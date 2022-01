Les Premières Nations craignent une pénurie de main-d’œuvre aggravée par Omicron

On est tout à fait conscients qu'Omicron s'en vient , assure le grand chef Arlen Dumas, de l'Assemblée des chefs du Manitoba.

Avant les Fêtes, on recensait moins de 1000 cas de COVID-19 au sein des communautés autochtones dans tout le pays. Depuis lors, les chiffres ont toutefois grimpé rapidement pour atteindre 3927 le 7 janvier.

Au Manitoba seulement, on a dépisté 1388 nouveaux cas au cours de la dernière semaine chez des membres des Premières Nations. On trouve des cas actifs au sein de 40 communautés autochtones dans la province malgré les taux de vaccination élevés chez plusieurs d'entre elles.

Les Premières Nations ne seront sans doute pas épargnées par la pénurie de personnel en santé, dans les corps policiers et dans la fonction publique en général en raison de la COVID-19, mais les répercussions pourraient y être plus graves que dans le reste du pays, croit le grand chef Dumas.

« Ce qu'on a vu dans le passé, malheureusement, c'est qu'on se retrouve avec tous les employés d'une usine de traitement des eaux qui contractent le virus en même temps ou qui doivent s'isoler, mais l'usine doit fonctionner pour que la population soit approvisionnée. » — Une citation de Arlen Dumas, grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba

Dans le but de ralentir la contagion, au moins dix Premières Nations du Manitoba ont imposé des restrictions de déplacement ainsi que des confinements. Si le variant Delta demeure dominant chez les communautés autochtones du Manitoba, le comité de lutte contre la COVID-19 des Premières Nations s'attend à ce qu'Omicron prenne le dessus dès la semaine prochaine.

Le variant Omicron a fait son chemin à travers tout le Manitoba à un rythme sans précédent , a souligné par communiqué le grand chef Garrison Settee, qui représente les Premières Nations du nord de la province. Nos leaders travaillent sans relâche pour limiter la propagation de la COVID-19 et pour s'assurer que les services essentiels demeurent disponibles pour les membres de la communauté , a-t-il ajouté.

Le grand chef Settee a également révélé que le manque de personnel dans le secteur de la santé empêche certains membres de la communauté d'obtenir rapidement leur dose de rappel.

Aide d'urgence demandée

Les deux chefs autochtones ont déclaré avoir demandé de l'aide aux autorités provinciales et fédérales.

Les Premières Nations du nord-ouest de l'Ontario ont elles aussi dû imposer de sévères mesures restrictives récemment. Les communautés de la région de Sioux Lookout ont instauré un confinement pour freiner Omicron alors qu'aucune des 33 Premières Nations ne dispose d'un hôpital. On craint qu'une éclosion ne réduise rapidement les capacités de soins des rares ressources en santé publique des environs.

Sur le territoire de la Première Nation de Bearskin Lake, la moitié de la population a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 cette semaine, ce qui a forcé la grande majorité de la population à s'isoler.

Vendredi, le chef Lefty Kamenawatamin a mentionné qu'il ne restait qu'une trentaine de travailleurs de première ligne capables de distribuer de l'eau, des denrées et d'autres biens essentiels aux personnes isolées dans cette communauté éloignée.

« La situation à Bearskin Lake démontre clairement l'impact disproportionné que la COVID-19 peut avoir chez les Premières Nations. » — Une citation de Le Dr Lloyd Douglas, expert en santé publique des Sioux Lookout

Les impacts sont dévastateurs pour les communautés des Premières Nations qui sont aux prises avec des infrastructures insuffisantes, des avis d'ébullition d'eau, des logements surpeuplés et des conditions de santé difficiles , a-t-il ajouté.

Réduire la durée de l'isolement?

Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a promis vendredi que le gouvernement ferait tout en son pouvoir pour aider les communautés autochtones à traverser cette crise sanitaire.

Les experts de la santé des Premières Nations disent surveiller les répercussions de l'arrivée d'Omicron et les problèmes que ce variant va poser aux nombreuses communautés au cours de cette nouvelle vague de la pandémie.

Les deuxième et troisième vagues avaient entraîné des taux plus élevés d'infections, d'hospitalisations et de décès chez les Autochtones dans plusieurs régions du Canada.

Pour la Dre Marcia Anderson, qui fait partie de l'équipe de lutte contre la pandémie des Premières Nations, cela explique pourquoi les décisions doivent être prises avec davantage de prudence même si certaines provinces ont choisi de réduire la période d'isolement à cinq jours.

Le risque posé par l'instauration d'une telle mesure pourrait s'avérer trop grand dans les communautés autochtones, selon elle.