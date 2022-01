Le fardeau de la preuve pour Debbie Paul

Debbie Paul, debout sur le site de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, serre dans ses mains une photo d'elle en noir et blanc prise lors de la fermeture du pensionnat, en juin 1967.

Mme Paul était la dernière élève mi'kmaw à partir.

Cette photo a été prise pour la donner à ma mère, et ma mère ne l'a jamais reçue , indique Mme Paul, qui vit dans la Première Nation Sipekne'katik, à seulement 5 kilomètres de l'ancien pensionnat.

Sur la photo, elle a 12 ans. Elle y porte de nouvelles chaussures et une nouvelle montre, sans savoir que sa vie était sur le point de prendre un tournant incroyable. Plutôt que de rendre Debbie Paul à sa mère, une religieuse des Sœurs de la Charité d'Halifax l'a emmenée, sans son consentement, pour qu'elle vive avec une famille blanche aux États-Unis.

Debbie Paul, âgée de 12 ans, pose devant le pensionnat pour Autochtones de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, fermé en 1967. Photo : courtoisie / Debbie Paul

Lorsque Mme Paul a questionné sa mère à ce sujet des années plus tard, celle-ci a répondu qu'elle n'était jamais rentrée à la maison lorsque le pensionnat pour Autochtones a fermé. [Ma mère] n'a signé aucun papier pour que je sois adoptée ou que je traverse la frontière américaine , insiste Debbie Paul.

Après la fermeture du pensionnat et le départ des autres élèves, une religieuse, sœur Mary Gilberta, l’a gardée dans l'établissement. Mme Paul ajoute qu'elle lui a dit de rester loin des regards. Quelques jours plus tard, elles ont quitté les lieux pour l'aéroport.

Mme Paul a passé l'année suivante au Massachusetts, chez le frère de sœur Gilberta, John Wentworth, et sa femme Mary.

« Ils m'ont prise sans permission, et tout ce que cette famille a fait, c'est me maltraiter. » — Une citation de Debbie Paul

Elle n'a survécu au pensionnat que pour faire partie de la rafle des années 1960, la pratique qui consistait à adopter ou à placer des enfants autochtones dans des familles blanches.

Le Canada a signé un accord de règlement à un recours collectif en 2017 et, dans l'année qui a suivi, les survivants de la rafle des années 1960, comme Mme Paul, ont pu demander une indemnisation.

Je pense que je le mérite, pour vivre la fin de ma vie , évoque Mme Paul, qui a maintenant 66 ans. Parce que j'ai vécu l'enfer.

Demande rejetée

Mais en mars 2020, sa demande a été rejetée. On ne lui a pas dit pourquoi, mais elle a de forts soupçons. Collectiva, l'administrateur du règlement du recours collectif ayant trait à la rafle des années 1960, peut accéder aux dossiers d'adoption et d'accueil, qui sont pour la plupart détenus par les provinces. Mais sœur Gilberta a agi de son propre chef, sans laisser de trace écrite apparente.

La religieuse est décédée en 2007, et c'est donc à Mme Paul qu'il incombe de trouver des preuves qu'elle a effectivement été confiée à une famille blanche aux États-Unis entre 1967 et 1968.

Je n'ai aucune preuve, aucun dossier , laisse tomber Mme Paul.

Collectiva a déclaré qu'elle accepterait une déclaration sous serment, mais la plupart des personnes qui pourraient corroborer l’histoire de Mme Paul ne sont plus en vie, et elle craint que si rien ne change dans sa demande, toute indemnisation lui soit refusée.

Une photo non datée du pensionnat pour Autochtones de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse Photo : Archives / Congrégation des Soeurs de la Charité

Elle doit donc mener ses propres recherches sur ce qui lui est arrivé après la fermeture du pensionnat pour Autochtones de Shubenacadie.

Or, une équipe de CBC Investigates s'est récemment rendue aux États-Unis avec Debbie Paul pour l'aider à trouver ses documents et à relater son parcours.

Des années difficiles

« Quand on est une petite fille dans un pensionnat, on entend dire : "Tu mens, tu es une petite voleuse, tu mens". Maintenant, je me rends compte que je dis : "S'il vous plaît, croyez-moi, je ne mens pas". » — Une citation de Debbie Paul

Le pensionnat de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse, qui a accueilli des élèves mi'kmaw et wolastoqey à partir de 1930, était financé par le gouvernement canadien et géré par l'Église catholique. Les Sœurs de la Charité d'Halifax s'occupaient quant à elles des opérations quotidiennes et de l'enseignement.

