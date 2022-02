Une biathlète inuk à Pékin a aussi dessiné l’uniforme de ses coéquipiers danois

Ukaleq Slettemark, 20 ans, qui habite à Nuuk, au Groenland, ne fera pas que concourir pour une médaille. Elle a aussi conçu la combinaison de course des biathlètes danois en intégrant des lignes de tatouage inuit, aussi appelées tunniit.

J'en suis vraiment fière et je suis vraiment fière que ce soit visible grâce aux Jeux olympiques , a-t-elle déclaré au micro de l'émission Qulliq de Canadian Broadcasting Corporation CBC .

Ukaleq Slettemark a fait ses débuts en 2016 aux Jeux d'hiver de l'Arctique à Nuuk, la capitale du Groenland.

L'équipe avait besoin d'athlètes pour concourir en biathlon et elle a commencé à s'entraîner, parce qu'elle avait un peu d'expérience dans ce sport, qui combine le ski de fond et le tir à la carabine, a-t-elle relaté.

Elle a remporté la médaille d'or au sprint de 4 kilomètres. Depuis, le sport est devenu sa passion.

« Je ne pense pas que j'abandonnerai un jour ce sport, même si j'arrête la compétition. Je ne pense pas que je puisse arrêter le sport parce que j'aime tellement ça. » — Une citation de Ukaleq Slettemark, biathlète

Ukaleq Slettemark a mentionné qu'elle consacre environ 650 heures par an à l'entraînement physique et qu'elle a effectué de 10 000 à 15 000 tirs dans la dernière année seulement. Sa vie consiste essentiellement à manger, dormir, s'entraîner et pas grand-chose d'autre . Ukaleq Slettemark se félicite aussi de l'énorme soutien de la part des Groenlandais.

Mais la plus grande source de motivation pour elle, ce sont les jeunes enfants qui l'observent et lui disent qu'ils veulent essayer le biathlon.

Solidarité sans frontière entre Inuit

Jesse Cockney, qui a participé en ski de fond pour le Canada aux Jeux olympiques d'hiver en 2014 et 2018, a confié qu'il était ravi pour Ukaleq Slettemark. C'est formidable de voir des athlètes inuit d'où qu'ils soient dans le monde exceller dans leur sport , a déclaré Jesse Cockney, un Inuvialuit (Inuk de l'Ouest canadien).

« Entre Inuit, ce n'est pas comme s'il y avait des lignes de démarcation sur la glace et la neige. » — Une citation de Jesse Cockney, ancien spécialiste du ski de fond

Et elle a l'air d'exceller, vraiment d'exceller , a-t-il souligné. C'est formidable de voir une autre athlète venir du Nord et prendre d'assaut la scène internationale.

En espérant voir des Inuit du Canada aux prochains Jeux olympiques JO

Ukaleq Slettemark est heureuse de représenter le Commonwealth danois, le terme politique utilisé pour décrire le Danemark, le Groenland et les îles Féroé. Elle est également heureuse d'apprendre que les Inuit du Canada la regarderont.

Je pense que les Inuit ont une sorte de compréhension commune les uns des autres. Je suis vraiment contente que tant de gens me suivent et je suis enthousiaste pour les Olympiques.

Elle espère que sa performance à Pékin inspirera également les jeunes Inuit du Canada à pratiquer les sports de haut niveau – en particulier le biathlon – afin qu'elle puisse les affronter aux futurs Jeux olympiques.

D'après les informations de Joanne Stassen , CBC et Cindy Alorut