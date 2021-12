Les Autochtones qui ont marqué 2021

Michael Greyeyes

Michael Greyeyes est un acteur et réalisateur de la nation crie de Muskeg Lake. Il affirme que sa capacité à endosser des rôles historiques importants, comme celui de Sitting Bull dans le film Woman Walks Ahead (2017), provient des connaissances qu'il a acquises sur les plateaux de tournage, mais aussi de l'écoute des nations autochtones qui connaissent le mieux les personnages qu'il a joués.

Michael Greyeyes s'est illustré dans de nombreux films durant sa carrière. Photo : Richard Foreman, Jr/AMC)

Michael Greyeyes est apparu dans plus de 50 films et émissions de télévision au cours de sa carrière, notamment dans les rôles de Gooch dans Dance Me Outside (1994), d'un guerrier tueur de zombies dans Blood Quantum (2019) et de Terry Thomas dans la série télévisée Rutherford Falls.

Caroline Monnet

L'artiste multidisciplinaire d'origines anichinabée et française a sorti son premier film cette année : Bootlegger. Il a été diffusé lors de la soirée d’ouverture du 50e Festival du nouveau cinéma (FNC).

Michèle Audette

L’Innue originaire de la communauté de Uashat Mak Mani-utenam a été nommée cette année au Sénat.

Elle additionne cependant depuis plus de 20 ans les nominations politiques. À seulement 27 ans, Michèle Audette a été élue présidente de l’association Femmes autochtones du Québec. En 2004, elle a été nommée sous-ministre associée du Secrétariat à la condition féminine du Québec. Elle a ensuite servi à titre de présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada de 2012 à 2015.

La sénatrice autochtone Michèle Audette lors de la vigile à Montréal, un an après le décès de Joyce Echaquan. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mme Audette a aussi été nommée parmi les cinq commissaires chargés de mener l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Natan Obed, Lisa Koperqualuk et Brian Pottle

Natan Obed est président d'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l'organisation qui représente 65 000 Inuits au Canada. En 2019, l'ITK a publié sa stratégie nationale inuite sur le changement climatique, que M. Obed tente maintenant de faire parvenir sur le bureau des dirigeants du monde entier.

Natan Obed, Lisa Koperqualuk et Brian Pottle Photo : CBC

Lisa Koperqualuk est vice-présidente des affaires internationales de la Conférence circumpolaire inuite (CCI), une organisation non gouvernementale internationale qui représente environ 180 000 Inuits d'Alaska, du Canada, du Groenland et de Chukotka (Russie). Mme Koperqualuk faisait partie d'une délégation de dirigeants inuits qui assistait à la COP26 à Glasgow, en Écosse, et qui a fait part des conséquences désastreuses du changement climatique sur l'Arctique.

Brian Pottle faisait également partie de la délégation inuite à la COP26. Il est président du Conseil national des jeunes Inuit. M. Pottle rappelle régulièrement le lien entre le changement climatique et les taux de suicide dans le Nord. Selon lui, de nombreuses communautés perdent des liens importants avec leur mode de vie traditionnel en raison de la disparition de la glace et de l'élévation du niveau de la mer.

Carol Dubé

Le mari de Joyce Echaquan est devenu le porte-parole malgré lui de la lutte des Autochtones contre le racisme systémique. Après avoir perdu sa femme à l’hôpital de Joliette sous une pluie d’insultes, Carol Dubé se bat pour que cette mort ne reste pas dépourvue de sens.

Carol Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan, dans sa résidence de la communauté atikamekw de Manawan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Curtis Jonnie

Curtis Jonnie, qui se produisait sous le nom de Shingoose, était un activiste, un musicien, ainsi qu'un survivant des pensionnats et des Sixties Scoop (l'enlèvement de milliers d'enfants autochtones de leur famille dans les années 60 pour les faire adopter par des familles blanches).

Il a contribué à la création de la catégorie musique autochtone aux prix Juno, et a été intronisé au Manitoba Music Hall of Fame en 2012. Jonnie est décédé en janvier.

Avec les informations de CBC Indigenous