Hausse des cas de COVID-19 et limitation des déplacements au Nunavik

Le Nunavik continue d’être durement touché par des éclosions de COVID-19. Selon les données de la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik (RRSSSN) publiées mardi, le nombre de cas actifs ne cesse de d’augmenter.

Les services de santé du Nunavik rapportaient 18 nouvelles infections dans la région, portant le nombre de cas actifs de COVID-19 à 163 dans 12 communautés du Nunavik.

Dans le bilan précédent publié lundi, les autorités sanitaires du Nunavik indiquaient 58 nouvelles contaminations – pour les trois journées précédentes. Il y avait alors 158 cas actifs sur le territoire de la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik RRSSSN .

C’est dans la communauté de Salluit que le nombre de nouveaux cas est le plus élevé, avec 6 nouvelles infections, ce qui porte à 12 le nombre de cas actifs.

La communauté de Kangiqsualujjuaq est celle qui comporte le plus grand nombre de contaminations à la COVID-19, avec 49 cas actifs – dont 3 nouveaux cas depuis le bilan de la veille.

Ivujivik (34 cas actifs), Puvirnituq (26 cas actifs) et Kuujjuaq (24 cas actifs) connaissent aussi des éclosions importantes.

Seules deux communautés du Nunavik, Akulivik et Kuujjuarapik, ne rapportaient aucun de cas de COVID-19 le 4 janvier.

Restrictions des déplacements

Le variant Omicron continue de progresser au Nunavik, indique la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik RRSSSN . Les autorités sanitaires ont annoncé une limitation des déplacements depuis et vers le Nunavik jusqu’au 26 janvier. Tous les voyageurs qui veulent accéder au territoire doivent obtenir une autorisation d’accès délivrée par la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik RRSSSN .

La régie régionale indique sur son site web que le but principal de cette mesure est de retarder autant que possible la propagation du virus (très contagieux) dans la région .

La Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik RRSSSH mentionne aussi que la prestation de services essentiels et l’approvisionnement de marchandise ne seront pas affectés par cette mesure .

Sur son site Internet, la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik RRSSSN invite ceux qui ont leur résidence principale dans la région à rentrer chez eux pour la période de confinement, s'ils le souhaitent .