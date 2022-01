Le pire scénario est actuellement envisagé en pensant aux aînés et aux gens atteints de maladies chroniques.

Les activités courantes politiques sont mises de côté au profit d’une présence assidue pour contrer la pandémie.

Couverture vaccinale et enquêtes épidémiologiques à ITUM

Les interventions sont professionnellement circonscrites afin de limiter la propagation.

Un étage complet de l’hôtel Quality Inn Sept-Îles, qui appartient aux Innus, sert d’espace d’appoint. Ce sont des infirmiers et des infirmières qui s’occupent notamment d’apporter les repas aux malades d’une manière sécuritaire.

« Nous effectuons nous-mêmes le dépistage épidémiologique. Ce qui compte pour nous, c’est d'être présents et prêts à réagir. » — Une citation de Jean-Claude Therrien Pinette, agent de liaison de la Cellule innue et responsable des communications du CMU

Tous les services tels que la recherche de cas, le suivi des cas, le soutien aux gens en isolement, etc. sont ouverts sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Il y a également une Ligne Info-COVID, une Ligne d'écoute psychosociale et un centre de dépistage.

Les tests rapides ont été livrés directement aux maisons de Uashat mak Mani-utenam , précise Jean-Claude Therrien Pinette.

Jusqu’à 50 tests sont réalisés chaque jour et les résultats des éclosions d’avant la veille de Noël sont entrés les 25-26 et 27 décembre 2021.

Les membres du Comité des mesures d'urgence (CMU) ont travaillé durant le temps des fêtes et il y a des membres du conseil qui ont volontairement prêté main-forte , ajoute M. Therrien Pinette.

Jean-Claude Therrien Pinette, directeur du cabinet d'ITUM, agent de liaison pour la Cellule innue et responsable des communications du CMU Photo : Radio-Canada / Djawan

Des professionnels au rendez-vous et en tout temps

L’état général de la communauté est constamment mis à jour. Des mesures planifiées et adaptées qui tiennent compte de la population qui a des besoins physiques et sociaux.

Les Innus connaissent les règlements. Les jeunes se font rappeler de prendre soin de leurs aînés qui constituent le segment de la population le plus vulnérable. Cette solidarité face aux aînés est une grande fierté pour tous.

« C’est le savoir ancestral et les connaissances traditionnelles acquises comme lorsque que les anciens ont été touchés par la famine, à l'époque où ils étaient nomades, chasseurs et cueilleurs, qui constituent la base des interventions pour contrer la pandémie » — Une citation de Jean-Claude Therrien Pinette, agent de liaison de la Cellule innue et responsable des communications du CMU

Ce sont des valeurs bienveillantes et ancrées. Nous le disons aux membres de la communauté, les grands héros c’est vous , explique-t-il.

Guérites de Uashat installées pour le contrôle des déplacements pour limiter la propagation de la COVID-19 Photo : Facebook de Raoul Vollant / Raoul Vollant

Une pandémie prise au sérieux dès le début

Dès le début de la pandémie, un couvre-feu qui agit tel un filet de sûreté a été instauré et bien avant celui promulgué par Québec.

La Cellule innue offre un métissage de connaissances intellectuelles et professionnelles, dont, par exemple, la disponibilité des docteurs Amir Khadir et Stanley Vollant.

Pour contrer la pandémie, il existe une forte collaboration avec les autres communautés innues à travers la cellule de crise nommée Cellule innue qui se réunit une fois par semaine depuis le début de la pandémie.

Je suis toujours directeur du cabinet de ITUM, mais je suis devenu agent de liaison de la Cellule innue et responsable des communications du Comité des mesures d'urgence (CMU) , précise Jean-Claude Therrien Pinette.

Des actions concrètes émergent de ces regroupements, ce qui réussit dans une communauté peut être utile dans une autre communauté , ajoute-t-il.

« La Cellule innue à l'écoute des communautés a engendré des actions rapides telles que le couvre-feu et les guérites. Nous pensons avoir influencé le gouvernement du Québec par nos actions rapides et préventives dès le début de la pandémie. » — Une citation de Jean-Claude Therrien Pinette, agent de liaison de la Cellule innue et responsable des communications du CMU

La pandémie est une situation inédite qui génère du stress sur nos membres, sur tous les Autochtones. Et tous les intervenants innus de partout le confirment , ajoute Jean-Claude Therrien Pinette.

Mike Mckenzie, chef de Uashat mak Mani-utenam Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Une gestion humaine et efficace des ressources

Le CMU de la communauté d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam a également priorisé les communications et les diffusions de vive voix.

« Cette voie de communication rapide avec les membres de la communauté est essentielle afin d’informer les membres de la communauté de toute situation » — Une citation de Jean-Claude Therrien Pinette, agent de liaison de la Cellule innue et responsable des communications du CMU

Les ondes de la radio CKAU sont mises à contribution aux fins de diffusions du CMU et Mike McKenzie, le chef de ITUM et commandant du CMU, y intervient une fois par semaine.

Des spectacles virtuels, dont une performance culturelle au jour de l’An, ont été organisés. Il faut dire que la gestion humaine imprègne notre mission , ajoute Jean-Claude Therrien Pinette.

Cette dimension humaine ne nous quitte pas et nous sommes là pour rester , conclut-il avec espoir.

Des valeurs à l'image de la communauté.