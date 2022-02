Les agents correctionnels ont plus souvent recours à la force face aux Autochtones

Les Autochtones et les Noirs incarcérés dans les pénitenciers fédéraux sont plus susceptibles de subir des incidents de recours à la force que les Blancs, révèle le dernier rapport annuel du bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC). Service correctionnel Canada (SCC) accueille les conclusions de l'enquête avec réserve et entend les contrevalider avant de s’engager à réaliser un plan d’action.