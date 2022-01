Le Festival Plein Écran présente 3 courts-métrages du Wapikoni Mobile

À travers la lentille de leur caméra, de jeunes Inuk, Atikamekw et Anichinabée présentent leur réalité en tant qu'Autochtones autant en ville qu’en communauté ou sur le territoire. Leurs trois courts-métrages I Created Memories, Le jour du Seigneur et Odehimin sont présentés dans le cadre de la 6e édition du Festival Plein Écran .

Cette année, 41 films se succéderont du 12 au 23 janvier à l’occasion de ce festival qui a fait ses preuves avec l’atteinte de près d’un demi-million de visionnements depuis le début de la pandémie.

La programmation compte les courts-métrages de Sammy Gadbois, Simon Weizineau et Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo aux côtés, entre autres, des deux films québécois qui font partie de la course aux Oscars, soit Frimas, réalisé par Marianne Farley, et Les grandes claques, réalisé par Annie St-Pierre.

Chaque film est disponible pour une période de 24 heures, la programmation est disponible sur le site du Festival Plein Écran  (Nouvelle fenêtre) .

Le court-métrage « I Created Memories » est disponible le 13 janvier sur le site Internet du Festival Plein Écran. Photo : Wapikoni Mobile

« Je m'aperçois que les gens ne savent pas quel est le but de la vie et j’essaie de résoudre cette énigme moi aussi. » — Une citation de I Created Memories

Dans le court-métrage I Created Memories, disponible le 13 janvier, nous nous promenons dans le village de de Kuujjuaq dans le nord du Québec, au Nunavik, en compagnie du réalisateur inuk Sammy Gadbois.

Sur des images de sa communauté, du territoire et de la ville, il partage des réflexions existentielles qui l’habitent. Empreintes d’une sagesse et d’une soif de vivre, les pensées partagées sont universelles et permettent de créer une connexion entre l’auditoire et le réalisateur.

Le court-métrage « Le jour du Seigneur » de Simon Weizineau sera disponible le 17 janvier dans le cadre du Festival Plein Écran. Photo : Wapikoni Mobile

« L’école a appelé chez nous pour s’excuser, mais pour moi c’était déjà trop tard. » — Une citation de Le jour du Seigneur

Dans le court-métrage Le jour du Seigneur, dans lequel le silence nous touche autant sinon plus que les mots, Simon Weizineau nous amène avec lui le jour de son anniversaire.

Ayant abandonné l’école, le jeune réalisateur atikamekw présente sa réalité. En compagnie de ses meilleurs amis, il se promène dans la communauté de Wemotaci, en Mauricie, et dans la forêt qui l’entoure.

La fraise se nomme « baie du coeur » en anishinaabemowin. Photo : Wapikoni Mobile

« Baie du coeur, tu aides à rester connecter à soi-même, avec la terre. » — Une citation de Odehimin

Odehimin signifie baie du coeur en anishinaabemowin. Pour Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo, odehimin représente le cœur. Cette connexion qu’elle fait entre la fraise et son cœur lui permet de parler de façon poétique d’un moment de sa vie où elle a senti le besoin de prendre du recul pour se guérir.

Sur des images de son corps, de fraises et de territoire, la réalisatrice anichinabée redéfinit la notion de beauté qui, pour elle, se voit davantage à travers l’âme d’une personne que par son physique. Odehimin et Le jour du Seigneur seront disponible le 17 janvier.