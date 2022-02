Le voyage des Autochtones au Vatican est fixé à la fin mars

La délégation formée par l'Assemblée des Premières Nations (APN), le Ralliement national des Métis, l'Inuit Tapiriit Kanatami et les évêques catholiques du Canada va finalement se rendre à la fin mars pour rencontrer le pape François.

Avec la montée rapide des cas d'Omicron, la visite qui était d'abord prévue à partir du 15 décembre avait été reportée. C'était une décision qualifiée de déchirante par la Conférence des évêques.

En étroite collaboration avec le Vatican, de nouvelles dates ont été confirmées , peut-on lire dans un communiqué commun des organisations.

Le pape François doit donc rencontrer les différentes délégations autochtones durant la semaine du 28 mars. Une audience finale avec tous les participants aura lieu le 1er avril.

Néanmoins, la situation sanitaire va continuer d'être sous surveillance et le voyage sera maintenu seulement si nous estimons qu'il est sécuritaire de le faire , précise le communiqué

La présentation éventuelle d'excuses pour le rôle que l'Église catholique a joué dans le fonctionnement des pensionnats pour Autochtones est au centre de cette visite.

Nous restons déterminés à avancer sur la voie de la guérison et de la réconciliation et nous attendons avec impatience l'occasion pour les aînés autochtones, les gardiens du savoir, les survivants des pensionnats et les jeunes de rencontrer le pape François , peut-on lire dans le communiqué commun publié mardi matin.

Plus de détails suivront.