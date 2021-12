Depuis 1972, Alanis Obomsawin est présente sur les lieux de plusieurs des événements les plus importants de l’histoire des Autochtones au pays. De la crise du saumon à Listuguj à la crise du logement dans la communauté d'Attawapiskat, en passant par la crise d’Oka, elle a réalisé plus de 50 films au cours de sa vie.

Pour permettre au grand public de prendre connaissance des œuvres de la cinéaste et de mieux comprendre certains enjeux autochtones, le réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) a rendu accessibles onze des documentaires d’Alanis Obomsawin sur son répertoire numérique APTN Lumi. Plusieurs sont également accessibles sur le site Internet de l’Office national du film du Canada (Office national du film ONF ).

Espaces autochtones s’est entretenu avec Alanis Obomsawin à propos de ses documentaires, de leur pertinence encore aujourd’hui, mais aussi de l’évolution de la société depuis.

À quel moment avez-vous commencé à réaliser des documentaires? Quelle a été votre motivation?

Dans les années 1960, j’étais chanteuse et j’ai fait une campagne pour ramasser des fonds dans le but de construire une piscine à Odanak puisque les enfants de notre communauté n’étaient pas les bienvenus dans la piscine municipale. Mon initiative a passé à Canadian Broadcasting Corporation CBC et c’est à ce moment que l’Office national du film ONF m'a contacté. Je ne connaissais rien des films, j’ai tout appris en travaillant avec cette organisation.

J’ai tout de suite commencé à faire des projets pour les classes et les écoles parce que ma grosse bataille était contre les livres d’histoire du Canada. Ces livres qui servaient à enseigner l’histoire du pays à nos jeunes étaient pleins de haine envers nos peuples, les peuples autochtones.

Documentaire Les événements de Restigouche (1984)

La Sûreté du Québec lors des conflits à Listuguj en juin 1981. Photo : Office national du film

« Il n'y a pas d’histoire au Québec qui commence avec le Canadien français. » — Une citation de Alanis OBomsawin, 1984

En 1981, le gouvernement québécois veut imposer des restrictions aux Mi’kmaq pour la pêche au saumon. Des restrictions qui ne tiennent pas compte des habitudes et techniques de pêche traditionnelles de cette nation. Les Mi’kmaq refusent donc de se plier aux exigences du gouvernement et la Sûreté du Québec mène des interventions policières violentes.

Alanis Obomsawin se rend sur place deux ans plus tard pour faire un retour sur les événements tant auprès des Mi’kmaq qu’auprès des Québécois. Elle mène une entrevue corsée avec l’ancien ministre des Pêches, Lucien Lessard, qui avait ordonné les rafles policières.

Votre documentaire à propos de la crise d’Oka a été vu dans le monde entier et a remporté plus d'une douzaine de prix internationaux. Pourquoi avez-vous pris la décision de couvrir cet événement? Est-ce que ce fut un moment difficile pour vous?

J’ai couvert la crise d’Oka parce qu’il fallait que ce soit quelqu’un de nous autres qui documente ça.

C’était une grosse bataille de mon côté aussi parce qu’il fallait que je ramasse les fonds moi-même, puis l’Office national du film ONF allait investir le même montant que j’allais réussir à amasser. On tournait avec des caméras 16 millimètres, alors ça coûtait cher.

Tout le monde pensait que ça allait prendre 4-5 jours et ça a pris 78 jours, et je suis restée jusqu’à la fin. Il y avait beaucoup de racisme contre les Mohawks à ce moment-là c'était effrayant.

Documentaire Kanehsatake, 270 ans de résistance (1993)

Des Mohawks et des militaires se toisent de chaque côté des barricades lors de la crise d'Oka en 1990. Photo : Office national du film / Shaney Konulainen

« C’est l’occasion pour le Canada de prouver qu’il se soucie autant des droits de la personne que le prétend sa réputation à travers le monde. » — Une citation de Ethel Blouin, 1990

Le maire d’Oka désire construire un terrain de golf sur des terres qui avaient une grande signification pour le peuple Kanien:keha'ka (mohawks) habitant le village voisin de Kanesatake. En 1990, la nation mohawk conteste ce projet et elle est soutenue par les peuples autochtones de partout en Amérique du Nord.

