Le déclin de l’orignal préoccupe les Cris

La nation crie du Québec est gravement préoccupée par la gestion et la protection de l’une de ses ressources les plus précieuses et emblématiques : l’orignal.

Un relevé aérien de la population d’orignaux de la Zone 17 et du Sud de la Zone 22, datant de 2021, illustre un déclin de 35% de la population d’orignaux, un déclin modéré mais préoccupant, note la grande cheffe crie de la nation Eeyou istchee, Mandy Gull-Masty.

Si elle était élue, Mandy Gull-Masty serait la première femme grande cheffe du Grand Conseil des Cris du Québec Photo : Jared Gull

« En termes de qui nous sommes comme nation crie, n’importe quel déclin est préoccupant » — Une citation de Mandy Gull-Masty, grande cheffe crie de la nation Eeyou istchee

La zone 17 inclut les terrains de piégeage des communautés cries de Oujé-Bougoumou, Waskaganish et Waswanipi, ainsi que les villes de Chibougamau, Chapais, Matagani et Lebel-sur-Quevillion.

Plus de 10 ans depuis le dernier recensement

Cela fait de nombreuses années que les maîtres de piégeage expriment leurs préoccupations quant au déclin de la population d’orignaux, et veulent un nouveau recensement afin de mettre à jour le dernier décompte, qui date de 2009.

Ça nous prenait plus de temps à chasser l’orignal. On en voyait moins. On voyait moins d’orignaux femelles, plus d’orignaux mâles. Donc la situation était assez visible pour la population vivant traditionnellement sur le territoire , affirme Mandy Gull-Matsy.

Après avoir été exigé pendant des années, le nouveau recensement a été effectué en 2021 par la nation crie et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec.

La zone 17 touche les municipalités de Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Chapais et Chibougamau et comprend les aires de trappe de Waskaganish, Waswanipi et Oujé-Bougoumou. Photo : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

La chasse à l'orignal restreinte

En réponse à ce déclin, le plafond en termes de chasse à l’orignal a été établi à 104 orignaux, ce qui constitue une baisse par rapport aux 158 orignaux auxquels les Cris ont droit, selon la Convention de la Baie-James et du Nord québécois de 1975.

Cela signifie que la chasse sportive est interdite pour le printemps, à moins qu’un accord soit effectué avec les chasseurs non-autochtones. Ce sera toujours la priorité du gouvernement de la nation crie de protéger le mode de vie et les droits de nos membres qui continuent à chasser, pêcher et piéger, tel que stipulé dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois juge Mandy Gull-Matsy.

Néanmoins, le grand chef affirme également que les Cris sont ouverts à l’idée de trouver un compromis avec les chasseurs non-Cris, et qu’ils travaillent avec les maires de différentes villes environnantes.

Une attitude que la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, admet apprécier. Le but de tout le monde est de travailler ensemble, de s’assurer du respect de la convention, mais aussi de permettre une certaine chasse sportive […] Nous continuons nos discussions avec les communautés cries , explique Manon Cyr dans une entrevue effectuée à Radio-Canada en janvier.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr Photo : Radio-Canada

D'autres facteurs comme causes du déclin

La chasse sportive n’explique que partiellement ce déclin de population, précise Mandy Gull-Masty.

C’est une panoplie de choses, allant des activités forestières au développement industriel, en passant par la surexploitation du territoire et le braconnage, donc on ne peut pas regarder ce dossier d’un seul angle explique-t-elle­, ajoutant que des recommandations seront soumises dans les prochains mois au gouvernement du Québec afin de mieux gérer et protéger l’orignal.

À cet effet, les Cris espèrent avoir des nouvelles sur les modifications apportées, et leurs répercussions sur la chasse sportive, d’ici le début de l’été.