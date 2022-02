Pour M. Dussault, il s’agit d’une façon de participer au renouvellement de la relation entre les Autochtones et les Canadiens, comme le recommandait le rapport qu’il a signé il y a maintenant 25 ans.

De cette donation à l’Université Laval, 500 000 $ vont servir à la création de la Chaire de leadership en enseignement René-Dussault sur l’inclusion des traditions autochtones dans les programmes de formation en droit.

La titulaire de cette nouvelle chaire sera par ailleurs Kathy Bellefleur, une professeure innue.

La chaire aura notamment comme objectif de permettre aux étudiants de comprendre les traditions juridiques autochtones.

Mon souhait c'est que, à terme, ça permettra aux étudiants autochtones et non autochtones de comprendre l'importance de l'inclusion des traditions autochtones en droit , souligne René Dussault, lors d'un entretien téléphonique.

J'ose croire qu'un jour ça ira au-delà des cours de droit et que ça aura des effets sur le système de justice pour faire en sorte de bâtir la confiance des Autochtones envers le système de justice , dit-il.

Une manière de contribuer à changer les choses

Ma motivation pour faire ce don s'incarne dans mon expérience de vie et mon expérience à la Commission royale , précise M. Dussault.

Alors qu'il participait aux travaux de cette commission, M. Dussault avait été perturbé par le peu de place qu'occupaient les Autochtones dans divers milieux professionnels

Il y avait dans tout le Canada seulement 300 infirmières autochtones, 4 ingénieurs forestiers autochtones et 4 géologues autochtones, et peu d'Autochtones avaient fait leur barreau , cite-t-il en exemple.

Ça m’avait tellement frappé, dit-il. J’ai eu l’occasion de beaucoup y réfléchir au cours des années, et à l’époque j’étais déjà convaincu que l’avenir allait passer par les jeunes Autochtones et l’éducation.

Ça fait 30 ans maintenant [depuis le début des travaux de la Commission royale] et ça ne m’a jamais quitté , ajoute-t-il.

En 1991, la Commission royale sur les peuples autochtones a été mise sur pied dans un contexte agité : crise d'Oka un an auparavant, barrages routiers et ferroviaires en Ontario et en Colombie-Britannique, et campements de protestation au Labrador.

La Commission a tenu 178 jours d’audiences publiques dans 31 villes et 96 communautés autochtones.

René Dussault et George Erasmus ont remis leur rapport final composé de cinq volumes en octobre 1996. Ils cherchaient alors à déterminer les fondements d'une relation équitable entre Autochtones et non-Autochtones.

Le rapport Erasmus-Dussault se voulait également un compte rendu de l'évolution de la relation Autochtones-Canada au fil du temps et des conséquences subies par les Autochtones au sein de cette relation, comme la perte de territoire et de pouvoir en raison des politiques d'assimilation.

Les politiques d'assimilation ont fait un mal énorme; elles ont eu un effet destructeur sur les Autochtones, leurs familles et leurs collectivités, peut-on lire dans le rapport. L'âme et l'esprit du Canada en ont tout autant souffert, cet esprit de générosité et d'accommodement dont s'enorgueillissent les Canadiens.

C'est cela qui les amène [les Autochtones] à dresser des barrages routiers, à protester devant les bases militaires et à occuper des terres sacrées, est-il également écrit. C'est cela qui les fait résister au suicide culturel auquel les convie la société eurocanadienne lorsqu'elle les pousse à s'assimiler au nom de l'égalité et de la modernité.

Des progrès notables

Quand je vois d'où on est partis en 1991 et maintenant, c'est le jour et la nuit , affirme aujourd'hui René Dussault.

Nous n'avons pas encore franchi la ligne d’arrivée, nuance-t-il. Nous devons avoir une relation égalitaire qui doit découler de la réconciliation.

Il y a encore des préjugés dans plusieurs milieux, même si l'ouverture n'était pas la même il y a 30 ans , poursuit-il.

Tout de même, selon M. Dussault, au sein de la population et des institutions canadiennes la compréhension et l'ouverture à l'égard des réalités autochtones sont plus grandes que jamais auparavant grâce à l'éducation.

Dans toute société, l'éducation est ce qu'il y a de plus important pour l'avenir, croit-il. L'éducation a des vertus transformationnelles autant pour les jeunes que pour la société elle-même.