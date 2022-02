Comprendre le salaire des chefs autochtones

Certains gagnent plus de 100 000 $ par an. D’autres moins de 50 000 $. Ils sont souvent sur le terrain, gèrent le budget, répondent aux requêtes des administrés, négocient des ententes avec les gouvernements. Les chefs de bande sont sous les feux des projecteurs pour justifier leur salaire.

Gilbert Dominique, le chef de la communauté innue de Mashteuiatsh, située à quelques kilomètres de Roberval, n’a aucun problème à le dire : il gagne 104 000 $ par an. Ses conseillers, un peu plus de 65 000 $ et les vice-chefs, 75 900 $. Ces données sont publiques depuis la Loi sur la transparence financière des Premières Nations de 2013 (voir encadré plus bas).

Dans cette communauté, le conseil a établi les salaires en fonction de celui du chef. Ainsi, les conseillers gagnent 63 % du salaire du chef et les vice-chefs 73 %. On ne peut pas changer ça de façon unilatérale , précise-t-il en ajoutant que s’il voulait y apporter des modifications, le conseil serait obligé d’organiser des consultations publiques.

Le chef du conseil de bande de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, n'a aucun problème à parler de son salaire. Photo : Capture d'écran

Mais chaque communauté fait ses propres règles. À Pikogan, une communauté anichinabée située au nord de Val d’Or, par exemple, c'est avec une firme extérieure que l’échelle salariale des membres du conseil a été établie.

Au fil des ans, le grand chef de la communauté mohawk de Kanesatake touche quant à lui entre 33 000 $ et 53 000$ par an. L’ancien grand chef Serge Otsi Simon explique avoir même déjà déboursé de sa poche certains frais pour éponger la dette de la communauté.

Son salaire n’a rien à voir avec celui du grand chef de Kahnawake. Depuis 2013, celui du chef de la communauté mohawk située de l’autre côté du pont Mercier n’a jamais été sous la barre des 100 000 $.

Monik Kistabish, la cheffe de Pikogan, fait partie des chefs autochtones les moins biens payés au Québec. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Monik Kistabish elle, est à 75 000 $ par an. Elle ne se plaint pas de son salaire. Quand tu te présentes en politique, c’est jamais pour l’argent , assure-t-elle.

D'autres chefs comme celui de Kitcisakik ou d'Odanak, respectivement à moins de 40 000 $ par an et moins de 50 000 $par an (en 2018-2019), font partie de ceux qui gagnent le moins.

La Loi sur la transparence financière des Premières Nations permet à tous les citoyens d’avoir accès  (Nouvelle fenêtre) aux états financiers, aux rémunérations et aux dépenses d’une communauté, et ce depuis 2013. Il appartient aux communautés de faire réviser leurs données par une entreprise et de les transmettre au gouvernement qui les publie sur son site internet. Le gouvernement mentionne toutefois qu’il n’est pas responsable des erreurs, des omissions ou de la qualité de l’information .

De lourdes responsabilités

Selon Gilbert Dominique de Mashteuiatsh, ces montants se justifient, notamment parce que son conseil gère un budget d’environ 70 millions de dollars. À cela s'ajoutent de nombreuses responsabilités.

Je suis le responsable politique de l’ensemble de l’organisation, qui compte près de 400 employés. Je suis aussi responsable de l’organisation du budget et celui qui est appelé à rendre des comptes à la population. Le conseil s’assure aussi de la mise en œuvre de notre mission et du développement des orientations, des priorités , liste le chef Dominique.

Chaque communauté est une forme de gouvernement local qui a énormément de dossiers à gérer. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Combien d’heures par semaine travaille un chef? M. Dominique estime donner environ 50 heures par semaine pour administrer les 2200 membres qui vivent dans la communauté. Il y a 8000 membres, si on compte tous ceux installés ailleurs.

Quand on pose la question à Serge Otsi Simon, il répond: Oh mon Dieu ! Je passais des fins de semaine à travailler, c’est un job de 24 heures sur 24, la coutume veut ça. En 10 ans [en poste], je n’ai pas pris de vacances. Dès que je m'apprêtais à en prendre, les gens venaient chez moi pour me dire "on a un problème, grand chef" .

Ne pas comparer des pommes et des oranges

Certains ont osé la comparaison entre les salaires des chefs et celui des maires. Elle n’est pas pertinente d’après le chef Dominique. Il rappelle que le conseil de bande a des prérogatives bien plus larges que celles des maires et qu’elles se rapprochent plus de celles du gouvernement du Québec.

« On a un rôle exécutif qui est d’appliquer les lois, les règlements, développer des services, des programmes et on a aussi une responsabilité législative. » — Une citation de Gilbert Dominique, le chef de Mashteuiatsh

Pour appuyer son propos, il liste les responsabilités qui incombent au conseil : les services de santé, de loisirs, le développement culturel, les travaux publics, la sécurité publique, le développement du territoire, le développement économique…

Le domaine de la santé est l'une des prérogatives du conseil de bande de chaque communauté. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Monik Kistabish résume : On est un gouvernement en soi. Le rôle du chef est un peu comme celui du premier ministre, on est responsable de tout .

Un sujet tabou?

Parler d’argent peut parfois être tabou dans les communautés. Mais pas pour le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, qui rappelle que tous ces chiffres sont publics. Mais oui, ça peut créer un malaise de le rendre public à tous les citoyens canadiens, car ce n’est pas leur ressort. On se garde une petite gêne , concède-t-il.

Serge Otsi Simon n’a lui aussi aucun problème avec le montant de son salaire. Je n’ai pas honte de quoi que ce soit, car j’ai énormément travaillé , lance-t-il.

L'ancien grand chef de Kanesatake, Serge Otsi Simon, explique avoir déboursé de l'argent de sa propre poche afin d'éponger la dette de sa communauté Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Malgré tout, Espaces autochtones n’a pas pu mettre la main sur les états financiers des communautés cries et naskapies sur le site du gouvernement du Canada. Rappelons que selon la Loi sur la transparence financière des Premières Nations, les communautés doivent rendre leurs comptes publics.

Mais elle ne s’applique pas à une Première Nation gérée conformément à une entente globale sur l’autonomie gouvernementale. Au Québec, cela concerne justement les Cris et les Naskapis, signataires de la Convention de la Baie-James et du Nord du Québec.

À cet effet, la trésorière de la nation crie Mistissini, Annie Cheechoo, a indiqué à Espaces autochtones que seuls les membres de la nation ont le droit d’accéder aux informations concernant la rémunération d’élus.

À travers le Canada, 36 Premières Nations sont concernés par cette exemption.