Vingt ans plus tard : la paix des braves, mais pas des esprits

Deux signatures apposées en 2002 marquaient un tournant décisif entre un gouvernement et une nation autochtone : la paix des braves. Une entente qui met fin à des dizaines d’années de bataille juridique et qui ouvre la voie à une nouvelle relation où les Cris auraient leur mot à dire quant au développement de leur territoire. Vingt ans plus tard, alors que la nation vient de signer une nouvelle entente, la paix des braves a-t-elle rempli ses promesses?

La paix des braves est une entente politique et économique survenue entre le gouvernement québécois mené alors par Bernard Landry et la nation crie, avec à sa tête Ted Moses.

Une entente historique qui a, selon l’ancien député fédéral cri Romeo Saganash, permis une relation respectueuse entre le Québec et la nation crie .

C’est une entente qui a surtout fait en sorte que Québec prenne enfin en considération les droits des Cris, malgré la Convention de la Baie-James signée en 1975.

Car depuis deux à trois décennies, les deux gouvernements se battaient devant les tribunaux et sur la place publique, y compris internationale, pour les revendications territoriales. Des poursuites judiciaires de plus de 8 milliards de dollars contre le Québec et les sociétés forestières étaient lancées par les Cris.

En tant qu’économiste, Bernard Landry a très bien compris qu’il y avait une industrie entière [la foresterie] qui était en péril , lance Romeo Saganash, qui a fait partie de l’équipe crie ayant conclu la paix des braves avec Québec.

Il en a même donné le nom en inscrivant à la dernière minute quelques notes en français sur le discours de Ted Moses, alors grand chef de la nation crie.

Résultat : le 7 février 2002 à Waskaganish, la paix des braves est signée. Les Cris mettent un terme à leurs revendications territoriales et acceptent, entre autres, le développement hydroélectrique de nouvelles centrales.

En échange, le gouvernement du Québec s’engage à verser 70 millions de dollars par an pendant 50 ans. Avec l’indexation, cette année, cette somme atteint 103,5 millions de dollars.

Une bonne somme , résume le ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Ian Lafrenière. Mais le Québec y gagne aussi. Rien que dans le développement hydroélectrique, les retombées économiques sont globalement de 5 milliards de dollars, précise le ministre.

« La paix des braves nous a permis d’avancer dans une relation d’égal à égal, de nation à nation, avec les communautés cries. » — Une citation de Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du Québec

Notre marche vers l’autonomie était enclenchée bien avant la Convention de la Baie-James, bien avant la paix des braves , précise Romeo Saganash.

Romeo Saganash Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

La paix des braves a permis la normalisation des relations. Que ce soit normal pour un peuple autochtone de vouloir une autonomie, de pouvoir décider du destin de son territoire et du développement des ressources du territoire. Cette reconnaissance est dans la paix des braves et c’est ce qui empêche les gouvernements d’être en conflit constamment aujourd’hui , poursuit Romeo Saganash.

Bien plus qu’une entente financière

La paix des braves porte aussi sur une variété d’aspects concernant le développement du territoire cri avec notamment l’établissement d’un régime forestier adapté et la gestion de la faune locale.

Quand on fait une entente comme ça, c’est bien plus que de l’argent. On s’entend sur les processus de consultation. Comment on fait le développement ensemble , affirme Ian Lafrenière.

Il y a eu énormément d’évolution , indique le président du conseil Cris-Québec sur la foresterie, Hervé Deschênes. L’organisme est compris dans l’accord pour permettre un mécanisme de suivi de la mise en œuvre du chapitre 3 qui concerne la foresterie.

Avant l’accord, les compagnies et le gouvernement ne prenaient pas en considération les droits des Cris. Maintenant oui, les chasseurs, les trappeurs sont consultés pour les endroits des coupes. C’est mieux qu’avant. On prend de plus en plus en considération les droits, mais aussi l’environnement et les impacts de la foresterie , indique Romeo Saganash. Mais selon lui, on coupe encore trop .

Le territoire cri représente 11,4 % de la possibilité forestière du Québec. Elle est de 2,7 millions de m3 dont environ 300 000 m3 sont à la disposition des Cris. Les revenus leur reviennent. Le reste des redevances, soit sur une possibilité de 2,4 millions de m3, constitue la part du gouvernement du Québec.

Le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie Photo : Gracieuseté : Daniel Bourque-Hervé Deschênes

Si les choses ont bien évolué, comme le répète Hervé Deschênes, des améliorations sont souhaitables, surtout en termes de développement d’entrepreneurs en foresterie. Les opportunités pour les Cris sont nombreuses.

En termes d’emplois, de retombées économiques, il y a de l’espace. C’est un des éléments défaillants. Le bois (qui revient aux Cris) est vendu à des entreprises de transformation. Idéalement, ce sont des entreprises cries qui devraient transformer le bois! , assure le président du conseil Cris-Québec sur la foresterie.