Mme Paul y a passé cinq ans, à partir de 1962. Elle se souvient des passages à tabac et des autres punitions, surtout si les élèves parlaient mi'kmaw. Les photographies tirées des archives des Sœurs de la Charité dépeignent souvent des moments joyeux, mais selon Mme Paul, la réalité est beaucoup plus sombre.

Une photo montre Mme Paul et sœur Gilberta dans un petit groupe, les enfants sont habillés en costumes indiens et sœur Gilberta porte une coiffe.

Sur la photo, soeur Gilberta est en haut à gauche et porte une coiffe. Debbie Paul est au premier rang, à gauche. Photo : Archives / Congrégation des Soeurs de la Charité de Halifax

Sœur Gilberta, de son vrai nom Eleanor Keller, a enseigné dans l'établissement de 1955 à 1967. Les archives des Sœurs de la Charité la désignent comme la disciplinaire des filles. Elle dirigeait également la chorale – la musique est ce qui distinguait Debbie Paul au pensionnat pour Autochtones.

Elle avait un amour et un talent pour le piano et, lorsqu'elle était à Shubenacadie, Mme Paul jouait de l'orgue lors de la messe du dimanche.

Une inscription manuscrite datée des 18 et 20 avril 1967 indique : Sœur Gilberta a inscrit les enfants du pensionnat au festival musical annuel de East Hants Windsor [...] Debby Paul a reçu de grands éloges pour son solo vocal [...] Nous étions tous très fiers de nos enfants indiens.

Départ pour les États-Unis

Deux mois plus tard, sœur Gilberta a fait passer Debbie Paul par l'aéroport international de Halifax et l'a fait monter dans un avion. Mme Paul dit qu'elle ne savait pas où la religieuse l'emmenait, mais qu'elle lui promettait simplement de poursuivre ses cours de musique. Mais elle se souvient de la façon dont la religieuse s'est comportée.

Sœur Gilberta a alors emmené Mme Paul dans la ville de Rockland, dans le Massachusetts, et l'a abandonnée chez le frère de la religieuse et sa famille. Mme Paul a vu sœur Gilberta à quelques reprises pendant son séjour à Rockland, mais la promesse de leçons de musique ne s'est jamais concrétisée.

Mme Paul dit qu'elle ne se rappelle pas avoir vu d'autres Autochtones, et rarement des personnes de couleur, à Rockland, en 1967-1968. Elle indique que son séjour chez les Wentworth est rempli de souvenirs douloureux. Après environ un an, sans aucun préavis, Mme Paul affirme que John Wentworth l'a mise dans un avion et l'a renvoyée en Nouvelle-Écosse, seule. Elle avait alors 13 ans.

Debbie Paul a fini par fréquenter un externat pour Autochtones avant de s'enfuir à l'âge de 17 ans. Elle est allée à l'université, s'est mariée, et a vécu à Boston pendant de nombreuses années avant de revenir dans la Première Nation de Sipekne'katik. Mais le mystère et le traumatisme ne l'ont jamais quittée.

Dans le but de retrouver une trace écrite, Mme Paul a appelé les Sœurs de la Charité d’Halifax au début de l'année pour comprendre ce qui s'était passé, et demander si sœur Gilberta avait laissé des documents.

« Rien. Elles me disent qu'il n'y a rien. Les documents doivent être quelque part. On ne fait pas passer une enfant du Canada aux États-Unis comme ça. Mais c'est ce qui s'est passé » — Une citation de Debbie Paul

CBC News a contacté les Sœurs de la Charité d’Halifax séparément, et la représentante, Angela Rafuse, a répondu par courriel, expliquant que Mme Paul a été en contact avec nous en janvier 2021, et nous l'avons informée que nous n'avions aucune information dans nos archives concernant sa situation .

Mme Rafuse a refusé de répondre aux questions visant à savoir si les Sœurs de la Charité étaient au courant de ce qui est arrivé à Debbie Paul, ou quelle est la responsabilité de l'ordre religieux dans les actions de sœur Gilberta.

Il y a quelques mois, Debbie Paul a appelé les écoles publiques de Rockland pour obtenir son dossier scolaire de 1967-1968, sans succès. On lui a dit que les informations étaient conservées aux archives de la ville.

Donc, si je veux les obtenir, je dois aller là-bas , convient Mme Paul.

