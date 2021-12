À Manawan, des femmes au front contre la COVID-19, avec l’appui de la communauté

Francine Moar, la directrice de la santé de Manawan au Centre de santé Masko-Siwin et membre du comité des mesures d'urgence (CMU), affirme que malgré les intentions de respecter les mesures sanitaires exigées par le gouvernement du Québec, il existe une réalité sociale et géographique qui pose un défi aux Autochtones des communautés éloignées des centres d’approvisionnements.

La communauté Atikamekw de Manawan fait face à ce défi. Un trajet de 200 kilomètres sépare Manawan de Joliette, et la communauté souffre d'un surpeuplement dans ses maisons.

« Nous ne pouvons pas respecter toutes les mesures sanitaires annoncées par le premier ministre Legault. Aussi, il y a un manque de maisons qui fait en sorte que certaines familles vivent à raison de 10 personnes et plus dans la même bulle. » — Une citation de Francine Moar, directrice de la santé au Centre de Santé de Masko-Siwin et membre du CMU

Les membres de la communauté doivent franchir ces kilomètres pour obtenir des soins de santé à l'hôpital de Joliette et pour avoir accès à une plus large diversité d'épiceries et de magasins. Les déplacements en majorité liés à des besoins essentiels, favorisent le covoiturage et les contacts plus étroits.

Francine Moar rappelle également que Manawan a vécu une année fort difficile. Nous avons tous été affectés , dit-elle. Elle parle de la disparition tragique de Joyce Echaquan et des conséquences sur les membres de la communauté. Et d'ajouter, sur tous les Autochtones .

La pandémie rend également les gens plus vulnérables. Elle exacerbe la vulnérabilité. Les membres de notre communauté ont toutefois exigé l’installation de guérites à l'entrée de Manawan et celles-ci ont été mises en place par le CMU, dont fait partie Francine Moar.

Les guérites n'empêchent pas les membres de la communauté de circuler hors de leur communauté, elle a pour mission de refuser l'accès aux gens qui n'habitent pas la communauté.

« Seuls les visiteurs ayant leur passeport vaccinal et qui ne présentent aucun symptôme de la COVID-19 peuvent entrer dans la communauté. » — Une citation de Francine Moar, directrice de la santé au Centre de Santé de Masko-Siwin et membre du CMU

Les guérites ont été retirées le 31 octobre et remises en place le 24 novembre, bien avant le temps des Fêtes et en prévention de l'apparition du variant Omicron , rappelle Francine Moar.

Le centre Masko-Siwin est la porte d'entrée du système de santé pour les Attikamekw de Manawan Photo : Radio-Canada

Au tout début de la pandémie, si la communauté héritait d'un cas positif à la COVID-19, une étude épidémiologique était réalisée par la santé publique de Lanaudière.

Actuellement, et au plus fort de la pandémie, la santé publique de Lanaudière étant débordée, nous effectuons une enquête pour comprendre la source de la maladie, et avec nos propres moyens , explique Francine Moar.

Nous réalisons notre propre dépistage, le traçage de contact ainsi que les suivi des cas. L'équipe rattachée à la COVID-19 et le personnel donnent beaucoup de temps pour le suivi des cas et c'est très exigeant, dit-elle.

Mme Moar précise que les personnes qui ont reçu un test positif à la COVID-19 communiquent avec l'équipe spécialisée et soutiennent cette dernière dans le traçage et la recherche de contacts. Il y a une implication réelle des membres.

« Les membres participent. Ils s’encouragent entre eux : "On devrait rester chez-nous", disent-ils » — Une citation de Francine Moar, directrice de la santé au Centre de Santé de Masko-Siwin et membre du CMU

Avec une voix souriante, fière, elle précise que l'Équipe COVID-19 a récemment remporté le prix coup de coeur de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides-Lanaudière (ORIILL).

L'équipe de la COVID-19 de la communauté Atikawekw de Manawan Photo : Facebook de Francine Moar / Francine Moar

C'est ma tante Annie Dubé-Flamand qui m'a encouragé dans mes études en soins infirmiers, dit celle qui travaille au front avec la pandémie et tout ce qui concerne la santé de la communauté. Ma tante, dans son jeune temps, travaillait dans un milieu hospitalier, aux alentours des années1950 Elle m'a donné le goût de mon métier, d'être là.

Avec une voix assurée, elle affirme qu'Ils ont constaté une hausse des besoins de soins en santé mentale et une celllule de crise a été créée. Une ligne téléphonique est disponible afin de soutenir les membres de la communauté et de briser l'isolement autant physique que psychologique. Ce n'est pas une période facile et pour personne , dit-elle.

« Lorsqu'une personne est atteinte de la COVID-19 ou qu'une autre doit s'isoler d'une manière préventive, des gens de la communauté, soutenus par le CMU, apportent de la nourriture aux gens en isolement. » — Une citation de Francine Moar, directrice de la santé au Centre de Santé de Masko-Siwin et membre du CMU