Néanmoins, selon lui, c’est un accord gagnant-gagnant. Après 20 ans, les Cris ont, en termes d’autonomie, de connaissances, de développement, d’expertise, fait un pas en avant qui est gigantesque. Le gouvernement du Québec a aussi retiré des bénéfices de ça, car l’acceptation sociale de tout ce qui est fait pour aménager un territoire est essentielle pour un gouvernement. Pour tous, les forêts doivent être bien aménagées et la paix des braves, c’est une entente pour aménager le territoire! .

« C’est une entente qui permet de faire grandir les deux ensemble. C’est aussi simple que ça, grandir dans leur développement ensemble sinon on serait sclérosé! » — Une citation de Hervé Deschênes, président du conseil Cris-Québec sur la foresterie

Il se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement québécois ne s’engage pas davantage avec d’autres communautés autochtones sur des ententes qui permettent de travailler en mode collaboratif pour aménager le territoire.

Une paix qui divise

Toute cette nouvelle ère dans les relations entre ces deux gouvernements ne s’est pas faite sans division… au sein même de la nation crie. Par référendum, 70 % de la nation a voté en faveur de l'entente. Un tiers de la population donc était contre. Chisasibi, encore marquée par les conséquences du détournement de la rivière La Grande, est la seule des neuf communautés à s’être opposée.

Roger Orr, propriétaire du Retro Daze Café à Chisasibi, s’en souvient encore.

« J’étais très choqué. La nation s’était toujours tenue pour protéger le territoire et, tout d’un coup, c’était comme un revirement total. C’était un choc total, je me suis senti trahi par nos propres dirigeants. » — Une citation de Roger Orr, alors opposant à la paix des braves

Au cœur du mécontentement : la rivière Rupert, joyau écologique qui allait être détourné par l’aménagement du nouveau complexe hydroélectrique.

Lindy Moar, de Nemaska, avait, à l’époque, fait part aussi de sa déception. Il faisait partie d'un groupe de jeunes. Je n’étais pas forcément contre, mais je voulais au moins qu’on en parle. Nous étions juste curieux. Les dirigeants nous ont dit : si vous ne signez pas, ils vont venir quand même. C’est comme s’ils voulaient que cet accord soit conclu.

Matthew Mukash, alors grand chef adjoint, s’était aussi vigoureusement opposé à la signature de l’entente. Quelques années plus tard, alors grand chef de la nation crie, il avait remis en cause la construction du mégabarrage.

Une ligne d'Hydro passant près de Waswanipi Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Selon Hydro-Québec, cet accord a permis de ratifier pas moins de neuf ententes avec les Cris permettant de compléter l’aménagement du complexe hydroélectrique de la Baie-James, qui fournit tout près de la moitié de tous les mégawatts produits au Québec.

Hydro-Québec assure que, dans la foulée de ces travaux, près de 140 Cris ont pu y faire carrière. Plus de 342 millions de dollars en contrats ont été attribués par Hydro-Québec en 19 ans à des entreprises cries.

Mais 20 ans plus tard, le constat est toujours amer pour Lindy Moar. C’était une très mauvaise décision . Selon lui, les emplois promis, stables et qui perdurent ne se sont pas concrétisés, sa communauté ne grandit pas , les logements sont insalubres et surpeuplés. Certes l’argent rentre, mais notre culture et notre tradition stagnent .

Lindy Moar, désormais chasseur et trappeur, raconte alors une anecdote quand il était à l’hôtel Espresso à Montréal. L’établissement héberge de nombreux patients cris lorsqu'ils se rendent à Montréal pour recevoir des soins médicaux.

Lui était là pour une infection au pied. À un moment, il demande aux autres Cris s’ils entendent le bourdonnement, celui fait par l’électricité qui passe. Ça vient de chez nous , leur lance-t-il. Mais on n’a même pas de grand hôpital dans le nord!

La rivière Rupert était un gros sacrifice , reconnaît Romeo Saganash, dont le père a si souvent pris cette autoroute des Cris . Mais un sacrifice nécessaire . Pas seulement en termes de développement économique, mais aussi social, culturel, politique, je pense que ça a valu la peine. Aujourd’hui, la nation crie est une force politique au Québec .

L’ancien député cri reconnaît qu’on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais reste campé sur sa position : c’était la bonne décision à prendre pour pouvoir atteindre une plus grande autonomie pour décider du développement du territoire. Est-ce qu’on l’a atteint pleinement? Non. Est-ce qu’on a avancé sur ce front? Bien sûr! , assure-t-il.

Une entreprise d’aviation, des hôtels, des services de restauration et de manutention, sans oublier un taux de chômage plus bas que dans d’autres communautés autochtones, un revenu médian plus haut, un service de police, sans oublier l’éducation, la justice, la santé dont le gouvernement cri est responsable : les millions de la Convention-de-la-Baie-James et de la paix des braves ont permis de créer des emplois et un développement réel.

