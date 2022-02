Les Atikamekw de Manawan privés d’eau potable depuis dimanche

Les quelque 2500 membres de la communauté atikamekw de Manawan ne peuvent utiliser l'eau que ce soit pour boire, cuisiner ou se laver depuis dimanche. Et ce, sans savoir quand le service sera rétabli. En cause : une défaillance de la pompe d'eau.

Seule l'utilisation de la chasse d'eau est autorisée.

Plusieurs hypothèses sont avancées sur l'origine du problème. Selon le vice-chef au Conseil des Atikamekw de Manawan, Sipi Flamand, une accumulation de résidus de sédiments pourrait être à l'origine d'une défaillance technique et mécanique de la pompe d'eau.

La panne de courant, qui a laissé la communauté sans électricité pendant près de 12 heures il y a dix jours alors que les températures étaient glaciales, pourrait aussi avoir un lien.

Une unité technique de la communauté fait actuellement des travaux pour enlever la pompe et l'évaluer. Une équipe d'experts doit se rendre dès mardi à Manawan. Des analyses de l'eau sont en cours.

Personne ne sait donc combien de temps cette interdiction va durer.

Le Conseil des Atikamekw de Manawan a fait appel à ses partenaires comme le CISSS de Lanaudière et des compagnies de distribution d'eau pour approvisionner la communauté et remplir le puit. Un camion citerne doit aussi venir dans la communauté.

Le Conseil a déjà distribué près de 250 bouteilles de quatre litres lundi en priorisant les nouveaux nés, les ainés et les personnes ayant une maladie chronique. Les membres de la communauté sont aussi invités à aller s'approvisionner en eau de source naturelle sur le territoire.

C'est une crise depuis 24 heures [au moment de l'entrevue lundi après-midi] car on est déjà dans un état de vulnérabilité avec la pandémie. Tout le monde veut utiliser l'eau et on l'interdit , a expliqué Sipi Flamand.

La communauté atikamekw fait face à une recrudescence de cas de COVID-19 depuis décembre. Le 27 janvier, il y avait encore 70 cas actifs de COVID-19, soit 29 cas de plus en deux jours.

Les écoles, qui avaient repris depuis une semaine, retournent en mode virtuel dès mardi.