Hausse des cas du variant Omicron dans les communautés autochtones

Le nombre de cas actifs de COVID-19 chez les Premières Nations est resté stable par rapport à la semaine dernière, selon les dernières données de Services aux Autochtones Canada. Selon le plus récent bilan, 986 cas positifs sont rapportés dans ces communautés.

Cependant, le nombre de cas signalés liés au variant Omicron a doublé depuis le 16 décembre.

Depuis le début de la pandémie, 52 630 membres des Premières Nations ont été déclarés positifs à la COVID-19, et 2448 personnes ont été hospitalisées.

Services aux Autochtones Canada dénombre 561 décès.

Depuis le début de la pandémie, Services aux Autochtones Canada SAC rapporte 13 564 contaminations à la COVID-19 liées aux variants. Le variant qui a touché le plus grand nombre d’Autochtones est le variant Delta, avec 8124 cas.

Le variant Alpha a quant à lui infecté 3144 Autochtones. Il y aussi eu 2056 cas de COVID indéterminés, avec des caractéristiques de variants préoccupants , indique Services aux Autochtones Canada SAC sur son site web le 23 décembre. Le nombre de contaminations dues au variant Omicron devrait toutefois augmenter dans les prochains jours dans les communautés des Premières Nations.

Cependant, ce bilan n’inclut pas les Autochtones qui vivent hors des communautés ni les membres des communautés Métis et Inuit.

Toutes les communautés du Nunavut ont été placées en confinement total en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 sur le territoire.

Il y a huit cas actifs au Nunavut : un à Rankin Inlet et un à Sanirajak. Pangnirtung compte un nouveau cas actif, ce qui porte à trois le nombre total de cas dans cette communauté. Iqaluit compte une nouvelle contamination, pour trois cas actifs dans la ville.

Dans un communiqué de presse, le Dr Michael Patterson, administrateur en chef de la santé publique, affirme que ces mesures strictes visent à briser la transmission du virus.

Je demande à tous les Nunavummiut de faire leur part et de suivre toutes les mesures de santé publique , indique le Dr Patterson dans un communiqué.

« Je comprends que cela rendra la période des fêtes plus difficile pour beaucoup, mais c'est nécessaire pour la santé et la sécurité de nos communautés et de nos proches. »