Toujours relativement peu d’aspirants policiers autochtones au Québec

Selon les dernières données disponibles de l’École nationale de police du Québec ENPQ , 18 futurs policiers autochtones sont passés par les bancs de l’institution basée à Nicolet en 2020-21, afin de parfaire leur formation.

Durant cette période, les Autochtones ont représenté 3,6 % des quelque 509 étudiants, soit le meilleur taux des quatre dernières années et légèrement plus que la part qu’ils représentent dans la démographie québécoise. Et tous n’ont peut-être pas déclaré leurs origines, mentionne l’institution.

La formation policière à Nicolet, qui est adaptée dans le cas des cohortes autochtones, leur réserve 24 places par an (deux cohortes de 12 places). Toutefois, environ le tiers des places disponibles pour les Autochtones ne trouvent pas preneur, souligne Véronique Brunet, responsable du Bureau du registraire et des communications à l’École nationale de police du Québec ENPQ .

Pour contourner cet écueil et attirer plus de personnes autochtones au sein de la police, le ministère de la Sécurité publique a annoncé en décembre 2020, un plan de 7 millions $ sur quatre ans. Une partie de cette somme permet notamment de rendre gratuite aux Autochtones la formation de 15 semaines de l’École nationale de police du Québec ENPQ , qui vient compléter la formation collégiale en techniques policières.

29 700 $ par étudiant

Cette gratuité, qui inclut les frais de scolarité mais aussi les repas et l’hébergement durant la semaine, représente des économies de 29 700 $ par aspirant policier autochtone. Un incitatif non négligeable.

D’autant plus qu’encore récemment, les frais de scolarité facturés par l'École nationale de police étaient trois plus élevés pour les Autochtones que pour les non-Autochtones. Cette différence s'explique par le fait que les corps policiers du Québec doivent remettre 1 % de la masse salariale de leurs policiers à l'École nationale de police du Québec (16,4 millions $ en 2020-2021), ce qui contribue à diminuer ce que doivent payer les candidats allochtones. Une obligation à laquelle les corps policiers autochtones ne sont pas soumis.

Plusieurs jeunes autochtones devaient donc assumer eux-mêmes l'entièreté des frais de leur formation, ce qui était un frein majeur pour la formation d'une relève policière autochtone.

Mais cet écart est désormais chose du passé, et la première cohorte de six aspirants policiers autochtones à avoir bénéficié de la gratuité a reçu son diplôme de fin de programme la semaine dernière. Tous sont déjà embauchés : deux d’entre eux se joindront au Service de police de Mashteuiatsh, deux autres au Service de police de Wendake, un au Service de police de Uashat mak Mani-Utenam, et un autre au Service de police de Wemotaci.

Toutefois, les effets de la gratuité ne se feront pas sentir avant quelques mois sur les inscriptions à Nicolet. En effet, la formation de l’École nationale de police du Québec ENPQ arrivant en fin de parcours académique, il faudra attendre 2022 pour voir si les mesures gouvernementales ont eu un impact sur les inscriptions au niveau collégial.

Néanmoins, les besoins sont là, de même que la demande au sein des 22 corps de police autochtones du Québec , précise Mme Brunet à ceux qui pourraient être tentés par l’aventure.

Objectif : la rétention

Selon le rapport daté de 2017, l’effectif total des corps de police autochtones était approximativement de 400 policiers au Québec. Toutefois, aucune statistique ne fait état de la proportion de ces effectifs qui sont d'origines autochtones et il n'a pas été possible de recueillir de données plus récentes auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec.

Lors de l'annonce gouvernementale de décembre 2020, Shawn Dulude, chef du Service de police mohawk d'Akwesasne, avait aussi souligné la difficulté de recruter des jeunes des Premières Nations, pour qui la profession de policier demeure souvent inhabituelle. Mais il avait surtout évoqué le défi de rétention des agents (autochtones ou non) qui, une fois embauchés, finissent souvent par quitter les corps de police de ces communautés pour des organisations plus imposantes et offrant de meilleures conditions.