Recherches compliquées par la pandémie

La frontière américaine a rouvert au Canada le 8 novembre dernier. Pleinement vaccinée, et ayant reçu sa dose de rappel, Debbie Paul était impatiente de faire le voyage aux États-Unis, bien que cela suscite des émotions mitigées.

Retourner à Rockland est difficile pour moi. Toute cette ville... Le souffle de Mme Paul s'arrête, et elle fait une pause. Je n'étais qu'une petite fille. La ville ne voulait pas de moi là-bas.

Après avoir atterri à Boston, Mme Paul a conduit 35 km au sud jusqu'à Rockland, une petite ville aux rues calmes. En regardant par la fenêtre, alors qu'elle passait devant le panneau « Welcome to Rockland », elle a mentionné que cela lui paraissait bizarre d'être de retour.

« Si j'étais restée à Rockland quand j'étais petite, je n'aurais jamais su d'où je venais. » — Une citation de Debbie Paul

Rockland a changé, note Mme Paul, mais ses souvenirs de la ville sont encore vifs. Elle se souvient avoir vécu avec les Wentworth sur Myrtle Street. Lorsque CBC News et elle ont visité les archives de la ville, Mme Paul a trouvé l'adresse des Wentworth dans la liste des personnes de la ville de Rockland de 1968 : 104, Myrtle Street.

C'était une confirmation importante de ce que Mme Paul clame depuis le début.

S'arrêtant devant la maison de Myrtle Street, Mme Paul descend de la voiture et traverse la rue tranquille pour fixer la maison d'apparence ordinaire, avec un large porche et des volets noirs.

John et Mary Wentworth sont morts tous les deux il y a plusieurs années. Leurs enfants ont grandi et ont déménagé depuis longtemps. Mais les souvenirs douloureux de Mme Paul sont encore frais. Elle raconte qu'elle a été traitée comme une domestique, et pire encore, lorsqu'elle était dans la maison des Wentworth. Elle dit avoir été abusée par le frère de sœur Gilberta.

« Ça m'a mise en colère, ce que cet homme m'a fait. Il m'a dit de ne rien dire, mais cela fait partie de mes corvées : repasser, nettoyer et laisser cet homme me tripoter [...] N'est-ce pas horrible? C'étaient mes corvées. J'avais 12 ans. » — Une citation de Debbie Paul

En jetant un dernier coup d'œil à la maison, Mme Paul a ajouté : Cela aide à guérir – à y faire face. De ne pas en avoir peur […] je peux laisser tomber maintenant.

La bienveillance d’une voisine

Alors qu'elle vivait à Rockland, Mme Paul a trouvé refuge auprès d'une gentille voisine, Mary Rome, qui habitait à une courte distance à vélo. Mme Paul a fini par jouer souvent avec les enfants de Mme Rome, et c'est la seule fois où elle a pu rejouer du piano.

La CBC a accompagné Mme Paul jusqu'à la maison du 86, Summit Street, même si Mme Rome et sa famille ont déménagé depuis longtemps.

« Ils m'ont donné tellement d'amour. De l'amour dont j'avais vraiment besoin. Et Mme Rome a fait ça. J'ai tout simplement adoré être ici. L'autre maison était un mauvais souvenir, mais cette petite maison était un bon souvenir, une bonne maison. » — Une citation de Debbie Paul

Mme Paul pleure la perte de ce qu’aurait pu être sa vie si elle avait vécu avec les Rome plutôt qu’avec les Wentworth. Même sa musique s'est évanouie.

L'après-midi était ensoleillé, mais froid. Mme Paul a conduit dans un léger embouteillage jusqu'à son prochain arrêt.

Et alors que les pièces du casse-tête se mettent lentement en place, Mme Paul a encore besoin de documents pour prouver qu'elle était à Rockland en 1967-68. Elle a déjà appelé les écoles publiques de Rockland, sans succès, mais lorsque CBC News a commencé à creuser, son histoire a trouvé un écho auprès d’un administrateur qui a pris en charge les recherches, fouillant dans de vieilles boîtes, dans la chambre forte de l'école.

Debbie Paul aux archives de la ville de Rockland. Photo : CBC / Trina Roache

En arrivant à l'école cet après-midi-là, on a remis à Mme Paul un dossier contenant une seule feuille de papier : un dossier scolaire de 1968 pour Deborah Ann Paul, sous la tutelle de Mme John Wentworth.

