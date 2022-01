Des Autochtones échouent en cour à faire modifier le débit d’une rivière

Même si le juge Kent a convenu qu'il ne faisait aucun doute que le barrage Kenney avait des impacts extrêmement négatifs sur les populations d'esturgeons blancs et de saumons, et donc sur les communautés autochtones, il a déclaré que Rio Tinto Alcan s'était conformée aux plans approuvés par les gouvernements provincial et fédéral.

À première vue, cette décision est synonyme d’échec pour les communautés autochtones, mais le jugement contient deux motifs d'espoir pour les plaignants.

Tout d’abord, le juge Kent a déclaré que les gouvernements provincial et fédéral ont l'obligation de protéger les droits de pêche ancestraux des Saik'uz et des Stellat'en.

En outre, dans une conclusion qui pourrait avoir des conséquences importantes à l'avenir, le juge a également déclaré que les Premières Nations ont des réclamations légitimes en matière de dommages-intérêts contre des entreprises et des particuliers pour des dommages résultant de violations de leurs droits ancestraux.

Me Maegan Giltrow, qui a dirigé l'équipe juridique des Premières Nations, affirme qu'une partie de la décision est importante.

« C'est la première cause cherchant à faire reconnaître des droits ancestraux face à un préjudice causé par un tiers. » — Une citation de Me Maegan Giltrow, avocate

Il est très important que le tribunal ait conclu qu'en droit, l'ingérence dans les droits ancestraux par un tiers peut être la base d'une action en justice contre celui-ci. Cela signifie donc que les droits ancestraux ne peuvent pas seulement être invoqués dans des litiges contre le gouvernement , a-t-elle déclaré à CBC.

La décision de 222 pages  (Nouvelle fenêtre) est intervenue plus d'une décennie après que les Premières Nations Saik'uz et Stellat'en eurent demandé à la Cour suprême de Colombie-Britannique de se pencher sur le cas.

Le procès a duré 189 jours et comprenait une visite en hélicoptère par le juge du barrage Kenney et des voies navigables affectées.

La rivière Nechako est l'un des plus grands affluents du fleuve Fraser. Avant la construction du barrage Kenney, le cours supérieur de la rivière coulait à travers une chaîne de lacs et de rivières avant de rencontrer le Fraser à hauteur de la ville de Prince George.

Les tiers ne sont pas immunisés contre les poursuites

Le barrage inauguré en 1954 a créé un réservoir de 233 kilomètres de long qui, selon le juge Kent, a eu un impact radical sur la rivière Nechako et les stocks de poissons à cause du détournement d'une énorme quantité d'eau du bassin versant.

Rio Tinto Alcan a soutenu que la construction du barrage et l'exploitation du réservoir étaient autorisées par le gouvernement et que les allégations de diminution des stocks de poissons n'étaient que spéculations.

Le barrage Kenney et le réservoir Nechako, dans le nord de la Colombie-Britannique. Photo : Rio Tinto

L’entreprise a également fait valoir que les entités privées non gouvernementales ne peuvent être poursuivies pour des violations présumées des droits ancestraux.

Mais le juge Kent n'est pas d'accord.

Bien sûr, le statut constitutionnel de ces droits impose des limitations et peut déclencher des obligations de consultation et d'accommodements de la part des gouvernements provincial et fédéral, a écrit en substance le juge.

Mais cela ne signifie pas que les tiers, qu'il s'agisse d'entreprises comme [Rio Tinto Alcan] ou de particuliers, n’ont pas de responsabilité juridique face à d’éventuelles réclamations de la part des Autochtones.

La fin de l’abondance

Le juge a entendu de nombreux experts sur le déclin des populations de poissons et le rôle du changement climatique, de la pollution et du barrage dans l'augmentation de la température de l'eau et de l’impact que cela a eu sur les stocks de poissons.

« Le barrage Kenney a causé ou contribué à un déclin substantiel de la population de l'esturgeon blanc Nechako et du saumon rouge, dans la mesure où le premier est menacé d'extinction et que la pêche de ce dernier n’est plus que l’ombre de ce qu’elle a été. » — Une citation de Nigel Kent, juge à la Cour suprême de Colombie-Britannique

Mais il a ajouté que la Couronne avait expressément autorisé la construction du barrage Kenney et du réservoir connexe et que Rio Tinto Alcan s'était strictement conformé aux directives gouvernementales.

Si Rio Tinto Alcan avait d'une manière ou d'une autre dépassé les autorisations, alors l'action en nuisance des plaignants aurait pu aboutir , a écrit le juge Kent.

La création du réservoir Nechako en 1952, dans le nord de la Colombie-Britannique, a forcé la relocalisation des membres de la nation Cheslatta Carrier. Photo : Radio-Canada

Bien qu'il ait refusé de rendre une ordonnance pour modifier le débit de la rivière, le juge a reconnu les droits ancestraux des Saik'uz et des Stellat'en de pêcher dans le bassin hydrographique de la rivière Nechako.

Surtout, il a également déclaré que les gouvernements provincial et fédéral ont l'obligation de protéger ce droit.

Le juge a ajouté que les Saik'uz et les Stellat'en pourraient bien avoir droit à une indemnisation substantielle pour le préjudice historique causé à leurs intérêts dans ce cas particulier , mais a noté qu'ils n'avaient pas poursuivi la Couronne en dommages-intérêts.

Mettre plus de pression sur le Canada

Dans une entrevue, la chef de Saik'uz, Priscilla Mueller, a déclaré qu'elle était déçue que le juge n'ait pas ordonné le rétablissement du débit de la rivière, mais a déclaré qu'elle considérait toujours la décision comme une victoire, compte tenu des conclusions du juge sur les obligations de la Couronne.

« Le gouvernement fédéral doit intervenir ici. Il a l'obligation de protéger nos droits et nous mettrons certainement plus de pression sur le Canada dans nos pourparlers avec Rio Tinto Alcan », a-t-elle indiqué.

Dans un communiqué, un porte-parole de l'entreprise a déclaré que Rio Tinto Alcan restait pleinement déterminé à travailler avec les Premières Nations.

D'après un texte de Jason Proctor, de CBC