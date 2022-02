Les écoles des Premières Nations poussent un soupir de soulagement

C’est encore dur d'évaluer le retard scolaire, car les examens du ministère ont été annulés l’année dernière , confie Sylvie Pinette, directrice des Services éducatifs de l’Institut Tshakapesh, qui accompagne huit écoles de sept communautés innues.

Et quand on parle de retard, c’est du retard par rapport à quoi? Toutes les écoles de la province ou presque sont dans la même situation , ajoute-t-elle en mentionnant ne pas avoir observé d’augmentation du décrochage dans les écoles depuis le début de la pandémie.

La question du décrochage est un enjeu pour toutes les écoles du Québec, mais particulièrement au sein des communautés autochtones où les taux sont déjà plus élevés qu'ailleurs dans la province. À titre d’exemple, les taux de sortie sans qualification étaient en 2019 de 58 % chez les Cris et de de 86 % chez les Inuit, contre 14 % en moyenne au Québec.

Certains milieux éloignés ont un accès limité au réseau internet de qualité limitant ainsi la poursuite des apprentissages à distance lors des fermetures des écoles ou des classes , convient Bryan St-Louis, porte-parole du ministère de l'Éducation. Les partenaires autochtones et les enseignants ont innové en s’adaptant à la situation , ajoute-t-il, en précisant que l'utilisation du téléphone, du courriel, de Facebook ou de la radio locale a permis d'appuyer les élèves dans leurs apprentissages . Des plans de rattrapage pourraient aussi être mis en place sur demande.

Si dans le Grand Nord, certains élèves n’ont eu qu’une trentaine de jours de classe depuis le début de l’année, tel que rapporté par Le Devoir, la situation est généralement moins critique chez les Premières Nations.

Ainsi, dans les communautés innues affiliées à l'Institut Tshakapesh, le nombre de journées de cours à distance a varié entre 5 et 20 selon les écoles, ce qui a permis de maintenir les enseignants au travail. Même constat du côté des 24 écoles issues des 22 communautés membres du Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN).

Que ce soit à distance, en présentiel, ou en mode hybride, on n’a pratiquement eu aucun jour sans classe , mentionne Denis Gros-Louis, directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations CEPN . Grâce à une bonne distribution du réseau internet à haute vitesse, à la conception d’un guide de bonnes pratiques  (Nouvelle fenêtre) intitulé Enseigner autrement, ou avec la formation Suppléance 101 d’une vingtaine d’heures suivie par 160 personnes, quasiment aucun bris de service n'a été constaté ajoute M. Gros-Louis.

Concernant les résultats scolaires, le Conseil en éducation des Premières Nations CEPN ne constate pas de variation extrême dans l’ensemble des communautés qu’il dessert. Et si redoublement il y a, ce ne sera pas nécessairement à cause de la pandémie, mais bien une décision concertée de la part de l’équipe-école.

« Le redoublement n’est pas une fin en soi, d’ailleurs, la liste de facteurs pour la réussite scolaire, selon le classement de John Hattie [référence mondiale en éducation], montre que le redoublement nuit à l’apprentissage. » — Une citation de Denis Gros-Louis, directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations CEPN

Au-delà du contexte, notre force c’est d’avoir su anticiper les besoins et d’avoir été proactifs , souligne de son côté Tina Vassiliou, directrice Recherche Développement et Innovation de l’Institut Tshakapesh.

Fin mars début avril 2020, lorsque nous avons constaté que la pandémie risquait de durer un certain temps, nous avons décidé de procéder à l’achat et à la distribution de iPads pour les écoles.

Trois ans de travail en trois mois

Nous avions planifié un virage numérique sur trois ans que nous avons réalisé en trois mois , résume Mme Pinette. En plus du fait de pouvoir assurer une certaine continuité dans l’apprentissage, ce déploiement de iPads a permis de développer des projets innovateurs », conclut Mme Vassiliou.

Du côté gouvernemental, on souligne que 19,4 millions $ ont été débloqués en novembre 2021 pour soutenir et améliorer la réussite et la persévérance scolaires des élèves autochtones. Cela comprend le soutien direct aux élèves, le matériel pédagogique et la révision des programmes.

La mise en place d’outils culturellement adaptés permettra aux jeunes autochtones d’accomplir leurs rêves , a indiqué par courriel le ministre québécois des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

Au-delà de ces sommes, Denis Gros-Louis croit que le système d’évaluation des jeunes Autochtones est à revoir. le gouvernement s’obstine à vouloir évaluer tous les élèves du Québec en français, mais la moitié des 5800 élèves que nous accompagnons étudie d’abord en anglais ou dans une langue de leur nation , note ce dernier.

Il déplore que le gouvernement fasse la sourde oreille aux demandes de son organisation qui prône le fait que les élèves des Premières Nations soient tous évalués dans leur langue première.