Le chef Régis Pénosway de Kitcisakik est positif à la COVID-19

Bien qu’infecté par le virus et tenu à respecter une période d’isolement de 10 jours, le chef Pénosway n’éprouve présentement que très peu de symptômes. Il peut ainsi continuer à assumer toutes ses tâches et responsabilités , a indiqué le conseil dans un communiqué de presse.

Le chef Pénosway a profité de cette annonce pour réitérer les mesures à suivre afin de stopper la propagation de la COVID-19. Lui-même avait reçu deux doses de vaccin.

Il est essentiel que chacun d’entre nous respecte adéquatement et rigoureusement les mesures dictées par nos autorités afin de protéger nos aînés et les personnes plus vulnérables , a-t-il déclaré.

En septembre, le grand chef du Conseil tribal de la nation algonquine Anishnabeg, John Boudrias, est décédé de la COVID-19.

Comme partout au Québec, les cas positifs, notamment au variant Omicron, sont en augmentation dans les communautés autochtones.