Le conflit s’aggrave alors que la Sûreté du Québec et l’armée canadienne sont envoyées pour contrôler les manifestations des Mohawks. Une barricade s'érige entre les deux camps et Alanis Obomsawin passe 78 jours derrière les barricades dans le but de documenter le conflit, du côté des Mohawks.

Vos documentaires sont très collés à différents événements d’actualité, avez-vous l’impression qu’ils sont toujours pertinents aujourd’hui?

Bien sûr, c’est important que les gens de tous les âges apprennent notre histoire et qu'ils voient vraiment ce qui s’est passé et comment nous avons travaillé fort pour faire avancer les choses. Beaucoup de gens n’ont peut-être pas vu ces films-là et ne sont pas au courant de l'histoire de nos nations.

Je suis tellement contente et honorée que le réseau Aboriginal People Television Network (réseau de télévision des peuples autochtones) APTN ait choisi de rendre mes documentaires accessibles. Je trouve ça extraordinaire qu’on ait notre propre poste de télévision, c’est tellement important.

De plus, les documentaires sont encore pertinents aujourd’hui, car il y a encore des problèmes. Par exemple, il a encore eu des conflits de pêche au saumon dans les environs d’Esgenoôpetitj cette année. C’est toujours la même chose, les non-Autochtones ne veulent pas que les Mi’kmaq fassent la pêche commerciale et même la pêche point. C’est vraiment injuste, c’est épouvantable.

Il faut dire que dans la majorité des cas, il y a beaucoup de progrès, les Autochtones se sont bien défendus, il faut que ça continue. Maintenant, ce sont les Mi’kmaq qui s’occupent de la protection de la rivière, déjà ce sont de gros progrès.

Documentaire La Couronne cherche-t-elle à nous faire la guerre? (2002)

Des pêcheurs de homard mi'kmaq lors de la crise de Burnt Church à l'été 2000. Photo : Office national du film / Pamela Mitchell

« Ce n’est pas seulement un gagne-pain, c’est notre mode de vie et c’est ce qui nous définit en tant que Mi’kmaq. » — Une citation de Miigam’agan, 2002

La communauté mi’kmaw d'Esgenoopetitj au Nouveau-Brunswick est située sur le bord de l’eau et la pêche au homard fait partie des activités qui permettent à cette population d’avoir de quoi se nourrir.

À l’été 2000, la crise de Burnt Church éclate. Les pêcheurs non autochtones sont en désaccord avec le droit que les Mi’kmaq ont de pêcher hors-saison. Ils se mettent à vandaliser les embarcations des Mi’kmaq et à faire preuve de violence à leur égard.

Le gouvernement canadien se place du côté des pêcheurs non autochtones demandant aux Autochtones de diminuer considérablement le nombre de casiers qu’ils mettent à l’eau. Une décision que les Mi’kmaq n’acceptent pas puisqu’ils croient qu'elle est incohérente et qu’elle brime leurs droits fondamentaux de subsistance.

Depuis des décennies, les Autochtones à travers le Canada ont mené plusieurs luttes devant les tribunaux. Entre votre premier et votre plus récent documentaire, remarquez-vous une différence?

La différence est tellement grande que c’est beaucoup plus profond que l'espoir que je ressens. C’est sûr que je ne dis pas que tout est parfait, mais comparé à tout ce qui s’est passé dans les années 60, les changements sont énormes. À l’époque, je passais beaucoup de journées à la cour dans différentes provinces et je regardais nos peuples. Dans les années 1960 au Canada, 68 % des personnes qui étaient dans les prisons étaient des Autochtones.

