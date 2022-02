StartUP Nation Ikwe, une formation pour femmes d’affaires autochtones en herbe

Laura Pinette-Audette est une artiste qui s’adonne au perlage. Cette Innue de Maliotenam fabrique des boucles d’oreilles et rêve un jour d’ouvrir son petit magasin. Elle fait partie des quelques participants au séminaire organisé dans le cadre du projet StartUP Nation Ikwe.

Cette initiative portée par l'organisme Femmes autochtones du Québec (FAQ) et la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL) vise à offrir des conseils et des formations aux femmes qui désirent se lancer en affaires, grâce aux conseils avisés d’experts.

Laura Pinette-Audette a participé à l'une des cohortes de StartUP Nation Ikwe. Photo : Laura Pinette-Audette

Parmi ces experts figure Serge McKenzie, de la Société de Développement économique Uashat mak Mani-Utenam (SDÉUM).

J’ai participé pour faire bénéficier aux participants de ma connaissance du milieu des affaires et de mon expérience en termes de développement économique , explique-t-il.

Selon lui, ce genre d’initiative permet aux communautés de faire la promotion de l’entrepreneuriat autochtone, de mettre au point de nouveaux modèles d’affaires et d’identifier ceux qui ont pu persévérer.

Laura Pinette-Audette économise depuis cinq ans pour pouvoir, un jour, se lancer pleinement en affaires. Photo : Laura Pinette-Audette

Les projets mis en avant par les précédentes cohortes s’inscrivaient essentiellement dans un modèle d’économie sociale.

L’économie sociale devient un moyen de développement privilégié pour les femmes, car elle vise à conjuguer la finalité sociale et la viabilité économique des projets, par une démarche misant sur la démocratie, la coopération [partenariat], l’autonomie et la prise en charge par les collectivités locales , indique Marie Hanquez, conseillère en économie sociale à la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador CDEPNQL .

Les participantes ont articulé leurs projets pour combler des besoins et des services pour une clientèle plus féminine , ajoute M. McKenzie. Ainsi, l’équipe de Uashat mak Mani-utenam dans laquelle se trouvait Laura Pinette-Audette voulait lancer Le Carrefour Innu , un lieu de rassemblement pour les femmes entrepreneures de leur communauté.

Laura Pinette-Audette souhaite ouvrir sa propre boutique. Photo : Laura PInette-Audette

Ce carrefour aurait compris des locaux à louer pour les femmes entrepreneures et les étudiantes, des espaces de réunion, un café-bistro, une halte-garderie, un atelier et une boutique d’artisanat.

Du côté de Trois-Rivières, l’équipe menée par Gabrielle Vachon-Laurent, une Innue de Pessamit, a élaboré un projet de centre d’hébergement pour les patients autochtones qui doivent s'éloigner de leur communauté pour recevoir des soins.

Plusieurs Autochtones et leur famille doivent faire de nombreuses heures de route afin de se rendre à l'hôpital de Trois-Rivières. Ils ont donc besoin d'un logement sur place. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Nous avons réfléchi à l’infrastructure, au nombre de ressources dont on aurait besoin, à un accueil, des chambres pour accueillir les familles des patients… , explique-t-elle.

En ce moment, beaucoup de ces gens logent chez des particuliers ou à l’hôtel lorsqu’ils viennent de communautés éloignées, comme Opitciwan ou celles de la Côte-Nord.

À souligner qu’un homme figurait dans cette équipe.

Les hommes étaient les bienvenus à se joindre à une équipe, pourvu que celle-ci soit majoritairement féminine , précise Mme Hanquez. C’est d’ailleurs, cet homme, Jean-Baptiste Biroté, un Atikamekw de Manawan, qui a lancé l’idée du centre d’hébergement.

Lui-même a subi plusieurs opérations dans sa jeune vingtaine et il a hébergé bénévolement de nombreux patients Atikamekw chez lui à Trois-Rivières.

Conseils et formations

Afin d'offrir une chance de vie à tous ces projets, l’équipe de formation et de conseils de StartUP Nation Ikwe a donné aux participants des conseils pour tenir une comptabilité, maintenir une administration à jour, chercher des partenaires ou encore trouver des financements et présenter un plan d’affaires.

À cause de la pandémie, les formations se sont faites virtuellement. Photo : Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador

J’ai une meilleure idée des portes auxquelles je dois cogner maintenant. Cette expérience m’a donné la chance de réaliser que je suis une femme d’affaires , illustre Mme Pinette-Audette, qui met de l’argent de côté depuis cinq ans dans l’espoir de trouver un local pour son magasin d’artisanat.

Des embûches à considérer

Les Autochtones, et spécialement les femmes autochtones, doivent faire face à des difficultés plus lourdes lorsqu’elles veulent se lancer en affaires. Le financement, c’est vraiment ce qu’il y a de plus contraignant , explique M. McKenzie.

Quand c’est administratif, les Autochtones bloquent, ils paniquent. Mais il faut dépasser ça, il ne faut pas abandonner même si ça nous fait peur , ajoute Mme Pinette-Audette.

Ce n'est pas la seule embûche pour les femmes entrepreneures. C’est encore plus difficile pour celles qui ont des enfants , renchérit M. McKenzie.