L’impatience grandit à Manawan, privée d’eau depuis dimanche

Les quelque 2500 membres de la communauté située à 250 kilomètres au nord de Montréal ne peuvent donc ni boire, ni cuisiner, ni se laver depuis dimanche à cause, possiblement, d’une défaillance technique et mécanique de la pompe.

Mais la cause exacte du problème reste inconnue, car les équipes d'experts ne sont toujours pas arrivées à Manawan.

L’équipe technique en aménagement communautaire du Conseil des Atikamekw de Manawan envoie donc depuis trois jours des photos et des vidéos à des équipes d’experts qui sont hors de la communauté afin de trouver l’origine du problème et tenter de le résoudre.

Le faire par zoom, ça ralentit. On attend aussi des nouvelles quant à la disponibilité des matériaux , indique le coordonnateur des mesures d’urgence, Ghislain Quitich.

Des experts devaient arriver ce mercredi pour faire des changements au niveau de pompe et inspecter le puits, mais en fin d’après-midi mercredi personne n’était encore arrivé.

La tempête de neige n’aide pas , lance Ghislain Quitich.

La communauté s’attendait à être approvisionnée en eau par onze camions-citernes de 38 000 litres ce mercredi. Finalement, sept ont pris la route vers Manawan, mais seuls quatre ont réussi à s’y rendre.

Les trois autres sont dans le fossé. On a une tempête présentement, la neige est collante, la route glissante et on manque de machines et de personnel pour déneiger et sabler la route entre Saint-Michel-des-Saints et Manawan , explique Ghislain Quitich.

Un des camions-citernes devant approvisionner la communauté s'est retrouvé dans le fossé. Photo : Gracieuseté: René Ottawa.

La route de 86 km n’est ni asphaltée et ni en très bon état.

En attendant, le conseil continue de distribuer des bouteilles d’eau et d’encourager la population à aller trouver de l’eau de source sur le territoire. Il reste interdit d’utiliser ou de consommer l’eau du réseau.

L’impatience gagne.

Sans eau, pas même pour tirer la chasse, un résident de Manawan raconte qu’il faut aller récupérer l’eau en cassant la glace au bord du lac ou en faisant fondre la neige.

Une journée, ça va, mais après trois jours! On ne peut même pas faire bouillir de l’eau, ça commence à être problématique , lance-t-il.

Dans des maisons surpeuplées, en pleine pandémie alors qu’il faut se laver les mains régulièrement, et sans savoir quand le problème sera résolu, avec des enfants qui font école à la maison, la frustration ne fait que monter.

Quand on ne sait pas c’est quoi le problème après trois jours, tsé! On dirait que le conseil est dépassé, on n’a pas l’heure juste ni d’échéancier! , poursuit-il.

« On vit des problématiques qu’on ne devrait pas vivre au Québec en 2022. Ça n’a aucun sens! » — Une citation de Un résident de Manawan

Il rappelle que la communauté s’est retrouvée privée d’électricité pendant plus de douze heures il y a près de deux semaines.

Une mère de famille de cinq enfants trouve tannant d'attendre et d'aller chercher de l'eau dans le bois avec des bidons mais dit être quand même patiente car les gens travaillent à régler la situation.

C'est un peu difficile, c'est long quand même pis avec le chemin pas mal glissant et les camions-citernes qui sont dans le fossé et qu'il faut sortir de là, ça ralentit , précise-t-elle. Tout est paralysé dans le village .

On commence à voir que les gens sont impatients, on comprend leur frustration et on leur demande de faire preuve de résilience. Nous-mêmes, on est dans cette situation , indique le vice-chef du Conseil, Sipi Flamand.

Le conseil dit être en contact avec plusieurs organismes.

Henrick Quitich, qui travaille pour le Conseil des Atikamekw de Manawan, distribue des bouteilles d'eau dans la communauté. Photo : Gracieuseté : Ghislain Quitich

Le Centre de santé Masko-Siwin est fermé temporairement, tout comme les écoles. Les cours se font en ligne.

La dizaine d’aînés qui vit à la Maison des aînés a été relocalisée à l’auberge Taureau, près de Saint-Michel-des-Saints.