Roger Orr était contre la paix des braves. Il n'est pas plus rassuré par la Grande Alliance que vient de signer la nation crie avec Québec. Photo : Gracieuseté : Roger Orr

De là à dire qu’elle s’est affranchie économiquement? Roger Orr s’insurge.

« Nous ne gérons pas notre propre économie ici. Nous dépendons toujours de l’argent des indemnisations. Je crois vraiment que c’était une erreur. » — Une citation de Roger Orr

L’argent de la compensation? Insuffisant pour répondre à la demande. Nous sommes toujours confrontés à beaucoup de problèmes sociaux, de logement. À part des infrastructures, qu’avons-nous? Un dicton dit que le moyen le plus simple de tuer un homme est de le payer à ne rien faire. C’est ce qui se passe. Cet argent, ça crée l’illusion que tout va bien .

20 ans après la paix des braves, les Cris sont effectivement à un tournant de leur développement économique. Pour continuer de prospérer, ils doivent diversifier leur économie, appuyer le développement de l'entreprise privée et offrir de la formation à la main-d'œuvre, ce que soutient totalement Roger Orr.

Un modèle à suivre?

Une telle entente est-elle la recette idéale pour le gouvernement québécois? Le ministre Ian Lafrenière répond par la négative, car les besoins, les volontés ont changé et lui veut s’ajuster .

Je ne veux pas arriver avec un système préconçu et imposé. Cela ne fait pas super longtemps que je suis à mon poste, mais juste assez pour savoir que d’imposer notre façon de faire n’est pas la bonne. J’écoute vraiment les communautés , soutient-il.

En février 2020, la Nation crie a signé avec Québec la Grande Alliance. Ce plan de développement économique à long terme de la région d’Eeyou Istchee Baie-James, évalué à 4,7 milliards de dollars, doit s'échelonner sur une durée de 30 ans.

Il prévoit notamment le prolongement du réseau ferroviaire d’environ 700 kilomètres, la construction de centaines de kilomètres de nouvelles routes et de lignes électriques, la création d’un port en eau profonde, l’électrification de certains projets industriels, la formation d'une main-d'œuvre locale et la création d'un réseau d’aires protégées.

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, lors d’une conférence de presse tenue le 29 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La Grande Alliance est néanmoins contestée. Les préoccupations entendues semblent les mêmes que celles lors des consultations pour la paix des braves : que va devenir le territoire? Doit-on continuer d’aller de l’avant en termes de développement économique? Est-ce que cela met en péril la culture et les traditions?

À l’époque, Romeo Saganash dit que les dirigeants ont essayé déjà de trouver cet équilibre pas évident entre les gens qui dépendent de la foresterie et ceux qui vivent sur le territoire avec un mode de vie cri et qui dépendent aussi de la forêt. L’équilibre reste toujours précaire 20 ans plus tard.

Nous devons encore prendre du recul avant de continuer et faire un autre accord qui nous maintient dans cet état de dépendance. Je ne suis pas fan. La Grande Alliance, ça a l’air amical, mignon, mais à la fin, ils vont obtenir ce qu’ils veulent de nous dans notre territoire et plus de terres seront détruites , affirme Roger Orr.

Lindy Moar abonde dans ce sens : pourquoi mettre un train quand on ne s’est pas encore remis [des autres ententes]. On ne connaît pas encore les conséquences. L’argent ne va servir qu’à enrichir ceux qui sont déjà riches!

Romeo Saganash Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Romeo Saganash rappelle qu’il existe déjà un cadre constitutionnel qui prévoit les règles et une façon de faire pour le développement du territoire : la Convention de la Baie-James.

Ce qui lui semble sûr, c’est que le chemin parcouru depuis 50 ans et ce qu’il reste à faire est à peu près similaire.

« On va toujours être confrontés à ces défis de société que nous avons vécus. Au début des années 60, mon père disait : dans 50 ans, la prochaine génération va avoir des choix difficiles à faire, et il avait raison. Je suppose que ça va être la même chose dans 50 ans aussi. » — Une citation de Romeo Saganash

Puis il conclut : malheureusement, ce qui est difficile pour moi, c’est que les choses pour lesquelles je me battais il y a 40 ans, mes enfants et petits-enfants vont avoir aussi à se battre pour : culture, langue, avenir des Cris, défis politiques…

La paix des braves aura certes apporté un développement économique, permis de créer une classe mieux nantie grâce au fonctionnariat, une relation de nation à nation et surtout le droit de décider du futur, mais elle n’aura pas encore permis la paix d’esprit quant au futur d’une nation toujours tiraillée entre son développement et le maintien de son territoire, gardien des traditions.