Recrudescence de la COVID-19 : de l’aide fédérale pour les Premières Nations

Services aux Autochtones Canada (SAC) a annoncé dans un communiqué prendre de nouvelles mesures pour faire face à la recrudescence des cas de COVID-19 dans les communautés autochtones, et aux « risques et aux incertitudes importants causés par la propagation du variant Omicron au Canada ».

Selon le plus récent bilan de la COVID-19 dans les communautés autochtones au Canada publié par le Services aux Autochtones Canada SAC , il y a 5160 cas actifs de la maladie dans les Premières Nations au pays. Un total de 60 703 cas ont été recensés depuis le début de la pandémie, en mars 2020, dont 1236 liés au variant Omicron. Aussi, 2514 Autochtones ont été hospitalisés avec la COVID-19, et 575 en sont décédés.

Le nombre de cas a augmenté de 52 % depuis la semaine dernière, indique le Services aux Autochtones Canada SAC .

Pour lutter contre la pandémie, ce ministère essaie de promouvoir et administrer des vaccins contre la COVID-19 dans les différentes communautés autochtones.

En date du 11 janvier, mentionne le Services aux Autochtones Canada SAC , 84 % des personnes âgées de 12 ans et plus dans les communautés des Premières nations [ont] reçu une deuxième dose de vaccin, et 35 % des enfants de 5 à 11 ans étaient vaccinés dans ces communautés.

Mais si des membres des Premières Nations et des Inuits doivent quitter leur communauté pour se rendre à leur rendez-vous de vaccination, les frais de déplacement seront couverts par les services de santé non assurés , a annoncé le Services aux Autochtones Canada SAC .

Il affirme collaborer avec les médecins hygiénistes régionaux pour soutenir les communautés qui connaissent des éclosions de COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, plus de 600 000 tests rapides ont été fournis aux différentes communautés autochtones à travers le pays. Services aux Autochtones Canada rapporte également qu’il souhaite obtenir 2,5 millions de tests d'antigènes rapides supplémentaires et les [distribuer] en vue d'appuyer les communautés et les centres de services dans les communautés des Premières Nations.

Des mesures de soutien pour les Premières Nations

Les Rangers canadiens ont été autorisés par les Forces armées canadiennes à se déployer dans la Première Nation de Bearskin Lake en Ontario, indique Services aux Autochtones Canada. La communauté est aux prises avec une éclosion de variant Omicron, comme deux autres Premières Nations ontariennes, Aroland et Ginoogaming.

Entre autres mesures de soutien mises en place par le Services aux Autochtones Canada SAC , un financement supplémentaire de 1,3 million de dollars sera alloué selon les besoins exprimés par les Premières Nations, est-il dit dans le communiqué.

Une aide sera aussi fournie à la Ville de Saskatoon pour un projet temporaire de centre de mieux-être d’urgence pour les itinérants autochtones. Le temps froid qui sévit actuellement dans l’ouest du Canada force les organismes communautaires et les différents paliers de gouvernements à prendre des mesures pour aider les personnes en situation d’itinérance, et notamment les Autochtones.

À compter de janvier 2022, le gouvernement du Canada affirme qu’il fournira un financement supplémentaire pour aider les membres et les familles des Premières Nations qui dépendant de l’aide au revenu à couvrir leurs frais de subsistance essentiels , mentionne le communiqué du Services aux Autochtones Canada SAC .

Quant au Fonds de soutien aux communautés autochtones, il offrira notamment de l’aide aux aînés et aux personnes vulnérables, et permettra de combattre l’insécurité alimentaire, en plus d’élargir les services de santé mentale pour les Premières Nations, et lutter contre la propagation de la COVID-19, affirme Services aux Autochtones Canada.