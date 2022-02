Ce n’est pas que la langue de mes ancêtres, c’est la langue du territoire d’où je viens : l’Anicinabe Aki. Et il est intemporel.

Il a accueilli mes ancêtres et les miens l’habitent encore aujourd’hui.

Notre langue peuple encore notre mode de vie, nos pensées, notre identité. J’ai l’impression qu’elle me parle même si je n’ai pas grandi en l’apprenant.

Donc, lorsque le sujet de la langue aninicape (algonquine) est abordé, je ne peux m’empêcher d’avoir un petit pincement au cœur. Il y a du réconfort à écouter les enfants l’apprendre et les aînées la transmettre.

Mais, c’est un de mes plus gros regrets de n’avoir pas pu l’apprendre.

Le fait aussi que mon prénom donné par mes parents à ma naissance est un mot dans la langue de mon père m’a suivi toute ma vie.

J’aime beaucoup mon nom : Kijâtai. Ce qui veut dire une belle journée ensoleillée.

La langue m’a donc toujours suivi dans mon parcours de vie. Même si je n’ai pas grandi avec.

Le conseil d’une aînée

Lorsque j’ai entrepris mon cheminement de redécouverte culturelle, je suis arrivée un jour à l’ONU, à l’instance permanente sur les questions autochtones et j’ai pu rencontrer une aînée qui m’a prodigué un conseil qui me suit encore aujourd’hui.

Je lui ai dit que je tentais d’apprendre ma langue et elle m’a corrigé : Tu n’es pas en train d’apprendre ta langue. Elle est encore en toi, dans ton sang. Tu as juste à te rappeler.

Tout a pris plus de sens depuis. Je me suis sentie moins illégitime d’apprendre ma langue et le long processus qui m’attendait me paraissait plus léger.

La signification de Odehimin

Réapprendre une langue autochtone est un long cheminement personnel intimement lié à un processus de décolonisation. J’ai essayé à plusieurs reprises de commencer des cours. Et toutes les fois, c’était des cours en ligne.

Ce qui n’a pas marché pour moi.

Une chose que j’ai retenue c’est que l’anishnabemowin est une langue liée au territoire. C’est en observant et en nommant les choses autour de nous qu’on l'apprend.

Je me souviens encore de lorsque j’ai appris le mot Odehimin.

J’étais à un rassemblement et un aîné était présent pour ouvrir la journée. Il venait de faire brûler de la sauge et l’odeur apaisait tous les gens qui étaient présents.

On venait aussi de déjeuner et il restait une fraise dans son assiette. Il a donc commencé son discours en parlant de ce que la fraise représente dans sa langue en la tenant entre ses doigts.

Odehimin veut essentiellement dire une baie en forme de cœur. Une baie du cœur.

Ce mot résonne encore en moi. Je le vois comme un symbole de reconnexion avec soi-même et les autres. Cela m’a même inspiré dans mes créations artistiques.

Bref, je me souviens encore de ce mot, car il avait un sens dans le contexte dans lequel je l’ai appris. Les images et les odeurs sont encore vives dans ma mémoire.

Ville et territoire

C’est donc un peu plus difficile d’apprendre une langue issue du territoire, qui décrit le territoire, qui tire son essence du territoire, lorsqu’on vit en milieu urbain, alors qu’on ne fait que traduire le mot en français sans vraiment le vivre.

Une réflexion qui n’est aucunement un blâme envers les enseignants qui s’efforcent de transmettre la langue de mes ancêtres. Ils font un travail très important.

Or, pendant longtemps je me suis demandé pourquoi j'abandonnais mes cours de langue.

Je m’en sens encore coupable.

Mais je comprends aujourd’hui que ce n’était tout simplement pas la meilleure méthode pour moi d’apprendre l’anishnabemowin.

Je me sens déchirée entre la ville et le territoire traditionnel. Je me sens chez nous autant en marchant dans les rues bondées de Montréal que lorsque je plonge dans les lacs et les rivières.

Ce qu’on oublie en évoluant à travers ces immeubles en béton et ces panneaux de construction, c’est que la ville fait partie aussi du territoire. Elle a accueilli de nombreuses nations à travers notre histoire et aujourd’hui elle en accueille encore.

Tiotiake était et sera toujours un lieu de rassemblement.

Et c’est ça qui crée une maison. Ce sont les gens qu’on croise et qu’on décide de garder proche.

Donc, je garde espoir d’apprendre ma langue ancestrale. Que ce soit en retournant en nature auprès des aînés ou en me connectant avec les gens en ville.

C’est ensemble qu’on pourra garder nos langues vivantes.