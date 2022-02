Évacuation des aînés de Manawan, communauté sans eau potable depuis dimanche

14 résidents de la maison des aînés ont emménagé, mardi, dans un hôtel de la région en attendant que le problème d’eau soit résolu au sein de cette communauté située 250 kilomètres au nord de Montréal.

Son chef, Paul-Émile Ottawa, envisage également de faire évacuer les femmes enceintes et tout autre résident à l’état de santé vulnérable vers d’autres centres dotés d’eau potable. Le Conseil devrait annoncer sa décision dans la journée.

On espère que la situation va revenir à la normale mais ça va prendre un certain nombre de jours pour décontaminer l’eau et qu’elle redevienne propre , a prévenu Paul-Émile Ottawa en conférence de presse jeudi.

Il a notamment dénoncé la vétusté de certains équipements du réseau d’eau qui datent d’un demi-siècle.

On avait déjà identifié la vulnérabilité de nos systèmes actuels car la population augmente , a indiqué M. Ottawa en expliquant avoir alerté les autorités sur les problèmes d’infrastructure quand il a été question de construire une autre école à Manawan.

Des privations qui s'éternisent

Depuis lundi, Manawan interdit à sa population d’ouvrir les robinets et de tirer la chasse d’eau, après avoir détecté une défaillance de la pompe qui alimente les habitations.

Une équipe de forage spécialisée analyse depuis mercredi après-midi trois causes possibles de la défaillance du réseau, a expliqué Brian Deconti, directeur de l’aménagement communautaire à Manawan.

Il peut s’agir d’un problème mécanique du puits lié à la pompe ou au moteur, de sédimentation sur la paroi du puits ou encore d’un problème de nappe phréatique , a-t-il évoqué.

Les solutions envisagées comprennent l’installation d’une alimentation d’eau temporaire grâce à un deuxième puits déjà foré, mais pas connecté , a précisé M. Deconti.

En attendant, tout est paralysé, une bonne gang se sont pris des chambre d’hôtel , a résumé le chef Paul-Émile Ottawa.

Environ 70 cas actifs de COVID-19

Cet incident survient alors qu’environ 70 personnes ont contracté la COVID-19 à Manawan et doivent donc se placer en isolement.

Elles peuvent néanmoins se déplacer aux deux centres de distribution de bouteilles d’eau situées dans les écoles, une solution temporaire mise en place dans l’urgence en attendant la fin des réparations.

Un opérateur déployé sur place pour réparer le système d'eau a également reçu un test positif à la COVID-19. Le chef de Manawan redoute d'ailleurs une augmentation de la propagation virale.

Le mauvais temps n'a pas aidé non plus. Des camions-citernes ont effectué une vingtaine de voyages depuis deux jours pour amener de l’eau à la communauté, mais l’un d’eux a fait une sortie de route, l’obligeant à vider le contenu de son réservoir pour repartir.

Il en a fallu de peu pour que le camion percute un poteau électrique, on aurait eu en plus une panne d’électricité! , a ajouté le chef Paul-Émile Ottawa.

Cet accident met en lumière un autre problème d’infrastructure, a-t-il dénoncé: celui de routes initialement construites pour l’industrie forestière.

Outre le fait que les camions chargés de billots de bois roulent vite , l'état de la route reste problématique entre Saint-Michel-des-Saints et Manawan, et ce malgré les différentes promesses gouvernementales.

Un investissement annoncé en 2016 et qui totalisait près de 50 millions de dollars se fait toujours attendre, a indiqué M. Ottawa. La défaillance de la pompe, ou la goutte d'eau qui a fait déborder le vase...