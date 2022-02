Les Anichinabés revendiquent un territoire d'une superficie d'environ 36 000 kilomètres carrés situé dans l'Est de l'Ontario, qui comprend Ottawa, mais aussi Pembroke, Petawawa et Hawkesbury.

« Les peuples algonquins sont les Gardiens du Territoire depuis des temps immémoriaux. À ce titre, toute activité cérémoniale dans ce territoire doit être effectuée à la suite d’une consultation exhaustive menée auprès des chefs et des peuples de la nation algonquine Anishinabeg. » — Une citation de Ghislain Picard, chef de l'APNQL

Les critiques de l’APNQL transcendent l’occupation du territoire, et touchent également l’utilisation de symboles et pratiques traditionnels autochtones, effectuée sans consentement. Il n’y a pas plus malhonnête que de tromper le public de façon aussi flagrante en se donnant de fausses prétentions ou permissions , juge Ghislain Picard, chef de l’APNQL.

La semaine dernière, la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan, le Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg et les Kitigan Zibi Anishinabeg se sont unis afin d’exprimer leur mécontentement face au convoi.

Qualifiant les actions d' inacceptables , ils critiquent également l’utilisation d’un tipi, d’une pipe cérémoniale et d’un feu sacré, pratiques auxquelles la nation algonquine n’a pas consenti .

« Les Premières Nations et les non-Autochtones devraient toujours se rappeler du protocole et exiger une permission de notre part. » — Une citation de chef Wendy Jocko (Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan), grand chef Savanna Mcgregor (Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg) et chef Dylan Whiteduck (Kitigan Zibi Anishinabeg)

Le territoire revendiqué par les Anichinabés comprend notamment Ottawa. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'appel de l’APNQL suit celui des chefs de l’Ontario. Le chef régional de l'Ontario à l'Assemblée des Premières Nations, Glen Hare, a en effet qualifié cette appropriation culturelle de violence coloniale , et a affirmé que les actions du convoi étaient profondément offensantes .

« Cette appropriation de haut niveau porte non seulement atteinte à la sacralité de nos cérémonies, mais elle dilue aussi les efforts et les expériences de nos concitoyens qui travaillent sans arrêt pour rendre nos communautés plus prospères et en santé. » — Une citation de Reginald Niganobe, grand chef de la Nation Anishinabeg

Les manifestations du convoi de camionneurs suivent leur cours un peu partout à travers le Canada. Le mouvement, qui est en marche depuis plus de deux semaines, vise principalement à mettre fin à l'obligation vaccinale à la frontière. Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a de nouveau critiqué le convoi, accusant le mouvement de camionneurs de bloquer la démocratie, alors que certains camionneurs clament que les vrais problèmes sont négligés par le convoi.