Manon Jeannotte nommée directrice de l’École des dirigeants des Premières Nations

Cette école, propulsée par l’École des dirigeants de HEC Montréal, vise à former les leaders autochtones et leur donner des outils pour l’égalité socioéconomique des Premières Nations. Elle a accueilli sa première cohorte de 17 participants le 9 décembre.

Mme Jeannotte, qui est la co-instigatrice de ce projet avec Me Ken Rock, affirme que c’est avec beaucoup d’humilité et de fierté qu’elle accepte cette nomination. C’est un honneur , ajoute-t-elle.

Mme Jeannotte souhaite la pérennité de l’École à long terme, et que celle-ci soit complètement indépendante de HEC, même si c’est un comité de gouvernance qui va décider ce que l’École des dirigeants des Premières Nations EDPN fera dans son avenir , explique-t-elle.

Le financement de l'école est cependant assuré pour les cinq premières années, grâce à l’appui financier de 10 millions de dollars, octroyé par le gouvernement du Québec, confirme Mme Jeannotte.

La réflexion avait été lancée à l’automne 2020 pour concevoir un programme destiné aux dirigeants des Premières Nations, mais rapidement, compte tenu des besoins des communautés, il a été décidé de développer une école à part entière.

Aussi, le fait de créer une école, plutôt qu’une série de programmes dépendants de l’École des dirigeants de HEC Montréal, reflète notre philosophie, notre façon de faire , pour former les dirigeants déjà en poste , et leur donner l’occasion de se côtoyer pour développer des projets communs, évoque Mme Jeannotte.

L’École des dirigeants des Premières Nations EDPN va former des leaders autochtones tant qu’il va y avoir un besoin , mais Mme Jeannotte croit que l’intérêt des Premières Nations pour les formations dispensées par l’école va s’échelonner sur le long terme.

Le but est de former [les dirigeants des] Premières Nations dans leur autodétermination et de leur donner les outils pour le faire, insiste Mme Jeannotte.

Un intérêt qui ne se dément pas

La formation donnée par l’École des dirigeants des Premières Nations EDPN comprend quatre modules. Le premier est axé sur les qualités personnelles des dirigeants autochtones et leur permet de développer leurs habiletés, le second leur permet de bâtir leurs relations et leurs collaborations , le troisième leur explique comment instaurer le changement dans leurs communautés, et le dernier module est axé sur la gouvernance, avec intégrité et transparence , martèle Mme Jeannotte.

D’autres programmes de formation verront le jour à l’École des dirigeants des Premières Nations EDPN , indique-t-elle, notamment sur l'entrepreneuriat chez les Premières Nations. Nous voulons démultiplier les cohortes , avance Mme Jeannotte, et avoir un minimum de quatre ou cinq cohortes par programme par année.

Ces cohortes comprendront un maximum de 15 à 20 participants. La prochaine cohorte compte déjà plus de 20 inscriptions. Les attentes sont grandes, et nous avons une liste d’attente pour la formation de l’École des dirigeants des Premières Nations EDPN , indique Mme Jeannotte.

La collaboration entre les nations autochtones est primordiale pour le développement socioéconomique des communautés, croit Mme Jeannotte, qui prédit que de nombreux projets naîtront entre des communautés qui deviendront des partenaires. Il y a autant d’idées que d’intérêts , s'exclame-t-elle.

Une formation ciblée

La formation à l’École des dirigeants des Premières Nations EDPN est dispensée par des professeurs de HEC Montréal et de l’Université de Montréal, en binôme avec des personnes d’expérience des Premières Nations , explique Mme Jeannotte.

Les cours sont ainsi cocréés, ce qui permet d’allier une formation de nature plus générale avec la connaissance sur le terrain d’intervenants autochtones.

Les professeurs [de HEC Montréal] sont super ouverts , ajoute Mme Jeannotte.

Il est important selon elle d’inclure l’expérience des membres des Premières Nations dans le coenseignement, car ceux-ci ont aussi un bagage académique , affirmait Mme Jeannotte dans une entrevue accordée en décembre à l’émission Au cœur du monde sur les ondes d’ICI Première.

Les professeurs ont été formés sur les Premières Nations , soulignait-elle alors.

Une directrice saluée

Mme Jeannotte est consultante en développement de stratégies d’affaires et gouvernance des Premières Nations. Elle a aussi siégé comme élue au Conseil de la Nation Gespeg pendant 12 ans.

Elle est diplômée de l’EMBA McGill – HEC Montréal et cumule plus de 20 ans d’expérience auprès des Premières Nations, tant en politique et en gouvernance que pour la défense des droits de ses pairs , indique le communiqué de l’École des dirigeants des Premières Nations EDPN .

Mme Jeannotte s’est démarquée par son sens politique, sa connaissance du terrain et son leadership. En ce sens, elle est la candidate toute désignée pour assumer ces importantes fonctions , selon Serge Lafrance, directeur de l’École des dirigeants HEC Montréal.