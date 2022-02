Vaincre les obstacles à l’entrepreneuriat autochtone, un projet à la fois

Car à son arrivée en poste, en 2014, la communauté faisait face à de nombreux défis sur le plan économique. Manque d’essence, taux de chômage élevé, et il n’y avait pas de développement économique , a indiqué vendredi M. Jourdain devant le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes.

Les obstacles à l’émancipation économique de Wemotaci étaient nombreux, a rappelé M. Jourdain, comme la lourdeur administrative, la formation de la main-d'œuvre, la recherche de financement, l’éloignement géographique de la communauté, l’exploitation inéquitable des ressources naturelles, les préjugés et les craintes des institutions financières, et la mise de fonds obligatoire de 10 % pour les projets.

L’accès aux capitaux demeure un enjeu pour notre autonomie financière , a rappelé M. Jourdain. Pour lui, la Loi sur les Indiens est un frein majeur au développement économique des Premières Nations , comme à Wemotaci. Les communautés n’ont pas facilement accès au financement , et il faudrait en ce sens de l’aide pour les entrepreneurs individuels .

Pour ceux-ci, il est difficile d’avoir un prêt , et quand celui-ci est accordé les taux d’intérêt sont élevés – des taux de 8 ou 9 % pour certains projets , a dénoncé M. Jourdain. Dans ces conditions, il est difficile de stimuler l’activité économique dans les communautés autochtones.

2014, un point de bascule

M. Jourdain est arrivé à la Corporation de développement économique Nikanik de Wemotaci en 2014. À l’époque, le taux de chômage frôlait les 60 %, les infrastructures étaient déficientes, et le développement économique était assuré par le conseil de bande. Le budget qui y était dédié avoisinait les 40 000 $.

Sept ans plus tard, ce budget a été augmenté à 300 000 $, a indiqué M. Jourdain, et la fibre optique (financée par les gouvernements fédéral et provincial) permet de rêver plus loin .

La création d’un centre d’affaires, qui compte des bureaux et des espaces locatifs, a créé une synergie et un engouement pour l’essor économique de Wemotaci.

Il y a 32 entreprises publiques et privées à Wemotaci, alors qu’il n’y en avait que 14 en 2014 , a expliqué M. Jourdain, qui a ajouté cela fait une belle boule de neige en permettant la mobilisation de toute la communauté.

Le portrait de la situation économique de Wemotaci en 2022 est bien différent de celui de 2014. On a créé une culture entrepreneuriale. Il y a plus de gens qui entrent dans nos bureaux, et on veut maintenir cet engouement pour l’univers entrepreneurial, a confié M. Jourdain.

De nombreux obstacles

La lourdeur administrative dans l’analyse des projets est, pour M. Jourdain, un frein important. Lorsque l’on dépose un plan d’affaires, l’analyse peut prendre un an avant d’avoir une réponse formelle .

Même après l’approbation du projet, il peut s’écouler 7 ou 8 mois avant d’avoir la subvention, ce qui fait qu’un projet peut prendre 2 ans avant de se réaliser , s’est-il désolé. Il pense que le financement des projets devrait être accessible plus rapidement.

Il milite pour des programmes spécifiques pour chaque communauté au pays, tout en déplorant que les Premières Nations soient dépendantes de la machine fédérale . Les communautés ont besoin d’aide financière , a-t-il concédé, mais elles n’ont pas des chances égales de réussir, selon lui.

M. Jourdain a soulevé les préjugés auxquels faisait face Wemotaci lorsqu’il est arrivé en poste en 2014. Il fallait y aller projet par projet, et démontrer qu’ils étaient crédibles . Aujourd’hui, M. Jourdain est fier de la notoriété de la Corporation [Nikanik] et du plan de relance économique qui aide la communauté de Wemotaci.

Il y a 183 millions $ de projets de développement dans la communauté , s’est-il félicité, en indiquant que la situation difficile de Wemotaci s’est redressée depuis sept ans.