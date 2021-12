La pandémie donne de nouvelles preuves de la volonté d’autonomie des Autochtones

Depuis le début de la pandémie, les services de santé des communautés autochtones adaptent en effet les mesures sanitaires en fonction de leurs conditions de vie puisque la situation sociale et géographique des communautés varie de l’une à l’autre.

Guérites, limitation des déplacements, fermetures

Par exemple, les communautés autochtones de la Nation atikamekw et celles de la Nation innue ont installé des guérites à leur entrée afin de garder le contrôle sur les allées et venues.

La directrice de la santé de Manawan, Francine Moar, explique que l’installation de ces guérites correspond à la volonté de la communauté.

Certaines communautés ont réinstallé des barrages routiers pour contrôler le flux de visiteurs. Photo : CBC / Erik White

Au Nunavik, compte tenu du variant Omicron qui circule désormais dans certaines communautés inuit, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN), la société Makivik et l’Administration régionale Kativik ont décidé de limiter les déplacements aériens.

Seuls les voyages essentiels sont autorisés du sud vers le nord et du nord vers le sud. Cette mesure est entrée en vigueur le 29 décembre et le restera jusqu’au 26 janvier 2022.

Du reste, les nouvelles mesures instaurées par Québec, notamment le couvre-feu, s’appliquent évidemment elles aussi à la région.

Le 30 décembre, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik RRSSSN a recensé 26 nouveaux cas dans la région, ce qui a porté à 94 le nombre de cas actifs.

Au Nunavik, seuls les voyages aériens essentiels sont autorisés. Photo : CBC / Marika Wheeler

La Dre Rochette, directrice de la santé publique à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik RRSSSN , explique qu' il y a un risque de COVID-19 dans toutes les communautés .

Nous demandons à la population d’être extrêmement vigilante, de respecter les mesures actuellement en vigueur et de limiter les rassemblements et les déplacements non essentiels , insiste-t-elle.

À Kahnawake aussi, le nombre de cas augmente. Le Conseil mohawk de Kahnawake a d’ailleurs indiqué aux membres qu'en raison de la hausse de la demande pour des tests, son unité de dépistage est débordée.

Le Conseil mohawk de Kahnawake invite les membres qui désirent se faire tester à se diriger vers des centres de dépistage situés sur l’île de Montréal.

Pour enrayer la propagation du virus, la communauté a décidé de fermer ses casinos jusqu’au 8 janvier 2022, tout comme les salles de sport ainsi que les salons de coiffure et de massage.

À Kahnawake, l'équipe qui dépiste la COVID-19 est débordée. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Dans plusieurs communautés, les autorités doivent composer avec des réalités spécifiques, notamment la crise du logement.

Cela fait en sorte que certaines familles vivent parfois à 10 personnes et plus dans une même maison et qu'il est donc difficile pour elles de respecter les consignes de distanciation sociale et physique.

Pourtant, les consignes de la santé publique sont claires : il faut éviter les espaces clos, les lieux bondés et les contacts rapprochés.

Le rapport du directeur parlementaire du budget de février 2021 avait noté que près de 124 000 ménages autochtones ont besoin d’un logement.

Une inquiétude persistante

En août 2020, Statistique Canada avait d'ailleurs rapporté que des données mettaient en évidence certains des impacts négatifs de la pandémie de COVID-19 chez les Autochtones.

Selon ces données, les femmes autochtones étaient plus inquiètes que le reste de la population canadienne par rapport aux répercussions de la pandémie de COVID-19.