 183 kilomètres pour me rendre et 183 kilomètres pour revenir chez-moi, après l’hémodialyse, je serais beaucoup mieux , précise-t-elle.

Nous serions nombreux à être bien. À vivre mieux. Parce que la maladie affecte nos proches également. Je veux voir mes enfants et mes petits-enfants , affirme-t-elle.

À Québec, même si elle vit très bien et qu’elle se sent privilégiée de vivre dans la maison d’hébergement pour Autochtones d’Angélique Malek, elle rappelle qu’être loin de chez soi pour elle et ses semblables, c'est déstabilisant. Une chance que nous vivons chez Angélique , dit-elle.

« Cette maladie, c’est un choc. C’est toute une vie qui est bouleversée. Chavirée. Tu deviens dépendant de cette machine, tu ne peux plus vivre chez toi. » — Une citation de Béatrice Michel, de la communauté des Innu de Ekuanitshit

Oui, c’est un bouleversement, acquiesce le chef Piétacho. Il faut le dire. Tout ce que cette maladie implique , ajoute-t-il.

La dialyse exige du repos. Le médecin vérifie l'état des patients à chaque traitement. Les critères sont importants pour obtenir une greffe du rein, explique Béa avec conviction.

« Il y a ceux qui meurent à la suite de complications de l’insuffisance rénale ou de l’hémodialyse et ceux qui meurent parce qu’ils n’arrivent pas à vivre loin de leur communauté et qui manquent de ressources. » — Une citation de Béatrice Michel, de la communauté des Innu de Ekuanitshit

Chef Jean-Charles Piétacho et sa femme Béatrice Michel atteinte d'insuffisance rénale Photo : Facebook de Jean-Charles Piétacho / Jean-Charles Piétacho

Des études sur la maladie

Les Autochtones souffrent davantage d’insuffisance rénale que les non-Autochtones et sont plus à risque de développer des complications. À l’instar de leurs confrères et consoeurs d’un peu partout au Canada, plusieurs membres des Premières Nations au Québec vivent loin des centres hospitaliers offrant des traitements spécialisés pour les diabétiques dont les dialysés.

Dans un contexte de population vieillissante et de l’existence d’au moins deux maladies simultanées liées au diabète, ces longs déplacements pénibles et ardus contribuent à faire grimper le taux d’hospitalisation, en particulier pour la clientèle âgée.

« Face à cette lourdeur de vivre les traitements de dialyse à raison de trois fois par semaine, tout en étant seuls et mal accompagnés, ils décident de refuser les soins et choisissent de se laisser mourir. » — Une citation de Béatrice Michel, de la communauté des Innu de Ekuanitshit

Et là, nous sommes loin du rêve d’André Michel , ajoute le chef Jean-Charles Piétacho.

Travailler en concertation et non pas en silo

Cessons de travailler en silo et trouvons des solutions en respect de nos cultures, clame le Chef Piétacho au nom des deux autres chefs également.

« Nous sommes ouverts et disposés à analyser la liste d’attente de l’hôpital de Sept-Îles en collaboration avec le CISSSCN et voir ce qui pourrait être réalisé. Nous sommes disponibles à ce sujet, l'important, c'est l'accès pour les Innus et Naskapis. » — Une citation de Chef Jean-Charles Piétacho du Conseil des Innus de Ekuanitshit

Il y a aussi une possibilité de fonds auprès de Santé Canada qui a déjà financé un projet similaire pour des Autochtones de la Saskatchewan, il faut rester positif, conclut le chef Piétacho.

Il rappelle que les chefs et lui-même ont tenté différentes approches et particulièrement depuis 2015, avec la Commission de la santé et des services sociaux des Premières nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) et l’Assemblée des Premières Nations (APNQL).

À cet effet, une réunion organisée par la CSSSPNQL aura lieu le 17 février et réunira, entre autres, des intervenants du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), des intervenants des Services aux Autochtones du Canada (SAC) et des intervenants du CISSSCN pour discuter du projet.