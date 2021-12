Tente Raphaël : « Nous sommes au rendez-vous »

Avec le froid et la flambée des cas de COVID-19, la vigilance et la mobilisation sont de mise au square Cabot où a été installée une tente chauffante pour itinérants, à la mémoire de Raphaël André.

L'inquiétude d'Alexandra Ambroise, responsable des activités de la tente Raphaël, est palpable. Depuis le 17 janvier dernier, elle et son équipe sont au front. Elle parle à la fois avec force et certitude dans le contexte des mesures sanitaires. Nous offrons un service essentiel, nous allons intensifier notre vigilance , affirme-t-elle.

Nous continuerons de servir 150 repas au besoin ou 200 repas et plus, comme à l'habitude , dit celle qui gère le night shelter, un abri de nuit chauffé qui représente davantage qu'un refuge de nuit, car il offre des services pertinents et sécurisants aux sans-abri de toutes origines.

Un service essentiel dans tous les sens du terme

Alexandra Ambroise rappelle que la tente Raphaël, sorte de communauté au cœur de la ville, offrait déjà, en février dernier, des services professionnels dans le cadre du couvre-feu lié à la pandémie.

Sous la menace d'un autre couvre-feu et en réponse à la pandémie qui repart à la hausse, nous allons accentuer le lavage des mains, offrir des masques neufs à l'entrée de la tente et maintenir la distanciation physique .

« Lors du couvre-feu, takushinipanat peikuan [qui signifie en innu ''le monde venait pareil''] et, aujourd'hui, nous sommes 22 employés et nous sommes au rendez-vous. » — Une citation de Alexandra Ambroise, responsable des activités de la tente Raphaël

Alexandra Ambroise indique que la tente Raphaël contribue à diminuer des tragédies. Lors du couvre-feu, ils [les itinérants] n'avaient pas à se cacher pour venir à la tente.

Alexandra Ambroise, la responsable des activités de la tente Raphael. Photo : Facebook de Alexandra Ambroise / Alexandra Ambroise

Un night shelter dans un bâtiment permanent

En raison d'une éclosion de la COVID-19 pendant l'hiver dernier, le refuge pour itinérants Open Door avait dû fermer ses portes pour éviter les contaminations. Raphaël Napa André, qui fréquentait l'endroit, avait été retrouvé mort de froid.

Des intervenants de ce refuge, qui le connaissaient bien, avaient affirmé qu'il s'était caché de la police ce soir-là.

Cette mort tragique a affecté ses parents, sa communauté, d'autres communautés ainsi que d'autres nations autochtones. Raphaël Napa André était originaire de Matimekush-Lac John (Shefferville). Un Innu âgé de 51 ans, qui connaissait le territoire et qui aimait les siens, les autres aussi.

Depuis sa mort, en collaboration avec les autorités de la Ville de Montréal ainsi qu'avec d'autres partenaires, ce sont des Autochtones qui se sont assurés qu'il y ait un night shelter au square Cabot, soit la tente Raphaël.

Toujours grâce à cette solidarité autochtone qui a pris place et à l'équipe sur le terrain, la tente Raphaël est devenue un repère pour les sans-abri et un vecteur de la reconnaissance d'un besoin permanent auprès des différentes autorités politiques.

Une pandémie qui fragilise les itinérants

Les sans-abri craignent la surveillance policière, et les Autochtones, de surcroît, redoutent la maltraitance policière.

Lors des audiences de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (commission Viens), une enquête qui a débuté en juin 2017, des Autochtones avaient clairement dénoncé la violence et la discrimination des corps policiers à leur égard.