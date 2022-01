L’ouverture de l’hôtel pour itinérants autochtones est devancée

On sait que le besoin est grand et immédiat. C’est un souhait qu’on avait , explique Marikym Gaudreault, attachée de presse du comité exécutif à la Ville de Montréal, qui ajoute que d’autres projets de ce genre sont à l’étude.

Il s’agit en fait d’un déménagement, précise Heather Johnston, la directrice générale de l’organisme Projets Autochtones du Québec (PAQ) qui va gérer ces 50 places.

Heather Johnston est soulagée par le déménagement du refuge de Projets Autochtones du Québec. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le financement des chambres est assuré par le ministère de la Santé et des Services sociaux, selon Mme Johnston. Au moment de publier ces lignes, le ministère ne nous avait pas encore précisé quelle était la somme allouée à ce projet.

En déménageant ses services à l’hôtel, Projets Autochtones du Québec PAQ libérera des locaux au complexe Guy-Favreau, qui seront à nouveau disponibles et pourront être utilisés par le réseau de la santé si nécessaire.

Actuellement, les locaux de Projets Autochtones du Québec PAQ sont accessibles seulement de 17 h 30 à 7 h 30 le lendemain. Avec le déménagement, les services de l’organisme seront désormais accessibles 24 h sur 24, sept jours sur sept. Nous pourrons offrir des chambres privées, des toilettes privées et trois repas par jour , précise Mme Johnston.

Tous les itinérants ne trouvent pas toujours une place en refuge. Photo : Radio-Canada / Harriet Paul

En plus, un terrain adjacent à l’hôtel sera aménagé avec la construction d’une tente chauffante sous laquelle les usagers de l’hôtel pourront consommer de l’alcool de façon supervisée. Sur place, quatre à cinq personnes, intervenants et agents de sécurité, se relayeront.

Nous allons aussi offrir des services culturels adaptés , précise Mme Johnston, qui explique qu’une aînée de Kahnawake viendra sur place une à deux fois par semaine selon les besoins. Des célébrations communautaires pourront aussi être organisées.

Des services adaptés culturellement seront offerts pour les itinérants qui iront à l'Hôtel des Arts. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Nous essayons à ce que les intervenants soient le plus possible des Autochtones, mais ce n’est pas facile. On y met beaucoup d’efforts. Tous les employés non autochtones suivent une formation sur la réalité des Autochtones, l’histoire et les traumatismes générationnels , précise encore la directrice générale, qui envisage cet emplacement comme une initiative à long terme.

Mais la situation sanitaire complique les choses pour Projets Autochtones du Québec PAQ . L’idée initiale est que l’Hôtel des Arts ne va recevoir que des itinérants qui n’ont pas contracté la COVID-19, mais ça va dépendre de la capacité de dépistage de la santé publique , indique Mme Johnston.

La vague Omicron fait des ravages chez les personnes en situation d'itinérance à Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Elle assure qu’aucun dépistage n’a été fait pour les usagers de Projets Autochtones du Québec PAQ depuis le 21 décembre dernier, et ce, malgré des demandes répétées.

On a demandé à plusieurs reprises que la santé publique vienne faire des tests… je ne sais pas… ils sont débordés peut-être. Mais ce qui me frustre le plus, c’est qu’il y a des dépistages dans d’autres foyers et pas chez nous, ajoute-t-elle.

L’organisme doit faire avec une centaine de tests rapides. Un nombre largement insuffisant puisqu’environ 70 personnes viennent tous les jours au refuge de Projets Autochtones du Québec PAQ .