Des bénévoles cris préparent des repas traditionnels pour les détenus autochtones

Des Cris du Québec préparent et livrent de la nourriture traditionnelle à des détenus autochtones qui sont loin de leur famille et de leur culture à Noël.

Ils appellent ce projet « Makushaan », qui signifie nourriture de fête en langue crie. Les repas livrés font généralement partie d'un festin cri qui comprend des viandes comme l'orignal, le caribou, l'oie rôtie, le lapin et le castor.

Les repas spéciaux comprennent également un boudin traditionnel qui est un dessert cri, bouilli avec des raisins secs, ainsi que des beignets cris.

Les clients cris sont heureux lorsqu'ils mangent cette nourriture : cela leur rappelle la maison et tous les festins qui ont lieu lors de différentes célébrations, en particulier les clients qui ont été détenus pendant une longue période, [car] les repas traditionnels leur manquent vraiment , indique Kenneth Matoush, organisateur du projet.

Livraisons aux détenus cris

Makushaan a vu le jour il y a environ six ans, lorsque M. Matoush, sa femme Harriet et un ami, Joseph Moar, ont commencé à faire des livraisons quelques fois par an aux détenus cris. La tradition s'est rapidement étendue à d'autres détenus autochtones.

Selon les chiffres publiés l'année dernière par le Bureau de l'enquêteur correctionnel, les détenus autochtones représentent 30 % de la population des prisons fédérales au Canada, contre 25 % il y a quatre ans.

M. Matoush travaille en tant que préposé au soutien des libérations correctionnelles au département de la Justice et des Services correctionnels du Gouvernement de la nation crie. Son travail consiste à aider les détenus à réintégrer la société après leur libération.

Quand je sors de la prison, je suis heureux de les avoir vu manger de la nourriture traditionnelle et de leur avoir dit qu'ils ne sont pas oubliés , affirme M. Matoush.

Notre mode de vie cri

Manger de la nourriture traditionnelle est bon pour eux, c'est notre mode de vie cri. Ils se sentent forts et bien dans leur peau , ajoute M. Matoush.

Le groupe prépare et livre de la nourriture aux détenus de l’établissement de détention d'Amos, une prison provinciale située à environ 600 kilomètres au nord-ouest de Montréal, près de certaines communautés cries et anichinabées.

Ils livrent également des repas dans les centres de détention du sud comme à Gatineau, à Montréal et à Saint-Jérôme.

Un boudin traditionnel, un dessert cri qui est un pain bouilli avec des raisins secs. Photo : courtoisie / Kenneth Matoush

Le projet est principalement financé par Cree Justice. Ils préparent entre 30 et 60 repas par livraison. M. Matoush dit qu'un aîné ayant des connaissances traditionnelles ou un ministre du culte se rendent également dans les centres de détention pour partager quelques mots d'encouragement avec les détenus.

Le choc de la COVID-19

La tradition du projet Makushaan a été affectée par la pandémie de COVID-19 avec l'annulation de certaines livraisons et l'imposition de restrictions sur le nombre de personnes pouvant se réunir. Aujourd'hui, le groupe a repris la préparation et la livraison des repas spéciaux, mais il y a toujours des limites quant au nombre de personnes pouvant manger ensemble.

M. Matoush dit qu'il attend avec impatience le moment où ils pourront tous partager un repas ensemble, car il s'agit d'une célébration importante, surtout à cette époque de l'année.

Ils sont heureux, il y a beaucoup de rires quand ils mangent de la nourriture traditionnelle, parce que cela fait trop longtemps qu'ils n'ont pas mangé de castor, d'orignal, d'oie , poursuit M. Matoush.

Ils commencent à s'ouvrir et à partager leurs histoires. Ils expriment souvent ce qu'ils ressentent à propos de la nourriture et ils disent : "On dirait presque un festin à la maison" , conclut-il.

D’après un texte de Betsy Longchap de CBC Indigenous