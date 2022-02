Véronique Rankin nommée au C.A. de la société de la Place des Arts de Montréal

Véronique Rankin, qui est en poste au Wapikoni depuis octobre 2021, se réjouit de cette reconnaissance et de cette nomination.

Ça me permettra d'avoir une nouvelle expérience de travail et de gouvernance au sein d'une société d'État, chose que je n'ai jamais faite encore , souligne-t-elle en entrevue téléphonique.

Cette nomination symbolise une représentativité stratégique fort appréciée pour la mise en valeur des visions et des enjeux des membres des Premières Nations, Inuit et Métis , peut-on lire dans un communiqué diffusé par le Wapikoni lundi.

[C']est un pas de plus vers l’inclusion des Premiers Peuples dans des postes de pouvoir décisionnel importants, ouvrant potentiellement la porte à une influence positive dans les rapprochements internations et institutionnels , écrit aussi le Wapikoni.

Un mandat de quatre ans

Véronique Rankin sera membre du conseil d'administration de la société de la Place des Arts de Montréal pour un mandat de quatre ans.

En plus de participer aux décisions du conseil d'administration, il y a plusieurs comités auxquels je vais pouvoir contribuer , explique-t-elle.

Véronique Rankin avait été approchée personnellement par la société de la Place des Arts de Montréal afin qu'elle dépose sa candidature.

On m'a approchée en raison de ma connaissance du milieu autochtone et de la volonté de la Place des Arts d'intégrer les cultures autochtones à travers sa programmation, ses activités et son institution , dit-elle.

« Je le vois comme un rôle-conseil afin d'accompagner la Place des Arts dans sa volonté de faire rayonner les cultures autochtones » — Une citation de Véronique Rankin, directrice générale du Wapikoni

La sélection a été effectuée au terme d’un processus démocratique et consultatif rigoureux effectué par le Conseil des ministres , explique le Wapikoni dans son communiqué.

Ce processus de sélection a été d'une durée de deux à trois mois , estime Mme Rankin.

Membre de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan, Mme Rankin a fait des études universitaires en administration publique et en arts.

Avant de se joindre au Wapikoni, un organisme qui a pour mission de faire rayonner la créativité autochtone notamment par l’entremise du cinéma, elle a travaillé pendant plus de 20 ans pour diverses organisations autochtones et gouvernementales.