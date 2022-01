Un couple de Kahnawake marie les cornichons et les gâteaux

M. Lazare a fait mariner des haricots, des carottes, de l'ail, des tomates, des choux-fleurs, et bien sûr des concombres.

J'ai même fait mariner du raisin. C'était en fait un peu un succès , lance M. Lazare, propriétaire et fondateur de Rowy's Preservation Nation, dans la communauté de Kahnawake, au sud de Montréal.

Cet entrepreneur mohawk a commencé à réaliser ses marinades en 2018, comme un passe-temps, en produisant de petits lots de haricots marinés épicés.

Il passait alors ses week-ends à faire des conserves, puis il a approché une entreprise locale pour vendre quelques bocaux. Sa première caisse de marinades s'est écoulée en une demi-heure.

Aujourd'hui, il a fait de Rowy's – qui porte le nom de son fils de quatre ans – une entreprise à plein temps qui produit en moyenne 500 bocaux par jour. Il a tout préparé, des salsas jusqu'à une grande variété de légumes marinés, et il organise même des ventes mensuelles de cornichons frits.

Austin Lazare produit une variété de légumes marinés sous sa marque Rowy's, qu'il espère voir sur les tablettes de grands supermarchés. Photo : CBC / Ka’nhehsi:io Deer

Je pense que les gens se tournent actuellement vers les produits faits maison et les produits locaux, et j'ai donc trouvé un bon marché pour ces produits , poursuit M. Lazare.

Vers de nouveaux points de vente

Plus d’une vingtaine d'entreprises de la communauté de Kahnawake vendent ses produits, et il s’affaire à répondre aux exigences en matière d'emballage et d'étiquetage pour se conformer aux règlements et aux certifications du Québec, afin qu’il puisse prendre de l'expansion au-delà de Kahnawake.

J'adore être de Kahnawake , confie M. Lazare.

« Mon plus grand objectif est de me retrouver sur les tablettes d'IGA, de Costco ou de Métro […] Je veux être le premier produit alimentaire de Kahnawake à se retrouver sur les tablettes d'une véritable chaîne de magasins. » — Une citation de Austin Lazare, propriétaire de Rowy's Preservation Nation

La petite entreprise a connu une croissance importante au cours de la pandémie. Le 3 décembre, il a ouvert son propre magasin et atelier. C'est également là que se trouve la Butter End Cakery, l'entreprise de gâteaux de sa conjointe, Kahente McGregor.

Mme McGregor mentionne qu'elle est ravie de partager une cuisine et un espace de travail plus grands, alors que leur famille va bientôt s'agrandir.

« Je cuisinais dans ma petite cuisine. Je suis très enthousiaste à l'idée d'entrer ici et de commencer à cuisiner. » — Une citation de Kahente McGregor, propriétaire de Butter End Cakery

Je suis tellement excitée. Nos familles se réunissent, ce nouveau petit bébé. Cela signifie beaucoup , s’exclame-t-elle.

Une affaire de famille

La famille est un élément important de leur entreprise. Le grand-père de Mme Lazare, qui a fabriqué des caisses en bois pour l'emballage des cadeaux de Rowy's, est aussi un fervent supporteur de la toute nouvelle entreprise. Et les trois enfants de M. Lazare et de Mme McGregor donnent également un coup de main en cuisine.

« Ils aiment tous les trois plus faire des marinades avec Austin que cuisiner avec moi... malheureusement. » — Une citation de Kahente McGregor, propriétaire de Butter End Cakery

Si les gâteaux et les cornichons ne vont pas forcément de pair, le couple est ravi de collaborer. Mme McGregor indique qu'elle n'hésiterait pas à expérimenter des gâteaux aromatisés aux cornichons.

Ils ont déjà concocté des cornichons confits – comme des pommes en tire, sans la pomme – qui ont eu du succès auprès de leurs clients.

Je ne sais pas si c'est parce que je suis enceinte, mais ces gâteaux sont incroyables , conclut Mme McGregor.

D’après un texte de Ka’nhehsi:io Deer de CBC Indigenous