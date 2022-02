Accès limité au vote pour des Autochtones : Élections Canada offre ses excuses

Il s’agit d’une baisse par rapport aux deux scrutins précédents. Il y a de la place pour amélioration , a reconnu Michel Roussel d'Élections Canada, questionné à ce sujet.

« Nous sommes profondément désolés pour tout électeur qui n’a pas été capable de voter le jour de l’élection. Et le directeur des élections s’en excuse aussi. » — Une citation de Susan Torosian, vice-directrice générale des élections, responsable des affaires publiques et de l’éducation civique

De nombreux obstacles à surmonter

Les obstacles linguistiques, l’éloignement et la faible densité de population dans certaines communautés compliquent le recrutement de travailleurs électoraux et la recherche de lieux de scrutins , indique le rapport du DGE.

Les incendies de forêt dans l’ouest du pays, qui ont provoqué des déplacements de population, ainsi que la COVID-19 ont rendu difficile l’accès à certaines communautés pour des personnes venues de l’extérieur. Ces différents facteurs ont aussi complexifié la tâche d'Élections Canada, précise-t-on dans le document.

« Les électeurs autochtones se heurtent à des obstacles à la participation électorale que les autres électeurs canadiens ne connaissent pas. » — Une citation de Extrait du Rapport sur la 44e élection générale du 20 septembre 2021.

À la prochaine élection, nous allons améliorer les services offerts sur les réserves, particulièrement dans les communautés éloignées et isolées , promet Michel Roussel. Nous devons améliorer tant les services offerts au niveau du vote par anticipation que ceux le jour de l’élection , enchaîne-t-il.

Mme Torosian affirme que, dans les dernières années, Élections Canada a perçu un intérêt accru des communautés des Premières Nations au sujet du processus électoral fédéral. Les attentes des communautés changent et nous devons nous adapter pour répondre à ces nouvelles attentes , résume-t-elle.

Elle rappelle que le recrutement de personnel dans les régions éloignées rend l’organisation de périodes de vote par anticipation particulièrement ardue.

Un examen complet des services offerts lancé très bientôt

S’adressant aux journalistes, les représentants d’Élections Canada ont annoncé qu'un effort à long terme serait fait pour revoir et améliorer les services donnés aux communautés des Premières Nations en période électorale.

« Nous prévoyons de procéder à un examen complet de nos relations avec les Premières Nations et à une revue complète de nos services. » — Une citation de Michel Roussel, sous-directeur général des élections, responsable des scrutins et innovation, responsable du côté opérationnel des élections générales

Nous lancerons cette initiative très bientôt et nous dédierons certaines de nos ressources au soutien de cet exercice , ajoute Susan Torosian.

Elle précise que l’exercice pourrait prendre quelques années et qu’un de ses objectifs est d’engager un dialogue continu avec les communautés autochtones .

Des données quant au taux de participation des membres des communautés autochtones au pays seront également rendues publiques dans les prochains mois , a-t-on aussi assuré du côté d’Élections Canada.

Retour sur le fiasco de Kenora

Le rapport du DGE est aussi revenu plus en détail sur les événements survenus dans la circonscription ontarienne de Kenora, où des membres de trois communautés n’ont pas pu voter.

On y apprend que le directeur de scrutin local a décidé tardivement d’annuler le vote le jour de l’élection et de devancer celui-ci d’une semaine dans les communautés de Cat Lake, Poplar Hill et Pikangikum.

Ce membre du personnel électoral en a décidé ainsi parce que des dirigeants de ces communautés s’étaient inquiétés que le jour de l’élection coïncidait avec des activités traditionnelles de chasse.

Toutefois, ce changement de dernière minute a empêché l’envoi de nouvelles cartes d’information de l’électeur, ce qui a fait en sorte que certains n’ont pas été mis au courant de ce changement de date et n’ont pu voter comme ils le prévoyaient le jour de l’élection.

Élections Canada avait déjà présenté ses excuses pour cette défaillance, mais Michel Roussel a tenu à réitérer les regrets de l’organisme.