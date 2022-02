Envoyer un colis de Kahnawake vers Montréal coûte plus cher qu’envoyer le même colis de Châteauguay – la ville limitrophe de Kahnawake – vers la métropole. Une réalité qui handicape les entrepreneurs autochtones et les particuliers.

Un envoi de Wendake à Wendake [moins d’un kilomètre] coûte plus qu’un envoi de Québec à Baie-Comeau, un trajet qui s’étend sur une distance de plus de 400 km et qui nécessite la prise d’un traversier , donne comme autre exemple Guillaume Boulianne, un entrepreneur innu de Mashteuiatsh, tableau à l’appui.

Précision Le titre de cet article a été modifié en mettant le mot taxe entre guillemets, puisque ce mot est employé ici au sens figuré. Il ne s'agit pas d'une véritable taxe, mais d'un coût supplémentaire.

Les frais d’expédition de colis que doivent assumer les Autochtones qui habitent dans des communautés proches de grandes villes seraient donc nettement plus élevés que ceux que doivent payer leurs voisins immédiats, dès la limite de la communauté franchie.

Guillaume Boulianne s’en est rapidement rendu compte lorsque son entreprise a déménagé de Lévis à Wendake, communauté autochtone enclavée dans la ville de Québec.

Le coût de livraison, pour le même colis et vers la même destination, a augmenté, dans certains cas donnés, de plus de 30 % , explique-t-il.

Guillaume Boulianne estime que ces différences de tarifs handicapent les entreprises autochtones qui souhaitent se développer. Photo : G. Boulianne

C’est très élevé pour une entreprise. On nous dit que rien ne pouvait être fait à cause de notre code postal , détaille M. Boulianne.

Espaces autochtones est allé sur le site de Postes Canada pour faire quelques simulations. Le calcul des tarifs se base sur les codes postaux.

Ainsi, pour un colis de 10 x 10 x 10 cm, pesant 2 kg et envoyé de Kahnawake à Hochelaga-Maisonneuve, les frais d’envoi seront de 20,44 $, contre 16,49 $ pour le même colis envoyé vers le même arrondissement montréalais, mais de Châteauguay.

Pour le même colis envoyé de Mashteuiatsh à Montréal, les frais s’élèvent à 24,22 $, contre 20,17 $ s’il est envoyé de Roberval.

Les frais pour des colis expédiés depuis Wendake vers Sept-Îles sont 26 % plus élevés que lorsque le même colis est envoyé de Québec, selon Guillaume Boulianne. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

En revanche, aucune différence de tarif n’existe entre des colis envoyés de Kanesatake ou d'Oka vers Montréal par exemple, ou encore de Sept-Îles ou de Uashat vers la métropole, les codes postaux étant identiques.

Injustice

Selon Guillaume Boulianne, cette différence de tarif est une nouvelle illustration du racisme systémique dont sont victimes les Autochtones.

Le gouvernement nous dit que ça n’existe pas le racisme systémique et que c’est dans notre tête, mais moi je le leur pointe du doigt. Si ça n’existe pas, que veulent dire ces différences de tarifs? , lance le chef d’entreprise.

Selon lui, les Autochtones sont une fois de plus pénalisés, ce qui peut les empêcher de se développer économiquement.

Les barrières à notre entrée [dans l’économie] ont clairement été mises en place par le gouvernement fédéral et c'est donc son rôle de les éliminer. La haute administration gouvernementale ne connaît rien de notre réalité , ajoute-t-il.

Postes Canada fixe ses tarifs suivant plusieurs facteurs, dont la densité de population et le poids du colis. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Les codes postaux en cause

Contacté par Espaces autochtones, Purolator, qui est l’un des services de livraison, indique que les codes postaux sont désignés par Purolator comme résidentiels, en fonction des zones à faible densité. Des mises à jour sont effectuées chaque année pour s'aligner sur les bases de données que Postes Canada utilise pour déterminer le nombre d'appartements, de maisons, de fermes et d'entreprises situés dans un code postal.

L'entreprise estime que la différence de prix d'envoi qui existe entre Wendake et Loretteville par exemple est minime.

« On constate que les deux sont assez proches en termes de prix, bien que Wendake soit légèrement plus élevé que Loretteville [le quartier voisin]. Par exemple, pour un colis de 2 kg, la différence serait d'environ 7 $. » — Une citation de Jeanette Jones, directrice intérimaire des relations médias chez Purolator

Postes Canada de son côté se défend aussi, expliquant être au courant de la situation.

Postes Canada évalue la situation, qui s’est développée sur plusieurs dizaines d’années avec la croissance de la population et l’essor des communautés partout au pays , explique le service des communications.

Purolator suit les mises à jour de Postes Canada pour fixer ses tarifs. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Concernant ses tarifs, l'entreprise précise qu'elle les établit selon plusieurs facteurs : entre autres, l’origine et la destination, lesquelles tiennent aussi compte de la densité de la population, du poids et du format du colis ainsi que son coût de traitement, de transport et de livraison.

La Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL) est au courant de cette situation.

Mickel Robertson, directeur général de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador CDEPNQL estime qu’elle est injustifiable et qu’elle porte préjudice aux Premières Nations au Québec et au Canada .

Le directeur général de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, Mickel Robertson, estime que cette situation est injustifiable. Photo : Radio-Canada / François Robert

Même pour un kilométrage inférieur, le fait d’être situé sur communauté amène, pour la plupart des communautés des Premières Nations au Canada, des frais postaux supérieurs à ceux assumés par les autres citoyens au pays , explique M. Robertson.

La Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador CDEPNQL estime qu’une telle iniquité devient un vrai handicap pour les Autochtones et pour leur développement économique notamment.

L’économie tend à se délocaliser et la pandémie a accéléré le phénomène. Les Premières Nations se doivent de prendre ce virage et il ne faut pas qu’une tarification postale injuste devienne un obstacle , écrit aussi M. Robertson.

Pour favoriser la croissance du cybercommerce et le développement économique, Postes Canada a établi des mesures tarifaires dans certaines petites communautés rurales, comme des tarifs réduits à destination des communautés du Nord ou éloignées , se défend Postes Canada.

Le gouvernement au courant

Guillaume Boulianne a contacté le cabinet de Marc Miller, lorsque ce dernier était encore ministre chargé des Services aux Autochtones, pour l’informer de la situation.

Marc Miller est au courant de la situation, selon l'APNQL, mais son ministère n'a pas souhaité commenter le dossier, renvoyant la balle à Postes Canada. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

J’avais fait un document de 15 pages et on m’a dit que c’était trop long. Je devais le résumer. J’ai fait parvenir un nouveau document, puis il y a eu les élections, et je n’ai pas eu de nouvelles depuis , indique-t-il.

Contactés par Espaces autochtones, Service aux Autochtones Canada et le ministère des Relations Couronne-Autochtones renvoient la balle à Postes Canada.