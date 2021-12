Projet immobilier controversé en Ontario : un militant autochtone gagne en Cour

Le plus haut tribunal de l'Ontario a statué que le juge avait commis une erreur et il a annulé une injonction interdisant l'accès au site d’un projet immobilier controversé à Caledonia, en Ontario.

Le projet de Foxgate Developments prévoyait la construction de plus de 200 maisons sur un site considéré comme faisant partie d'un territoire Haudenosaunee non cédé. Skyler Williams et d'autres défenseurs des terres des Six Nations avaient commencé à occuper le site en juillet 2020 et l'ont surnommé 1492 Land Back Lane.

La décision rendue mardi statue notamment que dans son jugement initial, le juge R.J. Harper de la Cour supérieure de l'Ontario avait en partie erré lorsqu'il avait décrété que deux injonctions (l'une pour arrêter de bloquer les routes et l'autre obligeant les manifestants à quitter le site en développement) deviendraient permanentes.

Au nom des trois juges qui ont entendu l'affaire, le juge de la Cour d'appel Lorne Sossin a écrit qu'il était injuste d'empêcher M. Williams, qui se représentait lui-même, de participer aux audiences, alors que ce dernier cherchait à soulever des questions substantielles sur les revendications juridiques autochtones, et qu'on lui a refusé les garanties procédurales auxquelles il avait droit.

Ainsi,

M. Williams n'a pas été informé de la nature exacte de la procédure engagée contre lui, qu'il s'agisse d'outrage, d'abus de procédure ou des deux;

On ne lui a pas fourni de détails sur la conduite exacte qui posait problème;

On ne lui a pas exposé les conséquences potentielles auxquelles il pourrait être confronté, y compris les coûts;

On ne lui a pas donné l'occasion de consulter un avocat avant que l'ordonnance ne soit rendue;

On ne lui a pas donné la possibilité de répondre aux allégations spécifiques portées contre lui avant de rendre l'ordonnance.

20 000 $ pour Skyler Williams

Le juge Sossin a en outre déclaré que les quelque 168 000 $ de coûts imposés à Skyler Williams devaient être suspendus.

Le tribunal a plutôt ordonné aux développeurs de payer 20 000 $ au militant autochtone, qui pourra aussi être entendu par la Cour le cas échéant.

En octobre dernier, l’avocat qui représentait les militants, Me Barry Yellin, du cabinet Ross & McBride, avait affirmé que le processus judiciaire ayant conduit à des injonctions permanentes interdisant l'accès au site était injuste d'un point de vue procédural et qu'une nouvelle audience devrait être ordonnée.

Me Yellin avait ajouté que la décision initiale du juge Harper de rejeter les arguments avancés par Skyler Williams pour rester sur le territoire contesté signifiait que les questions reliées à l'histoire de la terre et aux droits des Autochtones avaient été tues.

« Cela ne laissait aucune place à la réconciliation. » — Une citation de Me Barry Yellin, du cabinet Ross & McBride

Mardi, l'avocat proche des militants autochtones a partagé la décision de la Cour d'appel avec les journalistes dans un courriel qui énumérait quelques points saillants de la décision, mais a déclaré qu'il n'avait pas d'autres commentaires.

Dans une déclaration à CBC News mardi, un représentant du cabinet Losani Homes, qui représentait le promoteur immobilier, a déclaré que Foxgate Developments n'avait aucune intention d'empêcher Skyler Williams de participer au tribunal.

M. Williams a tenté, tout comme Foxgate, d'obtenir l'aide des différents niveaux de gouvernement , a déclaré le directeur juridique William Liske dans un courriel. Il semble que la décision de la Cour d'appel fera exactement cela .

« Bien que nous ne soyons pas d'accord avec certaines des conclusions de la Cour d'appel, nous nous félicitons de la décision d'aujourd'hui qui permettra finalement à toutes les parties d'être entendues. » — Une citation de Me William Liske, du cabinet Losani Homes

Projet sur des terres contestés

Le développement immobilier projeté se trouvait au cœur d’une zone ayant été accordée aux Six Nations de la rivière Grand en 1784 pour s'être alliées aux Britanniques pendant la Révolution américaine.

Le territoire couvre environ 384 451 hectares le long de la rivière Grand, en Ontario, et comprend des parties de municipalités telles que Waterloo, Brantford et Caledonia.

L’opposition au projet s'est notamment concrétisée par des blocages de routes de la région et a entraîné des interventions occasionnant des dizaines d'arrestations.

Les manifestants n’ont pas obtempéré aux ordonnances de la Cour, et en juillet 2021, environ un an après le début de l'occupation, les développeurs ont annoncé que le projet avait été annulé.

D'après un texte de Dan Taekema de CBC News.