De nouveaux timbres-poste rendront hommage à des dirigeants autochtones

Le programme des timbres-poste du Canada de 2022 va rendre hommage à trois « éminents dirigeants autochtones », annonce Postes Canada dans un communiqué. Les noms ne sont pas connus pour l’instant, et seront dévoilés au lancement officiel des nouveaux timbres-poste.

Un autre timbre sera émis pour commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, indique le communiqué. Il rendra hommage aux survivants des pensionnats pour Autochtones et aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux, ainsi qu’à leurs familles et leurs communautés .

Le Comité consultatif sur les timbres-poste a recommandé les sujets qui seront mis de l’avant sur les nouveaux timbres, en fonction de leur contribution [significative] pour tous les Canadiens .

Postes Canada se dit fière de faire partie des conteurs du Canada ,

Parmi les autres sujets qui seront illustrés dans les nouveaux timbres-poste, il y a aura deux chanteuses légendaires de jazz et de blues, les dons d’organes, des affiches touristiques d’époque, les baleines en voie de disparition, des carrousels d’époque, et les exploits de l’aviation canadienne.