« Oh! mon Dieu, j'ai eu mon dossier scolaire. C'est ce que je cherchais. » — Une citation de Debbie Paul

Elle a levé les yeux, un peu choquée. Mon Dieu, ça prouve tout. Ce petit bout de papier. Et si le [responsable de Collectiva] n'accepte pas ce document, il a un grand sceau et tout. Ce n'est pas inventé.

« C'est ce qui m'est arrivé. Ma petite histoire. Le dernier enfant à quitter le pensionnat. Et c'est là que j'ai fini. Sans aucun papier. Aucune trace écrite, rien. Et c'est la seule trace écrite que j'ai qui dit que j'étais là. » — Une citation de Debbie Paul

Et je ne mens pas.

Retour en Nouvelle-Écosse

Avant de quitter Boston, Mme Paul a réussi à organiser un appel depuis sa chambre d'hôtel avec Mary Rome. Debbie Paul avait perdu le contact avec elle il y a longtemps, et elle croyait que la femme était morte. Mais CBC News a réussi à retrouver sa trace. Maintenant dénommée Mary Shanklin, elle a 93 ans et vit à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Après des décennies de séparation, les deux femmes se sont retrouvées par Skype, dans une réunion pleine de larmes.

« Debbie, c'est merveilleux, tu vas me faire pleurer. » — Une citation de Mary Rome-Shanklin

Moi aussi , a répondu Mme Paul, bouleversée. Je veux juste te tendre la main, t'aimer et te serrer dans mes bras.

Pendant l'appel, Mme Shanklin a brandi une petite poupée brune portant les insignes des Premières Nations que Mme Paul lui avait envoyée par la poste il y a 50 ans. Tu me l'as envoyée le premier Noël après ton départ , a expliqué MmeS hanklin. Je me suis assise avec elle et j'ai pleuré.

Les deux femmes se sont remémoré de bons souvenirs, mais aussi de ce que Mme Shanklin appelle les moments difficiles . Mme Paul a fait la promesse de rester en contact.

Trois jours après avoir quitté la Nouvelle-Écosse, Mme Paul arrive à l'aéroport international d’Halifax. La manière dont elle est arrivée contraste fortement avec celle de juin 1968, lorsque les Wentworth l'ont brusquement mise dans un avion et renvoyée au Canada sans aucun document. Quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, un concierge de l'aéroport avait trouvé la jeune fille de 13 ans, endormie sur un banc près de la zone des arrivées internationales.

Il n'y avait pas de lettre. Rien du tout. Personne n'est venu me chercher , relate Mme Paul. J'étais juste abandonnée.

Cette fois-ci, lorsque Mme Paul a traversé l'aéroport pour rentrer chez elle à la Première Nation de Sipekne'katik, elle était armée de documents – notamment les dossiers scolaires de Rockland qui, espère-t-elle, seront suffisants pour sa réclamation pour la rafle des années 1960.

Pour un simple bout de papier

Mme Paul se demande pourquoi elle a dû faire ce voyage incroyable pour un simple bout de papier. Elle affirme qu'elle ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de dossiers ici au Canada.

Selon elle, si les pensionnats pour Autochtones tenaient un compte des effectifs et recevaient un financement fédéral pour chaque enfant, il y a de la paperasse quelque part, c'est aussi simple que cela .

Mme Paul dit qu'il doit y avoir des documents relatifs aux peuples autochtones auprès des gouvernements fédéral et provinciaux, des églises, des hôpitaux, et plus encore.

La réconciliation ne commence pas avec moi. La réconciliation commence avec vous , dit-elle, en faisant référence au gouvernement et à l'Église. Vous ouvrez ces livres. Vous donnez accès à vos documents.

Quelques jours après son retour chez elle, Mme Paul a envoyé ses dossiers scolaires américains par courrier prioritaire à Collectiva. Le cas de Mme Paul est actuellement examiné par l'administrateur du règlement de la rafle des années 1960.

Bien qu'elle puisse recevoir une indemnisation, il est possible qu'elle n'obtienne jamais la réponse à certaines questions, et en particulier : comment et pourquoi sœur Gilberta a-t-elle enlevé une jeune fille autochtone, lui a fait traverser une frontière internationale et l'a abandonnée à Rockland?

Malgré cette incertitude, Mme Paul estime que son voyage aux États-Unis lui a permis de tourner la page.

Je ne suis plus une enfant perdue. Mon histoire compte , dit-elle. C'est ce que je ramène chez moi : je compte.

D’après un texte de Trina Roache de CBC Indigenous