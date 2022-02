Loi 79 : des familles déjà à la recherche d’une cinquantaine d’enfants autochtones

À ce stade, qu'on soit déjà à la recherche d'une cinquantaine d'enfants, ce n'est pas rien , affirme Anne Panasuk en entrevue téléphonique.

Cette dernière a été nommée conseillère spéciale pour le soutien aux familles d'enfants autochtones disparus l'été dernier et a le mandat de faire le lien entre l’appareil gouvernemental et les communautés et de les informer , explique-t-elle.

Au cours des derniers mois, Anne Panasuk a notamment amorcé une tournée des communautés innues de la Côte-Nord avec Awacak, un organisme qui accompagne les familles d'enfants disparus.

Ce travail sur le terrain a permis de recueillir les demandes de recherche pour une vingtaine d'enfants dans cinq communautés qui s'ajoutent à ceux pour lesquels des demandes avaient déjà été faites , souligne Mme Panasuk.

Des familles, pour la première fois, parlaient [du fait] qu'elles avaient des enfants disparus parce qu'elles se sentaient maintenant en confiance , raconte-t-elle.

Anne Panasuk est, depuis quelques mois, conseillère spéciale pour le soutien aux familles d'enfants autochtones disparus. Photo : A Media / Karine Dufour

En raison de la pandémie, la tournée a dû être mise sur pause et seules cinq communautés innues ont pu faire l'objet d'une visite. Mais à terme, toutes les communautés du Québec recevront une visite, assure Mme Panasuk.

Ainsi, le nombre total d'enfants autochtones disparus au Québec pourrait excéder les 200 qu'avait estimés le gouvernement provincial.

Nous n'avons pas terminé. Non seulement nous avons tous ces noms-là, mais on sait que chez les Atikamekw, il y en a au moins une quarantaine et nous n'avons pas fait le tour chez les Anichinabés, chez les Cris et chez les Inuit , dit Anne Panasuk.

« Ça cloue le bec à tous les gens du gouvernement qui se disaient qu'il n'y avait seulement quelques enfants de disparus. » — Une citation de Anne Panasuk, conseillère spéciale pour le soutien aux familles d'enfants autochtones disparus

En plus de ce travail dans les communautés, Anne Panasuk travaille avec un comité de suivi, composé de représentants d’organismes et d’institutions autochtones, mais aussi de membres des partis d’opposition.

Un compte rendu doit être rendu en mars 2022 et un rapport annuel doit aussi paraître.

Aider les familles à trouver la paix

Françoise Ruperthouse, qui est directrice générale d'Awacak, peut très bien comprendre ce que traversent les familles que l'organisme accompagne. Son frère et sa sœur sont disparus après un séjour à l'hôpital d'Amos.

La disparition d'un enfant, ça fait très mal, confie-t-elle. C'est dur à vivre, le sentiment d'avoir perdu un enfant et de ne pas savoir où il est. C'est beaucoup de culpabilité et d'impuissance.

Mme Ruperthouse a entrepris des recherches afin de savoir ce qui était arrivé à son frère et à sa sœur et, grâce à Awacak, elle peut maintenant aider d'autres familles qui vivent cette même épreuve.

Françoise Ruperthouse est directrice générale d'Awacak. Photo : Facebook/Françoise Ruperthouse

Elle remarque par ailleurs qu'avec la loi 79, les démarches de recherche sont un peu moins lourdes pour les familles. Avec la loi et la direction du soutien aux familles, il y a maintenant une obligation de rendre les documents, souligne-t-elle. Ce que moi je n'ai pas eu.