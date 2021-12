Le duo de chant de gorge PIQSIQ s’ouvre sur la santé mentale

Les mois d'hiver sont connus non seulement pour être magnifiques mais aussi pour être parmi les plus difficiles à vivre, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. La réduction de la durée du jour et les températures plus froides font en sorte qu'il est plus difficile de profiter de l'extérieur.

Pour beaucoup d'Autochtones, cela peut constituer un stress supplémentaire alors que l'année n'a pas été la meilleure pour diverses raisons.

Inuksuk Mackay et Tiffany Ayalik sont deux sœurs inuit et les chanteuses de gorge du duo PIQSIQ. Elles ont toutes deux des sentiments compliqués à propos de cette période de l'année et des fêtes de Noël, à tel point qu'elles ont créé un album de vacances en imaginant des chants et des chansons de Noël pour plonger dans ces sentiments mitigés.

Selon Mme Ayalik, cette période de l'année donne envie de se réunir avec les amis et avec la famille pour fêter, mais elle suscite aussi des sentiments différents quant à l'aspect religieux et aux torts causés aux peuples autochtones par la colonisation.

« Une période qui est censée être pleine d'amour, d'émerveillement et de célébration de la naissance de cet enfant immaculé, alors qu'elle contraste fortement avec la façon dont nos propres enfants ont été traités dans les pensionnats [pour Autochtones] et les sanatoriums. » — Une citation de Tiffany Ayalik

La sœur de Tiffany Ayalik et la seconde moitié de PIQSIQ, Inuksuk Mackay, éprouve les mêmes émotions compliquées au sujet des Fêtes.

Depuis que j'en ai entendu parler, je me suis rendu compte de ce qui m'arrivait, ma situation s'est certainement améliorée , a indiqué Mme Mackay.

Elle prend de la vitamine D et utilise une lumière à spectre complet pour l'aider pendant ces périodes, mais elle admet que cela peut devenir brumeux pour elle et qu'il peut être difficile de se concentrer.

« Cela rend tout difficile. On a parfois l'impression d'être sur une autre planète. Donc, je ressens très physiquement le changement de saison. » — Une citation de Inuksuk Mackay

En raison de ces expériences, Tiffany Ayalik et Inuksuk Mackay comprennent à quel point il est important de prendre soin d’elles-mêmes et de leur santé mentale pendant cette période de l'année.

L’importance de la santé mentale

Mais elles s'inquiètent aussi pour les autres personnes qui peuvent éprouver les mêmes sentiments qu'elles, sans oublier que l'accès aux services de santé et à des soins de santé mentale adéquats est loin d'être idéal.

Selon Mme Ayalik, les soins médicaux et les soins de santé mentale ne devraient pas être séparés. Il existe également de nombreuses barrières racistes au sein de ces systèmes.

Nous n'avons tout simplement pas le même accès à tous les soins de santé, qu'ils soient mentaux ou physiques. Nous n'avons pas de services de santé mentale permanents à temps plein ou de services de conseil dans les communautés où nous subissons, comme certains, les effets les plus dévastateurs de la colonisation et du racisme , a mentionné Mme Ayalik.

Bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire en matière de santé mentale, Niemi Himes fait de son mieux pour aider.

Directrice de la section des services communautaires de l'Ontario Native Women's Association à Thunder Bay, Mme Himes a affirmé que c’est par l'entremise de leurs programmes qu’ils essaient de s'éloigner d'une vision coloniale du bien-être.

Elle veut promouvoir une perspective autochtone de la santé mentale, qui tient compte de tous les aspects de la personne.

Le bien-être n'est pas seulement basé sur notre santé mentale, vous savez. Nous utilisons la roue médicinale comme guide, n'est-ce pas. Il est donc impératif de veiller à ce que notre santé mentale, émotionnelle, spirituelle et physique soit équilibrée si nous voulons vraiment envisager notre bien-être dans son ensemble , a illustré Mme Himes.

Niemi Himes est la directrice de la section des services communautaires de l'Ontario Native Women's Association à Thunder Bay. Photo : courtoisie / Niemi Himes

Inspirée des enseignements traditionnels

Mme Himes a ajouté qu'une grande partie de son travail s'inspire des enseignements traditionnels et des conseils des aînés et que, pour de nombreux peuples autochtones, la terre et la culture constituent une part importante de la guérison.

C'est pourquoi l’association des femmes autochtones de l’Ontario organise des programmes tels qu'un camp de bronzage sur la terre. Mme Himes a avoué que ces activités sont non seulement un bon moyen de se rassembler pendant la pandémie mais qu'elles font également revivre les pratiques culturelles et renforcent le sentiment d'utilité et d'appartenance à la communauté.

« Le simple fait d'être capables d'être ensemble et de partager un espace avec les autres est, je pense, impératif pour créer un bien-être dans nos communautés. » — Une citation de Niemi Himes

Selon Tiffany Ayalik, il est bon que certains services en santé mentale soient offerts d'une manière culturellement pertinente, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer les services en santé mentale, surtout dans le Grand Nord.

Et elle pense qu'une partie importante du travail d'amélioration de ces services consiste à écouter ce dont les Autochtones disent avoir besoin.

Même si Tiffany Ayalik et Inuksuk Mackay ont des pensées et des sentiments mitigés durant cette période de l'année, tout n'est pas complètement sombre. C'est pourquoi elles ont créé leur propre version d'un classique des Fêtes, Danse de la fée Dragée (Dance of the Sugar Plum Fairy).

Nous devons nous souvenir de la douceur de la vie [...], c'est pourquoi nous avons voulu enregistrer cette chanson cette année , a conclu Mme Ayalik.

D’après un texte de Jasmine Kabatay de CBC Indigenous