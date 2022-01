Chisasibi poursuit les consultations sur les fouilles du pensionnat de Fort George

L'île de Fort George, qui se trouve près de l'actuelle communauté de Chisasibi, a été le lieu de construction des deux premiers pensionnats au Québec : le pensionnat indien St Philip's (anglican), qui a ouvert ses portes en 1933, et le pensionnat catholique romain de Fort George (également connu sous le nom d’École Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus), qui a ouvert ses portes en 1937.

Mais à cause d'un incendie et d'autres changements au fil des ans, cinq établissements scolaires différents ont été construits sur l'île pour abriter les deux écoles entre 1933 et 1981. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation a déjà enregistré les restes de 16 anciens étudiants enterrés sur le site.

À Fort George, nous avons une situation tout à fait unique et complexe , a déclaré Paula Napash, qui dirige les consultations.

Des consultations ont eu lieu localement à Chisasibi en novembre et la majorité des survivants réclamaient une recherche par géoradar à la suite de la découverte de tombes anonymes, a déclaré Mme Napash.

Un géoradar a été utilisé plus tôt cette année pour détecter des sépultures anonymes sur les terrains d'anciens pensionnats notamment à Kamloops, en Colombie-Britannique, et à Marieval, en Saskatchewan.

Cela a ouvert de vieilles blessures , a ajouté Paula Napash. Elle précise que beaucoup se souviennent d'avoir vu des choses à l'école ou entendu des histoires et que la volonté de connaître la vérité est bien présente.

« [Pour beaucoup] c'était comme recommencer à zéro dans leur parcours de guérison… c'est pourquoi c'est si délicat. » — Une citation de Paula Napash, cheffe adjointe de Chisasibi

Lors d'une consultation locale menée en novembre 2021, une majorité des anciens survivants du pensionnat de l'île de Fort George présents se sont prononcés en faveur de fouilles par géoradar. Photo : Gracieuseté Fort George Residential School organizing committee / Reggie D. Tomatuk

Des étudiants de partout

Il a également été décidé que les survivants issus d’autres communautés devaient également être consultés avant qu'une décision ne soit prise. Il y a eu des étudiants de partout, de la baie James, de la baie d'Hudson et même de l'Ontario , a souligné Mme Napashb avant de citer les noms d’une dizaine de communautés.

Nous ne voulons exclure personne. Fort George était aussi leur maison. Ils faisaient partie de la communauté , a déclaré la cheffe adjointe. Elle a dit qu'elle contacterait bientôt les conseils de bande de ces communautés pour tracer la voie à suivre.

L'île de Fort George était le site d’établissement de la communauté crie de Chisasibi avant que celle-ci ne soit forcée de déménager au début des années 1980 en raison du développement hydroélectrique.

Les écoles, les cimetières et les résidences construits au fil des ans par le gouvernement sur l'île de Fort George se trouvaient tous à des endroits différents, dans des zones désormais recouvertes de sable, de débris, d'arbres et, dans certains cas, même de cabanes, selon Paula Napash.

Ce n'est pas une surface plane , ajoute-t-elle avant de préciser que des experts étaient consultés afin d’examiner si d'autres technologies que le géoradar pourraient fournir une image plus complète de ce qui se trouve sous le sol.

D'après un texte de Susan Bell et Marjorie Kitty, CBC News