Je me souviens qu'une fois j’étais dans une province des Prairies et il y avait une grande ligne d’ Indiens avec leurs chapeaux, tous la tête baissée. Ils ne recevaient que des condamnations, il n’y avait pas de parole, pas de défense, rien. Je pleurais chaque fois que j’y allais, je trouvais ça tellement écœurant de voir nos gens se faire traiter comme ça.

Depuis 2010, presque tous les films que j’ai faits [contiennent] des séquences à la cour, et de voir des gens de nos peuples être traités à la cour avec respect, de voir nos gens avoir une voix et être bien reçus, c’est extraordinaire. Il y a encore beaucoup de gens de nos peuples dans les prisons aujourd’hui, mais les traitements à la cour sont bien différents. Ils ont droit à une défense, ils peuvent avoir des avocats, ils sont respectés et ils sont entendus par les juges.

Je pense que là où on en est rendu, la différence, c’est qu’en général les Canadiens veulent voir la justice [rendue] à nos gens et ils sont tannés de se faire conter des mensonges et d’apprendre des histoires horribles. On sent l’oreille des Canadiens qui est à l’écoute et curieuse, ils veulent voir du concret pour que nos peuples soient corrects, c’est ça la grande différence.

Documentaire Le chemin de la guérison (2017)

Le conseiller en langue et culture cries Gordon Walker apprend à un jeune de la communauté de Norway House comment arranger un poisson. Photo : Office national du film

« Les jeunes me laissent croire que mon rêve se réalisera, que nos gens, notre peuple guériront. » — Une citation de Le chemin de la guérison, 2017

Alanis Obomsawin rencontre des Autochtones de différentes générations dans des lieux ou des événements qui leur permettent de réapprendre et de se réapproprier leur culture et leurs valeurs.

Se confient lors de témoignages poignants : des enfants qui ont la chance d’aller dans une école qui mélange les apprentissages scolaires et les apprentissages traditionnels, des adolescents et jeunes adultes qui se reconnectent avec la nature pour mieux savoir qui ils sont et des communautés entières qui se réapproprient des cérémonies qui ont été illégales pendant des années au Canada.

Quand vous pensez aux générations d’Autochtones qui vous suivent, qu’est-ce qui vous rend fière? Qu’aimeriez-vous leur dire?

Je trouve qu’il y a des affaires extraordinaires qui se passent grâce aux milliers de personnes qui ont travaillé pendant des générations localement, dans leur communauté, pour défendre les intérêts de leur peuple et pour faire des pas en avant.

Le changement est tellement grand au niveau de l’enseignement, mais aussi dans toutes les disciplines. C’est tellement différent, ça n'a rien à voir avec ce que c’était il y a 15 ans. J’ai envie de dire que c’est ça qu’il faut voir, il ne faut pas se laisser aveugler juste par les choses qui ne sont pas correctes.

Je n’aurais jamais pensé dans ma vie qu’on aurait pu filmer 500 enfants qui jouaient du violon dans le documentaire Le chemin de la guérison, c’était incroyable et touchant. Puis, à Norway House, ils ont une école qui devrait être un modèle pour tout le monde, pas seulement pour les Autochtones. Ce qu’ils font est extraordinaire.

Une chose est très importante à dire, c’est que tout est possible. Les gens dans les communautés doivent arrêter de penser qu’ils n’ont pas le droit d’accomplir ce qu’ils désirent en raison de la misère qu’on nous ait fait pendant des années. Il faut oublier ça. Regardez dans votre cœur quel est votre cadeau, qu’est-ce que vous aimeriez faire, qu’est-ce que vous aimeriez être, et foncez là-dedans et vous allez y arriver.

S’il y a un temps où c’est ouvert partout dans les institutions dans n’importe quelle discipline pour nos jeunes, c’est maintenant. Les portes sont ouvertes, ayez confiance en vous. C’est pour ça que je suis tellement heureuse d’avoir vécu aussi longtemps pour voir les grandes différences, parce que ça se passe en ce moment.